Další česká sázka na rumunskou kartu. Credo podpořilo startup, který staví na úspěchu UiPath

Fond Credo Ventures byl mezi prvními investory původem rumunského startupu UiPath. Ten vyrostl na firmu s hodnotou v desítkách miliard dolarů a s jeho akciemi se obchoduje na burze v New Yorku, pro české investory šlo o obří úspěch s výnosem v tisícovkách procent. Příběh UiPath, jež vyvinulo úspěšný automatizační software, se teď zkouší napodobit několik jeho původních zaměstnanců s novým startupem Kubeark. A Credo si nechce nechat uniknout ani tuto příležitost.

Ve vyspělém startupovém světě jde o běžný jev. Z malé inovativní firmy v průběhu let (někdy) vyroste gigant, přičemž členové jeho původního po prodeji novému vlastníkovi nebo po vstupu na burzu díky zaměstnaneckým akciím získají značnou hotovost. A také zkušenosti, jak rychle rostoucí byznys budovat. A pak zakládají vlastní firmy.

Příkladem takto nabalující se sněhové koule je třeba americká „PayPal Mafia“ – někdejší zaměstnanci PayPalu založili firmy jako Tesla a SpaceX (v této mafii je i Elon Musk), LinkedIn, Square, YouTube či Yelp. Obří úspěch Skypu nakopl celé Estonsko, jež se i díky němu stalo globální startupovou velmocí. „Mafie“ tohoto druhu vznikají i kolem Revolutu, TransferWise a dalších.

Podobné dění můžeme pozorovat také kolem UiPath, které na burzu vstoupilo v loňském dubnu, což byl obří úspěch nejen pro český fond Credo Ventures, z jehož původně investovaných jednotek milionů dolarů se staly stovky milionů. Bývalí členové týmu teď už technologického giganta se pouští do budování vlastních byznysů, přičemž čeští investoři při tom nechtějí chybět. Credo tak nyní vedlo rané, takzvané pre-seed, kolo do nového startupu Kubeark ve výši 2,8 milionu dolarů, v přepočtu 61 milionů korun. Přidalo se k němu i několik známých investorských jmen jako britský Seedcamp či 500 Emerging Europe.

A co Kubeark vlastně dělá? Velmi zjednodušeně řečeno pomáhá velkým korporacím s vývojem a škálováním nových softwarových produktů. Velkým technologickým trendem posledních let je přechod firem do cloudu, což jim právě tyto procesy ztěžuje, startup rumunských zakladatelů naopak práci ulehčuje a vývoj zrychluje.

„Cloud computing je i nadále důležitým technologickým trendem, do cloudu přechází stále více podniků. Přetrvávajícím problémem, kterému přitom čelí, je lepší škálovatelnost a snazší nasazení aplikací. Kubeark jej řeší tím, že abstrahuje od složitosti a umožňuje uživatelům definovat pravidla, která proces nasazení aplikací podporují,“ říká Ondřej Bartoš, spoluzakladatel a partner Credo Ventures.

Kubeark je přitom v poslední době druhým rumunským startupem s finanční podporou Creda, za nímž zároveň stojí bývalí zaměstnanci UiPath. V listopadu fond oznámil investici do Goodlegal, který vyvíjí platformu pro zjednodušení práce jednotlivců i společností v oblasti práva – tedy pro sestavování, kopírování, bezpečné uchovávání či podepisování dokumentů.