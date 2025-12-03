Corndog klidně i padesátkrát jinak. Malý podnik u Anděla předvádí, co to znamená korejský street food
Corndog je párek nebo sýr na špejli, obalený v těstíčku a osmažený. V pražském Kbangu si ho můžete nakombinovat do několika desítek variant.
Lidická ulice v Praze sice krásou zrovna neoplývá, přímo na ní nebo v jejím okolí ale sídlí řada zajímavých podniků. Teď se k nim přidal i korejský street food Kbang, který jste dosud mohli najít jen na Hájích, což byla, upřímně řečeno, velká škoda.
Kbang
Adresa: Lidická 13, Praha 5
Typ podniku: fast food
Otevírací doba: pondělí až pátek 10–21, sobota a neděle 11–21
Hravý podnik totiž nabízí spoustu popkulturních laskomin, které jsou oblíbené v Koreji a které ocení milovníci smaženého. Třeba corndogy v nasládlém, nadýchaném a mírně návykovém těstíčku – a vy si vyberete náplň, případně to, v čem to celé chcete obalit. K mání je sedmkrát osm kombinací a výsledek je jen na vás.
Vyzkoušet ale můžete i kuřecí popcorn či křidélka s plejádou různých omáček. Nechybí ani několik kuřecích hamburgerů nebo ramenů, kimči, různě ochucené hranolky, rýžové koláčky, bapy, sýrové koule… prostě všechno to, z čeho budete mít možná trochu černé svědomí, ale náramně si na tom pochutnáte.
Jen pozor, pobočka v Lidické je spíš výdejní okénko, k sezení je tu jen pár míst.