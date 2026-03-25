Nečekaná stopka pro ambiciózní vizi. Altman dává sbohem AI videím, miliardová dohoda s Disney padá
Aplikace Sora končí, inženýři, kteří učili AI tvořit filmy, se stěhují k robotice. OpenAI sází vše na produktivitu a blížící se vstup na burzu.
Když OpenAI loni v září vypustilo do světa svou aplikaci Sora, fanoušci umělé inteligence zajásali a například filmoví tvůrci zatajili dech. Nástroj, který dokázal z pouhého textového zadání vygenerovat velmi realistické video, působil jako magie a ukázka budoucnosti. Během pouhých pěti dnů si aplikaci stáhlo milion lidí a okamžitě vystřelila na první místo v žebříčku Apple App Store. Fascinace technologií dokonce v prosinci přesvědčila firmu Disney k podepsání přelomové tříleté smlouvy a přislíbení miliardové investice. Přesto je teď, pouhých šest měsíců po tomto fenomenálním startu, všechno jinak. Šéf OpenAI Sam Altman zařadil nečekanou zpátečku a Soru definitivně pohřbívá. Konec aplikace oznámila firma bez bližších podrobností na sociální síti X.
Zrušení takto populárního produktu, který ještě minulý měsíc zaznamenal zhruba 600 tisíc stažení, se může na první pohled zdát jako velké překvapení. Byznysová realita je ale jiná. Generování videa je extrémně drahý a výpočetně náročný proces, který spálí obrovské množství elektřiny a výkonu serverů. Jenže OpenAI se intenzivně připravuje na možný vstup na burzu, ke kterému by mohlo dojít někdy během letošního roku. A to znamená, že firma musí zkrotit své obří výdaje, které se mají v následujících čtyřech letech vyšplhat k hranici až 100 miliard dolarů, a začít se soustředit na to, co dává ekonomický smysl.
Šéfka aplikací v OpenAI Fidji Simo to podle CNBC údajně na nedávném interním setkání se zaměstnanci sama zdůraznila. Zaměstnanci si podle ní už nemohou dovolit být rozptylováni nepodstatnými věcmi a musí se zaměřit na nástroje, které lidem a firmám reálně zvyšují produktivitu. Umělá inteligence budoucnosti podle vize OpenAI už nemá primárně tvořit virální videa na sociální sítě.
Má fungovat jako takzvaný autonomní agent, tedy systém, který dokáže přímo ve vašem počítači samostatně pracovat, analyzovat data, psát softwarový kód nebo ovládat webový prohlížeč. Společnost proto nyní spojuje své nástroje do jedné obří „superaplikace“, aby mohla lépe konkurovat svému dravému rivalovi Anthropic, jehož AI asistent Claude se stává stále oblíbenějším mezi programátory a firemními zákazníky.
Velkou obětí této změny kurzu je zmiňované partnerství s Disney. Dohoda měla uživatelům umožnit hrát si ve videích s více než dvěma stovkami kultovních postav, ať už jde o hrdiny z Marvelu, Pixaru, Star Wars nebo Mickeyho Mouse. Cílem Disney bylo dokonce integrovat tuto technologii přímo do své streamovací platformy Disney+. To však nyní padá, včetně oné miliardové investice. Zástupci Disney konec projektu přijali, když uvedli, že plně respektují rozhodnutí OpenAI odejít z byznysu generování videa a přesunout své priority jinam. Filmové studio chce nicméně dál hledat způsoby, jak nové technologie zodpovědně využít.
Právě zodpovědnost a autorská práva byly mimochodem u Sory od začátku velkým a bolavým tématem. Aplikace sice ohromila kvalitou, ale brzy čelila ostré kritice kvůli riziku šíření deepfake videí, dezinformací nebo používání chráněného obsahu bez souhlasu majitelů, přičemž některá studia i tvůrci hnali podobné nástroje až před soud.
Definitivní tečku za celým projektem udělala společnost v těchto dnech, když ukončila nejen spotřebitelskou aplikaci, ale i podporu pro vývojáře a video funkce uvnitř samotného ChatGPT. Vývojáři ale slíbili brzy zveřejnit detaily o tom, jak si budou moci uživatelé svá dosavadní díla zálohovat. Nicméně tým špičkových inženýrů, který Soru vyvíjel, o práci nepřijde. Podle mluvčího OpenAI se nyní zaměří na výzkum simulace reálného světa za účelem rozvoje robotiky. Technologie, která se učila chápat fyzikální zákony a pohyb prostřednictvím generování videí, tak nyní pomůže trénovat skutečné roboty, aby zvládali řešit fyzické úkoly.