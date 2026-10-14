Dá se přežít, když vás 2x vysají obři? Bankrot firmy, která byla hvězdou před ChatGPT, ukazuje, že ne
Google za licenci a návrat zakladatelů zaplatil 2,7 miliardy dolarů. Disney si vzal šéfa a teď nabízí 20 milionů za zbytky startupu.
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Ještě před rokem posílal Disney startupu Character.AI soudní výzvu, aby ze své platformy stáhl chatboty napodobující jeho postavy. Teď se zábavní gigant staví do čela fronty na to, co z firmy zbylo. Character.AI, jeden z prvních miliardových startupů z éry kolem startu ChatGPT, totiž podal návrh na ochranu před věřiteli a pod dohledem soudu hledá kupce. Disney nabízí 20 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 420 milionů korun. Je to další zákruta v kuriózní historii této firmy.
V listopadu 2021, tedy rok před premiérou ChatGPT, ho založili dva veteráni Googlu Noam Shazeer a Daniel De Freitas. Shazeer patří mezi autory architektury Transformer, na níž stojí prakticky všechny dnešní jazykové modely, a s De Freitasem v Googlu vedl vývoj konverzačního modelu LaMDA. Když gigant otálel s jeho vypuštěním, odešli, rozjeli vlastní podnik a v září 2022, dva měsíce před OpenAI, spustili službu, kde si lidé psali s Albertem Einsteinem, Super Mariem z videoher nebo s vlastními postavami.
Na jaře 2023 startup Character.AI získal od elitního fondu Andreessen Horowitz 150 milionů dolarů (asi 3,2 miliardy korun) a stal se formálně jednorožcem, tedy firmou s hodnotou přes miliardu dolarů.
O investici v řádu stovek milionů dolarů s nimi pak jednal i Google, v srpnu 2024 ale zvolil jinou cestu – za 2,7 miliardy dolarů, zhruba 57 miliard korun, získal nevýhradní licenci na technologii a Shazeera s De Freitasem i s částí dalších výzkumníků vrátil do své laboratoře DeepMind. Takovému tahu se říká acquihire: obr si odvede lidi a práva k technologii, ale startup formálně nekoupí, a vyhne se tak schvalování u antimonopolních úřadů. Stejně postupoval také Microsoft u Inflection AI a později opět Google podobně vycucnul i projekt Windsurf.
Character.AI bez svých zakladatelů ale přestal vyvíjet nové modely a zůstaly mu hlavně uživatelé a právní potíže. Nejznámější žalobu podala Megan Garcia, jejíž čtrnáctiletý syn v roce 2024 spáchal sebevraždu poté, co si podle matky vytvořil citovou vazbu na chatbota inspirovaného postavou ze seriálu Hra o trůny. Přidaly se další rodiny a v lednu 2026 firma spolu s Googlem uzavřela narovnání v pěti sporech. Na konci roku 2025 pak startup zakázal volné konverzace lidem mladším osmnácti let a přidal reklamy.
Cesta k Disney začala loni v létě, kdy startup do svého čela postavil Karandeepa Ananda. Absolvent indického technologického institutu IIIT patnáct let budoval v Microsoftu cloud Azure, v Metě šéfoval reklamním produktům a naposledy byl prezidentem fintechu Brex. Z chatbotové aplikace se snažil udělat širší zábavní platformu s generováním videa. Jenže letos v září ho Disney oznámil jako svého prvního technologického ředitele. S Anandem měla přejít i část technického týmu Character.AI. Takže se opakovalo, jen v jiných kulisách, vycucnutí firmy.
Není proto žádným překvapením, že nyní, o necelý měsíc později, přišel konkurz. Mateřská firma Character Technologies podala návrh u soudu v americkém Delaware a aktiva i závazky odhadla na 50 až 100 milionů dolarů, tedy jednu až dvě miliardy korun.
Disney je v dražbě prvním zájemcem a za 20 milionů dolarů by získalo nevýhradní trvalou licenci k části duševního vlastnictví, zároveň by mu lidé z firmy aspoň dočasně pomáhali s provozem. „Vedení usoudilo, že tento soudem řízený prodej dává firmě nejlepší šanci maximalizovat hodnotu pro všechny zúčastněné,“ uvedl současný šéf Character.AI Colin Adams.
Prodej má skončit koncem listopadu nebo začátkem prosince. Aplikace zatím běží, pokud se ale nenajde kupec ochotný ji provozovat, Character.AI skončí. Pro Disney jde o levnou vstupenku k technologii i lidem, kteří umí stavět konverzační postavy, a to v době, kdy se mu rozpadla miliardová spolupráce s OpenAI ohledně videogenerátoru Sora.