Kašlete na vysokou, stejně je zkažená, radši pojďte k nám. Mladé talenty láká všemocné oko z burzy
Analytická firma Palantir spustila program pro absolventy středních škol. Její spoluzakladatel Peter Thiel podobná stipendia nabízí už od roku 2011.
Technologický miliardář Peter Thiel se už dlouho netají svou skepsí vůči standardnímu vzdělávání. A teď se k němu v boji proti univerzitám přidala i jedna z firem, kterou pomáhal založit a která hraje ve světě AI čím dál důležitější roli: bezpečnostně analytický šampion Palantir. Ten se stal miláčkem burzovních investorů, jeho hospodářské výkony jdou v nejistém světě strmě vzhůru, což potvrzují i aktuální výsledky za třetí kvartál roku 2025. Vedle toho společnost vedená svérázným filosofem a Thielovým souputníkem Alexem Karpem ale začala podporovat mladé lidi, kteří dají přednost jí před vysokými školami.
Když osmnáctiletý Matteo Zanini zjistil, že ho přijali na prestižní Brown University, měl pocit, jako by se mu splnil sen. Jenže pak přišla další zpráva: mýty opředená, vlivná softwarová společnost Palantir mu nabídla místo ve svém stipendijním programu výměnou za to, že přeskočí vysokou školu úplně. „Nikdo mi neřekl, abych to vzal,“ řekl Zanini pro deník Wall Street Journal a dodal: „Všichni moji přátelé, učitelé, poradce na škole – všichni jednoznačně řekli ne.“ Osmnáctiletý mladík se ale nakonec rozhodl pro Palantir. A nebyl zdaleka sám.
Analytická firma letos na jaře spustila program s názvem Meritocracy Fellowship, který si klade za cíl najít dvacet dva talentovaných absolventů středních škol a přesvědčit je, že vysoká škola není nutná. „Vysoké školy jsou rozbité. Přijímací řízení je založené na špatných kritériích. Meritokracie a excelence už nejsou cílem vzdělávacích institucí,“ psala společnost ve svých příspěvcích na sociálních sítích. Čtyřměsíční program nabízí nejen pracovní zapojení přímo ve firmě, ale i semináře o západní civilizaci.
Program vede šéf společnosti Alex Karp, který je sám vzděláním filozof. Karp vystudoval filozofii na Haverford College, poté práva na Stanfordu a nakonec získal doktorát ze sociální teorie na frankfurtské Goetheho univerzitě. Letos o něm vyšly rovnou dvě knihy – jedna teď v listopadu od novináře Michaela Steinbergera s názvem The Philosopher in the Valley, druhá od samotného Karpa nazvaná The Technological Republic. V obou publikacích se objevuje podobná teze: že Silicon Valley ztratilo svou ambici a že technologický průmysl musí obnovit spolupráci s vládou.
To je něco, co Palantir dobře zná, protože s vládami celého světa úzce spolupracuje – poskytuje jim sofistikované analytické nástroje s vyspělou umělou inteligencí, které se používají především v bezpečnostních a silových složkách. Společnost je hodně tajnůstkářská, co se jejích systémů a klientů týče, a je dlouhodobě předmětem řady spekulací, mimo jiné o tom, že pomáhá šmírovat občany různých zemí včetně USA. Administrativa Donalda Trumpa k ní má velmi blízko – prostřednictvím spoluzakladatele, miliardáře Petera Thiela.
Ani myšlenka alternativy k vysokoškolskému vzdělání není v Palantiru nová. A opět je třeba hledat stopy u Petera Thiela, který už v roce 2011 založil nadaci Thiel Fellowship, jež mladým lidem nabízí 200 tisíc dolarů (zhruba čtyři miliony korun), pokud opustí školu a budou dva roky pracovat na vlastním projektu. „Vysoká škola vás může naučit, co se už udělalo dřív. Ale může vás také odradit od toho dělat něco nového,“ stojí na webových stránkách programu. Z 271 lidí, kteří fellowship dosud dostali, jich 11 založilo unicorny – startupy s valuací nad miliardu dolarů.
Thiel je jednou z nejvlivnějších postav v současné americké politice. Dlouhodobě podporuje trumpovské pravicové hnutí MAGA a měl klíčovou roli při vzestupu viceprezidenta JD Vance, do jehož senátní kampaně v roce 2022 investoval 15 milionů dolarů. I samotný Karp se v posledních letech posunul k podpoře Trumpa. Jak napsal server Axios s odkazem na Steinbergerovu knihu, z člověka, který se kdysi prohlašoval za levicového a tvrdil, že jeho „největší obavou je fašismus“, se stal jeden z technologických lídrů podporujících populistickou republikánskou agendu. Zlomem pro něj údajně byly teroristické útoky Hamásu ze 7. října v Izraeli.
