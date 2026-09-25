Čínské AUDI je i s cly o 700 tisíc levnější než německé Audi. Kuriózní spor odhaluje hloubku problému
V Číně stojí AUDI E5 zhruba 640 tisíc korun, v Německu i s cly 1,7 milionu. A pořád je o bezmála 700 tisíc levnější než srovnatelné Audi S6 e-tron.
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Na webu německého dovozce Auto China se ještě nedávno vedle čínských vozů Xiaomi nebo Zeekr nabízela i dvě auta s nápisem AUDI. Sportovní liftback E5 Sportback a velké SUV E7X ovšem nesjely z linek v Ingolstadtu, ale v Šanghaji. A jejich vlastní výrobce z nich radost neměl – proto Audi dovozce zažalovalo, načež nabídky zmizely. „Audi AG a autorizovaní dealeři mimo Čínu na nich nemohou provádět servis, protože modely AUDI jsou v zemích mimo Čínu považovány za vozy jiné značky než Audi,“ vysvětlila automobilka pro odborný týdeník Automobilwoche. Jinými slovy: Audi v Německu bojuje proti autům, která samo navrhlo.
O co přesně jde? Značku AUDI, psanou velkými písmeny a bez čtyř kruhů ve znaku, představilo Audi v listopadu 2024 v Šanghaji společně s čínským státním koncernem SAIC. Měla být odpovědí na domácí konkurenci typu BYD nebo Xiaomi. První model E5 Sportback stojí na platformě sdílené s elektromobilem L6 značky IM, kterou SAIC vlastní, a vývoj byl podle Audi o víc než 30 procent rychlejší než obvykle. Za zhruba 206 tisíc jüanů, v přepočtu asi 640 tisíc korun, nabízí až 776 koní, 800voltovou architekturu, lidar pro asistované řízení i displej přes celou palubní desku. Za podobnou výbavu si Audi v Evropě řekne o násobně víc.
A to bylo i jádro problému v Německu. Auto China nabízel E5 Sportback za 60 tisíc eur bez DPH, po zdanění tedy zhruba za 71 tisíc eur, v přepočtu asi 1,7 milionu korun. To je víc než dvojnásobek čínské ceny, protože vozy od SAIC zatěžuje evropské vyrovnávací clo 35,3 procenta navíc ke standardním deseti procentům. I tak je ale E5 podle serveru Carscoops o 28 tisíc eur (680 tisíc korun) levnější než slabší Audi S6 Sportback e-tron evropské výroby a SUV E7X za 87 tisíc eur včetně daně cenově poráží menší evropské SQ6 e-tron.
Audi má ve sporu na své straně starší soudní precedens: letos v dubnu dal hamburský soud za pravdu Volkswagenu ve sporu o 22 čínských ID.6 dovezených mimo oficiální síť. Anabáze byla velmi podobná té, kterou teď zažívá sesterská značka Volkswagenu. Jenže kauza výmluvně ukazuje rozpolcenost evropského autoprůmyslu. Německé automobilky v roce 2024 lobbovaly proti clům na čínské elektromobily a Berlín v Bruselu hlasoval proti nim, protože se bály čínské odvety.
Teď Audi stejně usilovně chrání domácí trh před vlastními čínskými auty. V Číně vystupuje jako rychlý a levný technologický hráč, v Evropě jako prémiová značka, která potřebuje vysoké ceny. Marže jsou přitom i tak hodně tenké: za první pololetí Audi vykázalo tržby 29,2 miliardy eur (709 miliard korun), o desetinu méně než loni, a provozní marži 3,8 procenta. Dodávky v Číně klesly o 19 procent, v Německu naopak o čtyři procenta vzrostly. V rámci koncernu Audi už co se týče profitability dávno předběhla česká Škoda.
Paradoxem je, že ani v Číně nemá AUDI vyhráno. E5 Sportback sice získal titul čínského auta roku 2026, prodeje ale zatím spíše zaostávají. V lednu se prodalo jen 420 kusů a SAIC musel model výrazně zlevnit. Pro čínské zákazníky je AUDI zjevně pořád málo čínské, pro evropské Audi, jak se zdá, zase příliš čínské.
Otázkou zůstává, jak dlouho půjde německým zákazníkům vysvětlovat, proč za auto se čtyřmi kruhy platí víc, než kolik stojí jeho čínský bratranec i s cly, dopravou a daní, a jestli technologii, kterou dnes Audi brání u soudu, nebude jednou muset do Evropy přivézt samo.