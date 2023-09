CzechCrunch spouští novou Startup Academy Rise. Hledáme začínající startupy, přihlášky jsou otevřené

Má za sebou dva roky fungování, čtyři běhy a prošlo jí celkem 85 startupů. Řada z nich ohlásila zajímavé spolupráce i investice. Startup Academy CzechCrunche ale už zájmu nestačila, a proto se rozšířila. Teď spouští program, který hledá začínající projekty. Pomáhá nejen s realizací nápadu, ale dokáže napojit na odborníky a investory ty, kteří už svůj startup odstartovali.

Startup Academy Rise je program pro začínající podnikatele, který prošel rebrandingem a posílením zaměření na ty projekty, které se potřebují soustředit na výstavbu základních pater svého byznysu. Škála pokročilosti startupu se pohybuje od nápadu přes takzvané MVP, tedy minimální životaschopný produkt, až po ty startupy, které mají první zakázky, ale potřebují pracovat na stabilitě svého byznysu. Případně si ujasnit představy o marketingu, cenotvorbě nebo třeba prodejích.

Je ale také možné řešit konkrétní záležitosti, které u sebe nebo startupu chcete vylepšit: vlastní prezentaci, nepovedenou expanzi, právní nedostatky nebo třeba nejistotu ve zvolení cílové skupiny.

Každý startup v akademii získá vlastního mentora, který mu pomůže hnout se z místa k vysněnému cíli. Je pečlivě vybraný přesně podle potřeb projektu. Dokáže pomoct s identifikováním problému, naslouchat a nasměrovat.

Vedle toho Startup Academy obsahuje řadu workshopů s odbornými lektory, které se zabývají tématy, s nimiž se potýká každý startup, a dokáže ukázat, jak se s problémy i například právními záležitostmi vypořádat.

Účastníci se stávají součástí startupové komunity, kterou CzechCrunch buduje. Setkávají se nejen spolu, ale i s absolventy předchozích kol, s investory i dalšími odborníky ve startupovém světě. Investoři se účastní už začátku běhu a startupy získávají možnost prezentovat jim svůj projekt na jeho konci.

Postrkují nás brutální upřímností

Program vychází z potřeb startupů, které prošly dosavadní Startup Academy: firmy a projekty jako Tanganica, Dobrobot, ArtMoment, E-Cafe Bike, Didit, Macromo, Pepper Field, Lakmoos, InvestBay a mnohé další.

Z výše zmíněných firem se mnohé můžou pochlubit investicí. Mementerra, která vznikla jako nápad studentů, získala za svou existenci 65 tisíc zákazníků ve čtyřech zemích a koupilo ji Albi, které chce z této značky udělat jedničku světového trhu.

Finanční injekci nedávno ohlásila Tanganica. Jen několik týdnů po spuštění platformy ji zveřejnil InvestBay. A tři měsíce po plném spuštění projektu, ještě před takzvaným Proof of Concept, tedy ověřením konceptu nového produktu, ji ohlásil také Lakmoos.

„Přestože jsme odborně a analyticky silní, byli jsme spíš akademici a startupy si představovali jako Hurvínek válku,“ říká Kamila Zahradníčková, spoluzakladatelka Lakmoos k motivaci přihlásit se do Startup Academy.

„Získali jsme spoustu spojenců, kteří nás něžně postrkují svou brutální upřímností. Je tady hodně skvělých programů, které dokážou předat know-how, ale gatekeeping je mnohem složitější zvládnout. A CzechCrunch má zdroje, o které se v tomto může opřít,“ popisuje.

„Cítíme, že podnikatelské prostředí u nás má snahu si pomáhat mezi sebou,“ doplňují své zkušenosti z akademie zástupci E-Cafe Bike. A o posílení kontaktů ve startupové komunitě i na straně venture kapitálu hovoří i Daniel Rajnoch z InvestBay.

Přihlášky do aktuálního běhu akademie Startup Academy Rise jsou otevřené a sbíráme je do do 31. října. Program pak odstartujeme slavnostní snídaní 14. listopadu.

