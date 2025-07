Google přišel, viděl a vyfoukl OpenAI miliardový startup. Tak, jak to mají obři rádi: vycucnul ho

Uložit 0

Před pár měsíci se absolvent prestižní bostonské univerzity MIT Varun Mohan stal jedním ze symbolů akvizičního AI boomu: to když šéf a zakladatel OpenAI Sam Altman oznámil, že za tři miliardy dolarů koupí jeho startup Windsurf, který kombinuje umělou inteligenci a programování. Nyní mladík s indickými kořeny připoutal pozornost opět – nakonec to není tvůrce populárního ChatGPT, ale Google, s kým se spojí. Jeho příběh se odehrává na pozadí byznysových bojů, které otřásají celým Silicon Valley. Jsou to AI války.

Co se vlastně stalo? Google využil chaosu kolem zvažované akvizice Windsurfu a rychle sestavil vlastní nabídku za 2,4 miliardy dolarů. Nejde o klasickou koupi – startup zůstává samostatnou firmou, Google ale získává licenci na jejich technologie a přetahuje si k sobě klíčové lidi. Právě Mohan s dalším spoluzakladatelem Douglasem Chenem a několika výzkumníky přecházejí do DeepMind týmu, kde budou ladit googlí AI model Gemini.

Mohanův příběh skvěle ilustruje současný boj o nejchytřejší mozky v umělé inteligenci. Jeho startup, dříve známý jako Codeium a přejmenovaný na Windsurf teprve v dubnu, se rychle stal jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro „vibe coding“ – moderní způsob programování s pomocí AI, který si zamilovali nejen vývojáři, ale i naprostí začátečníci. Za rok dokázal zdvojnásobit roční příjmy ze 40 na 100 milionů dolarů a vybudovat tým 250 lidí.

Původně se ale zdálo, že Mohan skončí v OpenAI. Firma Sama Altmana o koupi Windsurf jednala několik měsíců a byla ochotná zaplatit až tři miliardy dolarů. OpenAI už dřív zkoušelo štěstí i u konkurenčního startupu Cursor, ale ten Altmana a spol. odmítl. S tím Windsurf problém neměl, komplikace ale přišla odjinud – podmínky si začal klást Microsoft, který drží v OpenAI klíčový majetkový podíl.

OpenAI, resp. Windsurf ale nechtěli sdílet nové technologie s Microsoftem. Podle smlouvy z roku 2019 má přitom Microsoft nárok na všechno duševní vlastnictví OpenAI. To by normálně nemusel být problém, jenže Microsoft vlastní GitHub Copilot, tedy konkurenta Windsurf. Navíc se AI programování stalo zlatým dolem a šéf Microsoftu Satya Nadella letos prozradil, že umělá inteligence už píše třetinu kódu jeho firmy.

Foto: Canva Pro / CzechCrunch Šéf OpenAI Sam Altman

Napětí mezi bývalými nejlepšími kamarády tech světa, jak se spolupráci Microsoftu s OpenAI přezdívalo, graduje už měsíce. „Jednání byla tak obtížná, že vedení OpenAI diskutovalo o jaderné možnosti: obvinění Microsoftu z nekalých praktik u antimonopolního úřadu,“ napsal už v červnu Wall Street Journal.

Spory jdou daleko za Windsurf – Microsoft požaduje větší kus koláče v nové komerční firmě, na níž se OpenAI má přeměnit z oficiálně neziskové laboratoře, jíž je formálně dnes. A právě zatímco se OpenAI s Microsoftem hádali, Google si v klidu připravoval vlastní úder. Když vypršela exkluzivita na jednání s OpenAI, Google se Windsurfu ozval a udělal nabídku, kterou Mohan nemohl odmítnout.

OpenAI’s Windsurf deal is off — and its CEO is going to Google https://t.co/0eCqEz8TI5 — The Verge (@verge) July 11, 2025

Google tak uhrál skvělou partii. Získal špičkovou technologii i talenty, které posílí jeho pozici v AI závodech. Podobné „acquihire“ tahy používají tech giganti pravidelně, chtějí talenty, ale nechtějí problémy s antimonopolním úřadem.

Podobně postupoval Microsoft s Inflection AI nebo Amazon s Adept. Není to ani pro Google poprvé, loni zaplatil 2,7 miliardy dolarů za najmutí svého bývalého výzkumníka Noam Shazeera a licencování technologie od startupu Character.AI.

Jestliže v souvislosti s tahem Googlu se mluví o dobře zvládnuté šachové partii, pro samotný Windsurf to ale nemusí být úplně dobrá zpráva. Google totiž přetáhl jen Mohana, Chena a hrstku klíčových výzkumníků a nijak si, zdá se, nepojistil samotný startup a většinu z jeho 250 zaměstnanců. Ti zůstanou pod novým vedením, dočasným šéfem se stal Jeff Wang, prezidentem bude Graham Moreno.

„Jsme hrdí na to, co jsme za čtyři roky vybudovali,“ vzkázali odcházející zakladatelé serveru The Verge. Jenže historie podobných dealů není růžová – když Meta ukořistila šéfa Scale AI, startup začal ztrácet zákazníky. Inflection AI se po odchodu týmu k Microsoftu musela úplně přeorientovat. A Windsurf čeká velmi pravděpodobně podobný osud.