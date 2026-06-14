Čtyři písmena, která nenápadně vládnou. Nizozemský gigant je díky AI nejhodnotnější evropskou firmou historie
Společnost ASML pokořila rekord a její hodnota překonala 674 miliard dolarů. Proti králi trhu už ale zbrojí konkurence po celém světě.
Většina lidí mimo technologický svět by její název pravděpodobně dříve vůbec neznala. Přesto dnes nizozemská společnost ASML drží v rukou klíč k budoucnosti globální ekonomiky. Firma, která vyrábí stroje na produkci nejpokročilejších čipů, na začátku června přepsala dějiny. Její hodnota dosáhla na částku 674 miliard dolarů, čímž se stala vůbec nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností v evropské historii.
Akcie ASML letos vzrostly o desítky procent a tržní kapitalizace podniku přeskočila dosavadní evropský rekord, který držel dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk, mj. výrobce populárního léku na hubnutí Ozempic. S touto hodnotou by se ASML dostalo na 12. místo v tabulce HDP evropských zemí před Švédsko, Norsko i Česko.
Důvod tohoto historického milníku je prostý. ASML má na trhu absolutní monopol v technologii zvané extrémní ultrafialová litografie (EUV), v praxi jde o tu nejpokročilejší tiskárnu na světě. Netiskne na papír, ale pomocí světelných paprsků vypaluje neviditelně tenké obvody do křemíkových destiček. Bez této technologie by technologičtí lídři jako TSMC, Samsung nebo Intel nedokázali vyrobit ty nejmodernější čipy pod hranicí pěti nanometrů. Právě ty jsou přitom mozkem nejpokročilejších AI systémů od Nvidie.
Z obyčejné tovární mašiny se tak stalo to nejžádanější a nejexkluzivnější zboží na planetě. Jeden takový nejmodernější EUV stroj je velký zhruba jako londýnský dvoupodlažní autobus a jeho cenovka se šplhá k 400 milionům dolarů.
S tím, jak firmy po celém světě lijí biliony dolarů do datových center a umělé inteligence, zažívá ASML enormní nápor. Polovodičový průmysl, který dříve rostl o stabilních sedm procent ročně, nyní kvůli AI roste dvacetiprocentním tempem. „V současné době čelíme poptávce, která jasně převyšuje to, co v tomto odvětví dokážeme nabídnout,“ vysvětloval nedávno ředitel ASML Christophe Fouquet. „Budování nových kapacit v takovém měřítku a v takové rychlosti tu totiž ještě nikdy nebylo.“
Obavy z toho, zda firma zvládne takový tlak ustát, dlouho držely trh v napětí. Aktuální akciový skok a prolomení evropských rekordů přišly ve chvíli, kdy analytici z velkých bank JPMorgan a Morgan Stanley vydali uklidňující zprávy. Podle jejich propočtů dokáže ASML dodat více než 110 těchto kritických systémů ročně bez nutnosti stavět hned teď nové haly. Trh přitom dříve sázel na to, že technologickým stropem firmy je zhruba devadesát kusů. Společnost už letos plánuje expanzi svého kampusu v Eindhovenu.
Nizozemský gigant ale nechce zůstat jen u toho. Umělou inteligenci, kterou jeho stroje pomáhají přivést k životu, sám nasazuje do vlastního byznysu. Nedávno firma investovala 1,5 miliardy dolarů do francouzského AI lídra Mistral. Cílem je, aby umělá inteligence přímo na linkách odhalovala mikroskopické vady a v reálném čase sama ladila tisíce složitých výrobních parametrů.
Ačkoliv je dnes ASML vládcem čipového světa, na obzoru se rodí konkurence. Například sanfranciský startup Substrate nedávno vybral 100 milionů dolarů na vývoj technologie, která by měla čipy tisknout pomocí rentgenových paprsků z urychlovače částic. Náklady na křemíkovou desku by to podle nich srazilo na desetinu. Své vlastní řešení hledá například i Nikon a intenzivně také Čína.