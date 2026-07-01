Návrat nejchytřejší AI od Anthropicu. Mezi lidi opět míří vládou zakázaný Fable 5 i levnější alternativa
Po sporech s Washingtonem se vrací upravený Fable 5. Anthropic k němu navíc přidává samostatný a cenově dostupný model Sonnet 5.
Anthropic si na přelom června a července připravil hned dvě zásadní novinky. Firma uvedla na trh nový model Claude Sonnet 5 a současně oznámila, že se po třech týdnech nucené odstávky vrací i Fable 5. Tento špičkový model se veřejnosti poprvé zpřístupnil v polovině června, aby následně na příkaz administrativy Donalda Trumpa do tří dnů zmizel z nabídky. Důvodem měly být obavy o národní bezpečnost a podezření Washingtonu, že ochranné mechanismy umělé inteligence lze snadno obejít a zneužít.
Abychom pochopili, proč je návrat Fable 5 tak zásadní událostí, musíme se podívat na samotný kontext jeho startu. Anthropic jej prezentoval jako model, který svými schopnostmi překonává vše, co doteď veřejnosti nabídl, zejména v softwarovém inženýrství, vědeckém výzkumu a při řešení dlouhodobých, komplexních úloh. Šlo o odlehčenou, pro veřejnost bezpečnou verzi mnohem výkonnějšího interního modelu Mythos 5, který zůstává vyhrazen prověřeným partnerům z oblasti obrany a kybernetické bezpečnosti.
Jenže krátce po zpřístupnění modelu Fable 5 obdržel Anthropic ostrý příkaz od amerického ministerstva obchodu. Na jeho základě musela firma okamžitě odříznout od přístupu všechny cizí státní příslušníky, a to včetně vlastních zahraničních zaměstnanců. Jelikož ale nebylo technicky možné ze dne na den oddělit americké uživatele od zbytku světa, společnost raději sáhla k plošnému vypnutí modelu, aby americké vládě včas vyhověla.
Podrobnosti o tomto bezprecedentním zásahu prosakovaly na veřejnost jen postupně. Podle informací deníku The New York Times se vláda v oficiálním dopise odvolávala na rizika spojená s kritickou infrastrukturou. Anthropic se naopak bránil s tím, že jde o nedorozumění.
Po týdnech intenzivního vyjednávání, které za Anthropic vedl spoluzakladatel Tom Brown, ministerstvo obchodu omezení zrušilo. Fable 5 se tak ode dneška vrací k běžným uživatelům, není ale stejný jako před třemi týdny. Anthropic oznámil, že nasadil nové ochranné systémy, které mají lépe rozpoznávat a blokovat širší okruh požadavků souvisejících s kybernetickou bezpečností.
„V blízké době se některé rutinní úkoly, jako je kódování a ladění, vrátí zpět k Opusu 4.8. V nadcházejících týdnech budeme tyto klasifikátory zdokonalovat, abychom lépe odlišili pokusy o zneužití od legitimních požadavků,“ uvedl Anthropic. V praxi to znamená, že i při běžném programování nebo upravování kódu může Claude uživatele kvůli těmto přísným filtrům automaticky přepnout ze svého nejvýkonnějšího modelu na slabší, dokud vývojáři systém nedoladí.
Celá kauza kolem Fable 5 podle serveru CNBC upozornila na to, jak nepředvídatelná a chaotická regulace umělé inteligence ve Spojených státech momentálně je. I samotné technologické firmy zřejmě tápou v tom, kdo o podobných zákazech rozhoduje a z čeho tato stanoviska plynou.
Ačkoli nový Fable budí emoce, pozornosti fanoušků umělé inteligence by neměl uniknout ani současně oznámený Sonnet 5. Jde o nejnovější středně velký jazykový model z rodiny Claude, který v nabídce zapadá mezi levnější Haiku a momentálně druhý nejvýkonnější model Opus 4.8. Výkonem se mu přitom výrazně přiblížil, i když ho celkově nepřekonává. Podle firemních benchmarků dosáhl Sonnet 5 v testu samostatného programování přibližně 63% úspěšnosti, zatímco Opus 4.8 ve stejném testu získal necelých 70 procent.
O to větším překvapením jsou výsledky v měření zacíleném na znalostní práci, které sleduje, jak dobře dokáže umělá inteligence samostatně řešit složité kancelářské úkoly bez pomoci člověka. Zde Sonnet 5 svého staršího sourozence dokonce o ždibec předhání.
Anthropic novinku prezentuje jako svůj dosud „nejagentičtější“ počin: model dokáže samostatně plánovat komplexní postupy, používat externí nástroje jako webový prohlížeč nebo terminál a dotahovat složité úkoly do konce, aniž by ho uživatel musel průběžně kontrolovat a opravovat. Zásadní je ale rozdíl v ceně. Sonnet 5 vyjde přibližně na 40 procent ceny Opusu a firma do konce srpna navíc nabízí zaváděcí slevu. Od dnešního dne se tak stává výchozí volbou pro uživatele bezplatné verze i placeného plánu Pro. Dostupný je také v tarifech Max, Team a Enterprise.
Společnost zároveň tvrdí, že model je důvěryhodnější než jeho předchůdci. Má vykazovat nižší míru halucinací a je odolnější vůči takzvaným prompt injection útokům, tedy snahám obejít systémová pravidla pomocí skrytých instrukcí.