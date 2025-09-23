Elektroauta v Číně frčí, Audi jich tam prodalo 10 tisíc za půl hodiny, Buffett ale tento trh opouští. Proč?
Audi sází na novou generaci čínských řidičů, kteří chtějí technologii a cenu. Warren Buffett naopak tvrdí, že aktivity v regionu už nejsou bez rizika.
V Číně se v posledních dnech odehrál paradox, který dobře ilustruje, jak turbulentní dokáže tamní prostředí být. Zatímco Audi slaví fenomenální nástup své speciálně pro Čínu vytvořené značky AUDI, jejíž první model E5 Sportback nasbíral více než deset tisíc objednávek během pouhých třiceti minut, Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway se ze země stahují. S odkazem na geopolitickou situaci po sedmnácti letech prodali poslední akcie největšího čínského výrobce elektroaut BYD, jejichž hodnota od roku 2008 vzrostla o neuvěřitelných 4 500 procent.
Pro Audi jde o comeback, který nutně potřebovalo. Ještě před pár lety zapisovaly čtyři kruhy na asijském trhu úspěchy, ale mezitím přišla nová generace čínských zákazníků, kterým nezáleží jen na prestižní evropské značce. Chtějí technologii, velký displej a cenu, co dává smysl. A taky důraz na domácí prostředí.
A tak vznikla subznačka AUDI: bez ikonického loga, zato se silným důrazem na motto hlásající In China, for China, tedy že auto je navržené a vyvinuté přímo v Číně čínskými inženýry, podle vkusu a potřeb místních zákazníků a vyrábí se v místních továrnách.
Model E5 Sportback má v základní verzi, která začíná na 770 tisících korun, 295 koní, 76kWh baterii a dojezd přes šest set kilometrů. Vrcholná dvoumotorová verze s výkonem 776 koní zrychlí z nuly na stovku za 3,4 sekundy a stojí v přepočtu milion korun. V Číně se pak nadšeně psalo, že jde o první opravdové audi pro domácí zákazníky, ne o exportní model, který se jen přelakuje a prodává dráž.
Paradoxně ve stejnou chvíli, kdy německá automobilka slaví digitální obrodu, ale jeden z nejuznávanější světových investorů Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway tiše nabírají zcela opačný směr a s jemnými odkazy na světovou politickou situaci zavírají dveře za svým čínským působením.
Zejména jde o akcie společnosti BYD, do níž společnost investovala v roce 2008. Tehdy si za 230 milionů dolarů (dnešních 4,7 miliardy korun), pořídila 225 milionů akcií. Kdyby Buffett v té době ještě vlastnil všech 225 milionů akcií, měl by balík v roce 2023 hodnotu devět miliard dolarů – tehdy se totiž BYD z výrobce baterií pro telefony stal světovou jedničkou v prodeji elektromobilů.
Už předtím se ale začal Buffettův postoj k Číně změnit a Berkshire začala v roce 2022 po malých dávkách své akcie prodávat. Nejprve miliony akcií, pak větší balíky. Do léta 2023 klesl podíl pod 5 %, takže podle pravidel už Buffett nemusel oznamovat každý další prodej. Jarní finanční zpráva Berkshire Hathaway Energy, kterou média ve Spojených státech zveřejnila v půlce září, potvrdila, že hodnota investice je nula. Všechno je pryč.
Buffett k tomu veřejně řekl jen minimum. „BYD je mimořádná společnost, ale myslím, že najdeme způsoby, jak peníze použít tak, aby se mi o nich zdálo ještě líp,“ odpověděl loni na otázku, proč Berkshire začala prodávat. V té době už mluvil otevřeně i o tom, že geopolitické riziko Číny má vliv vše, co dělá. Krátce po BYDu prodal i skoro celý podíl ve výrobci čipů Taiwan Semiconductor, který koupil jen pár měsíců předtím. „Svět je nebezpečné místo,“ řekl suše.