Oba zakladatelé Palantiru zároveň sdílejí přesvědčení, že současné univerzity selhaly – jde o hodně rozšířené přesvědčení v amerických pravicových kruzích, že to jsou tamní vysoké školy, které do společnosti nekontrolovaně a nebezpečně vpouští příliš levicové a progresivistické myšlenky, jež mají za důsledek úpadek západní civilizace a růst byrokracie. Thiel hovoří dokonce o příchodu Antikrista.
„Když dnes najímáte vysokoškolské studenty, najímáte lidi, kteří se jen zabývali prázdnými frázemi,“ řekl Karp v srpnu během prezentace kvartálních výsledků společnosti. I proto začal program Meritocracy Fellowship čtyřtýdenním seminářem, kde dvacet dva vybraných studentů diskutovalo o základech západní civilizace, vzdělávali se o životě osobností jako Winston Churchill či Abraham Lincoln a podnikali výlety na bojiště americké občanské války. „Cítili jsme povinnost poskytnout víc než průměrnou stáž,“ vysvětlil Jordan Hirsch, poradce spolupracující s Karpem.
Po seminářích se účastníci programu zapojili do skutečných projektů firmy v nemocnicích, pojišťovnách nebo na armádních zakázkách. Pro mnoho z nich to byl šok, první týden praxe byl podle manažerů Palantiru záměrně náročný – šlo o pomyslnou zkoušku ohněm. „Ale ve třetím nebo čtvrtém týdnu už jsme měli jasno, kdo v prostředí společnosti funguje dobře a kdo ne,“ uvedl pro Wall Street Journal Sam Feldman, jeden z tvůrců programu.
Co se Mattea Zaniniho týče, jeho rodiče původně předpokládali, že program bude jen mezikrokem před návratem na vysokou školu. „Je to zdroj konfliktů mezi mnou a mými rodiči,“ přiznává. Pokud dostane nabídku na plný úvazek v Palantiru, možná se na univerzitu už vůbec nevrátí. Podobně jako on uvažuje i další účastník Aryan Mehra, který vyrůstal nedaleko San Franciska. „Která společnost nasadí lidi na reálné projekty třetí den? To je šílené,“ říká o své zkušenosti. Kdo dostane nabídku zůstat v Palantiru a stát se jeho zaměstnancem, se dvaadvacítka studentů dozví během listopadu.
Introducing TITAN Infantry Utility Vehicle (IUV), the newest TITAN variant optimized for mobility and rapid deployment.
Designed, developed, and delivered in less than 90 days with our partners @L3HarrisTech, @anduriltech, and @wwt_inc. pic.twitter.com/0Go3cBFJDn
— Palantir (@PalantirTech) October 15, 2025
Každopádně program Palantiru je jasným signálem rostoucího trendu nejen v Silicon Valley: jde o úvahy, že tradiční vzdělávací cesta přes univerzity už není nezbytná, mimo jiné i s ohledem na nástup umělé inteligence a všeho s ní spojeného. Jde o fenomén, který začíná rázně měnit pohled na vzdělávání, na školní osnovy i smysl, který speciálně univerzity mají mít.
Samotný Palantir existuje už 22 let a od roku 2020 se s jeho akciemi obchoduje na burze Nasdaq. Jde o jednu z aktuálně nejoblíbenějších technologických firem na světě, jen letos hodnota jeho akcií přidala přes 160 procent. Tržní kapitalizace společnosti je na úrovni půl bilionu dolarů, vzhůru ji žene neklidná geopolitická situace, všeobecná AI mánie i dominance Donalda Trumpa v americké politice. Palantir se v USA podílí i na řadě zakázek pro tajné služby a zbrojních projektů, jako je vývoj vojenských aut.
Právě proto mu mnozí vyčítají, že se stává všemocnou firmou, která díky bezprecedentnímu přístupu k ohromné mase dat vidí doslova všude. Ostatně je pojmenovaná podle magické koule z Pána prstenů, která umožňovala čarodějům ovládat jiné bytosti. Byznysově se jí ovšem daří velmi dobře, v čerstvě zveřejněných výsledcích za třetí kvartál roku 2025 se jí podařilo překonat očekávání analytiků z Wall Street.
Palantir dosáhl tržeb 1,18 miliardy dolarů s tím, že pro poslední čtvrtletí společnost očekává další růst na 1,33 miliardy. Před rokem měla obrat „jen“ 725 milionů dolarů. Co se zisku týče, ten nyní dosáhl bezmála půlmiliardy dolarů – více než trojnásobek loňských hodnot. Akcie na to samozřejmě reagovaly dalším růstem.