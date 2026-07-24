Věda a vesmír –  – 2 min čtení

Další důkaz, jak AI překonává lidský mozek: za víkend rozluštila 80 let starou matematickou hádanku

Matematici správnost výsledku ověřili obratem. A teď řeší, co s obory, kde původní práci brzy může dělat místo lidí právě AI.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: Anthropic / CzechCrunch
Jeden z příkladů Claude Fable 5
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V neděli večer, když byla pozornost nemalé části světa upřena na finále fotbalového mistrovství světa, napsal matematik Levent Alpöge na X krátkou zprávu: „Nazdárek, Jacobiho domněnka je chybná.“ Přiložil k ní vzorec dlouhý 216 znaků a poděkování „mému blízkému příteli Fable“ za to, že s ním pracoval i během finále. Žádná tisková zpráva, žádná konference, jen tweet, který za pár hodin obletěl odbornou komunitu.

Takzvaná Jacobiho hypotéza pochází z roku 1939, kdy ji formuloval německý matematik Ott-Heinrich Keller. Týká se funkcí, které z čísel pomocí sčítání a násobení vyrobí jiná čísla. Hypotéza tvrdila, že pokud taková funkce projde jistým testem (takzvaným jakobiánem), musí jít vždy obrátit zpět. Hádanka dokonce skončila i na seznamu 18 klíčových matematických výzev pro 21. století, který v roce 1998 sestavil Stephen Smale.

Osmdesát sedm let se nikomu nepodařilo hypotézu ani dokázat, ani vyvrátit – ačkoli se o to pokoušely desítky lidí a řada „důkazů“ se později ukázala jako chybná. Alpöge, třiatřicetiletý pracovník na Harvardu, který je zároveň spojený s Anthropicem, se do problému pustil s nejvýkonnějším modelem Claude Fable 5. Podle svého tweetu na tom dělal přes víkend, poslední tahy pak dokonce během finálového zápasu mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem.

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Model nakonec pomohl najít funkci, která projde Kellerovým testem, ale přesto ji nejde obrátit zpět – protože tři různé vstupy dávají úplně stejný výsledek. Nelze pak už z té odpovědi poznat, odkud se vzala. Stačí jeden takový případ a osmdesát sedm let stará domněnka padá. Alpöge řešení doložil jedním řádem, který si každý mohl ověřit tužkou a papírem.

A přesně to matematici udělali. Podle Abhisheka Sahy z Queen Mary University of London šlo o výsledek, který se sice těžko hledá, ale snadno kontroluje – stačilo dosadit čísla. „Nevím, jak přesně to udělal, jaké zadání dal Fable, protože kdyby se prohledávalo úplně všechno, nefungovalo by to. Musel v tom být i nějaký lidský vhled,“ řekl Saha pro web New Scientist.

Podle Sahy jde o dosud největší matematickou domněnku, na jejímž vyvrácení měla AI podstatný podíl. Není to přitom první podobný případ z letošního roku, v květnu OpenAI model vyvrátil 80 let starou Erdősovu domněnku o jednotkových vzdálenostech a týmy z Google DeepMind následně pomocí vlastního modelu vyřešily dalších devět otevřených Erdősových problémů.

Reakce matematiků jsou podle magazínu Fortune směsí úžasu a neklidu. Matematik Akhil Mathew, kterému Alpöge v tweetu také poděkoval, mluví o „velmi rychlé a velmi znepokojivé změně, hlavně pro mladé matematiky“. Kevin Buzzard z Imperial College výsledek označil za „velmi vzrušující“, i když podle něj matematici čím dál víc zůstávají jen v roli pastýřů, kteří sledují, jak AI jeden problém za druhým zavírá.

Vlna podobných výsledků má dopad i mimo matematiku. Bitcoin se podle serveru CoinDesk dlouho obchoduje spíš podle nálady kolem umělé inteligence a čipových akcií než podle vlastních zpráv. Navíc největší bitcoinoví těžaři se v posledních letech přeměnili na provozovatele AI datacenter, takže jejich hospodaření teď stojí a padá s poptávkou po výpočetním výkonu, ne s cenou bitcoinu.

Ten druhý důvod je prostší – spekulativní peníze i pozornost investorů teď míří k umělé inteligenci. Kapitál, který dřív honil kryptoměny, dnes honí výpočetní výkon, čipy a tvůrce modelů a každý podobný skok jako vyvrácení Jacobiho hypotézy tento posun jen prohlubuje.

Související témata:Anthropic
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