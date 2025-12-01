Exkluzivních 100 bomberů. Slávista Lukáš Provod chce vybrat půl milionu korun na pomoc dětem
Fotbalista Slavie Lukáš Provod vytvořil kolekci oblečení, jejíž výtěžek putuje nemocným dětem. Limitovaný bomber startuje na 10 tisících.
Záložník fotbalové Slavie a reprezentant Lukáš Provod představil kolekci oblečení s charitativním přesahem. Série triček, mikin a limitovaných bomberů má za cíl vybrat nejméně půl milionu korun pro tři vybrané děti z Nadačního fondu Slavia. Od pondělí probíhá online aukce 50 kusů limitovaných bomberů s vyvolávací cenou 10 tisíc korun, další produkty jsou dostupné v běžném prodeji. „Motivace udělat vlastní kolekci vycházela hlavně z hledání dalšího smyslu, který fotbal může mít. Hledání přesahu,“ vysvětluje devětadvacetiletý záložník, jenž se do projektu pustil především po narození dcery Ley.
Provod už delší dobu uvažoval o tom, jak využít svou pozici známého sportovce k pomoci potřebným. Inspiraci našel v seriálu o hráčích americké NFL, kde jeden z nich vytvořil vlastní kolekci do klubového fanshopu. „Najednou mi to sepnulo — tady nic podobného nikdy nebylo. Vím, jaký jsem detailista, a věděl jsem, že dokážu vytvořit něco jiného, zajímavého, co lidi zaujme,“ popisuje Provod.
Rozhodující moment však přišel s narozením dcery. „Od jejího narození si s Péťou každý den uvědomujeme, jaké máme štěstí. A zároveň, že je řada rodičů, kteří takové štěstí neměli,“ říká Lukáš Provod, jehož manželka Petra byla podle jeho slov jednou z hlavních strůjkyň celého nápadu i realizace. Na kolekci spolu s týmem pracovali půl roku.
Provod intenzivně spolupracoval s grafikem Jaroslavem Tomkem, jemuž prý často vracel návrhy s požadavky na kosmetické úpravy. Navštívil i výrobní závod, kde se oblečení potiskuje, a detailně řešil celý proces od designu přes výrobu až po distribuci a způsob prodeje. „Celkově mě to moc bavilo, dostal jsem se do různých oblastí a viděl spoustu zajímavých věcí,“ hodnotí Provod, který zvolil vintage styl populární mezi fanoušky, ale dosud ve slávistickém fanshopu chybějící.
Hlavním symbolem projektu se stal limitovaný bomber WinnING, jehož design vychází z klíčových momentů Provodovy kariéry i osobního života. Celkem vzniklo 100 kusů – padesát již zakoupili členové klubu a zbylých padesát je od pondělí 1. prosince dostupných v online aukci ve fanshopu Slavie, která potrvá do půlnoci 10. prosince 2025. Každý vítěz dražby obdrží kromě bomberu také originální certifikát, potvrzení o daru a pozvánku na osobní besedu s Provodem v lednu příštího roku.
Kolekce Difference zahrnuje také trička a mikiny sjednocené do zemitějších barev, které jsou dostupné v běžném prodeji v kamenném fanshopu Slavie i na klubovém e-shopu. Část výtěžku z jejich prodeje stejně jako celý zisk z dražby bomberů putuje prostřednictvím Nadačního fondu Slavie na podporu tří konkrétních dětí, které Provod osobně vybral.
Jde o Albertu Stejskalovou (speciální škola pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile), Davida Gluce (financování neurorehabilitací) a Lukáše Kalivodu (ambulantní neurorehabilitace v klinice Astra). „Příběhy jsou to velmi smutné. Jsem táta. A když slyšíte příběhy rodičů, kteří bojují každý den, uvědomíte si, jak důležité je pomoci včas,“ říká Provod.
Ten si vytyčil cíl vybrat půl milionu korun, zároveň však doufá, že se díky síle slávistické fanouškovské komunity podaří získat ještě více. „Rozhodli jsme se pro sto kusů, chtěli jsme vytvořit něco exkluzivního, prémiového. Aby si toho lidé vážili. Veškerý výtěžek půjde na vybrané příběhy dětí z NF Slavie,“ vysvětluje.
Název kolekce Difference (v překladu rozdíl) odráží Provodovu filozofii přesahu sportovní kariéry. „Dělat rozdíl na hřišti je náročné, to je gró naší práce. Ale ukázat ho mimo něj je ještě těžší. Ladí to se mnou i celou Slavií. Snažíme se mít přesah a dívat se za hranice fotbalu. Nezůstat u víkendu, ale přenést se do všedního týdne,“ říká.