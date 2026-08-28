Čínský drak ztrácí dech. Hodnota Sheinu sletěla ze 100 miliard dolarů na čtvrtinu, propadá se i u nás
Do třetice všechno dobré? Shein po dvou nepovedených plánech v USA a Londýně míří na burzu v Hong Kongu.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
I v Česku patří mezi vůbec největší online prodejce, v posledních letech má u nás ale pozice původem čínského a na módu orientovaného Sheinu spíš klesající tendenci. O to víc pak na globální scéně. Jen za poslední čtyři roky spadla jeho hodnota – kdysi podpořená nakupováním lidí zavřených doma během lockdownů – z úrovně sto miliard dolarů na současnou přibližně čtvrtinu. Do toho aktuálně firma bojuje s propady prodejů souvisejících se zavedením dovozního cla do Evropské unie. A to se podepisuje i na kdysi velkolepých plánech, podle kterých chtěla firma vstoupit na některou ze západních burz.
Shein je jedním z hlavních představitelů takzvané rychlé módy. Funguje na relativně „jednoduchém“ principu: ve velkém sleduje data o trendech online a na sociálních sítích, na jejichž základě pak rychle dokáže vytvářet módní návrhy, nechá je vyrobit v síti čínských dodavatelů a následně je za pár dolarů prodává hlavně na západních trzích. V samotné Číně Shein neprodává, od roku 2022 i své oficiální globální sídlo z tamního Nankingu přesunul do Singapuru.
Podle žebříčku Top 100 e-shopů, který každoročně sestavuje CzechCrunch, přitom zažívá Shein pořádnou jízdu. Zatímco jeho tržby v roce 2023 podle odhadů na zdejším trhu dosáhly výše 2,1 miliardy korun, předloni to bylo už 8,2 miliardy, loni pak už jen 4,5 miliardy. Podle dostupných informací navíc klesá i dál.
Zatímco jiní rostli, Shein v Česku klesá
Samotný trh e-commerce v Česku podle dat Heureky v prvním pololetí rostl o 5,3 procenta. „Konkrétně u Shein je zajímavé, že už v prvním pololetí mu u nás klesly tržby meziročně přibližně o 15 procent, zatímco jiná tržiště povětšinou rostla,“ komentuje data z trhu Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci.
V červenci pak Shein meziročně klesl až o 60 procent, což souvisí mimo jiné se zavedením tříeurového cla na zboží objednané z e-shopů sídlících mimo EU. „Data za červenec naznačila poměrně významný pokles prodejů ze zahraničních tržišť ze třetích zemí, primárně těch z Číny. Vnímáme to jako přínos nových celních opatření, současně je ale nutné podotknout, že jde zatím o krátké období na zhodnocení dlouhodobých dopadů. S výhledem, že by tak velký pokles byl dlouhodobý, bych byl opatrný, ale zatím jsou dopady významné,“ doplňuje Vetyška.
Podobné propady u čínských e-shopů v Česku zaznamenává například i logistická Zásilkovna. Jak v rozhovoru uvedl její ředitel Erich Čomor, právě tito prodejci aktuálně v Česku prodávají o přibližně polovinu zboží méně něž během loňského léta. „Očekáváme však, že na dno už objem asijských balíčků dopadl teď v létě,“ komentoval. Období prázdnin totiž v rámci e-commerce obecně patří mezi nejslabší v roce.
S obdobným vývojem se Shein potýká také v globálním měřítku. Například ve Spojených státech (pro firmu šlo o nejsilnější trh) se musela s podobným clem, jako zavedla Evropská unie, potýkat už loni. Prezident Donald Trump totiž zrušil výjimku tzv. de minimis, kdy balíčky o nízké hodnotě byly osvobozeny od daně. O to víc se Shein, ale například i Temu, se svými obřími marketingovými rozpočty zaměřilo na Evropu, kde však nyní bojuje se stejným problémem.
Jak teď upozorňuje The Economist, zmiňované zrušení výjimky společně s vyššími cly na čínské zboží, která zavedla druhá Trumpova administrativa, zasáhlo podnikání společnosti Shein v USA obzvláště tvrdě. Podíl tržeb, které tam generuje, klesl z téměř 30 procent v roce 2023 na přibližně 23 procent v prvních třech měsících letošního roku. Kromě toho čelí i obviněním z využívání nucených prací, což ale firma popírá.
Shein přitom podle britského týdeníku na globální úrovni ještě v roce 2024 meziročně vyrostl o 21 procent a utržil 39 miliard dolarů s čistým ziskem 3,4 miliardy dolarů, zatímco loni rostl už jen o osm procent na 42 miliard dolarů. V prvním čtvrtletí letoška rostl už jen o jedno procento, a navíc se letos propadl do operativní ztráty.
Důvodem přitom může být i sílící konkurence. Úspěšný byznys model Sheinu totiž podle The Economist inspiroval další – čínská e-commerce společnost PDD rozběhla Temu, americký Amazon představil na ultra levnou módu zaměřený Haul, a v prodejích v Americe Shein překonal už například i TikTok Shop.
Kombinace zmíněných faktorů se podepisuje i na samotné hodnotě firmy. V roce 2022, kdy online prodejci zažívali žně díky velkým objednávkám lidí trávících čas doma v lockdownech, investoři oceňovali Shein na 100 miliard dolarů, popisují Financial Times. Tehdy firma plánovala vstoupit i na americkou burzu, kde ale u regulátorů narazila právě v souvislosti s nucenými pracemi. Poté si za cíl vybrala londýnskou burzu, což britský regulátor posvětil, krok ale zabrzdila čínská vláda.
V pondělí tak Shein rozběhl závěrečnou fázi přípravy vstupu na burzu v Hong Kongu. Od investorů chce získat 1,8 miliardy dolarů, a to s valuací na úrovni 25 až 27 miliard dolarů, informuje Reuters – tedy jen na čtvrtinové úrovni, než na jakou dosahovala před čtyřmi lety. Jak doplnila agentura, s takovou valuací sice předběhne německé Zalando, ale pořád je levnější než například původem švédská skupina H&M či španělský Inditex, pod který patří značky jako Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti či Bershka.