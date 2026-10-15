Další miliardový exit z Prahy? Ondřej Vlček prodává svůj startup, pomůže budovat evropskou suverénní AI
Kanadská Cohere ve skupování Evropy nepolevuje. Po Aleph Alpha a Reliant AI bere i pražský Aisle, z jehož sídla bude místní pobočka.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Ukázaná platí, takže na úvod jeden příklad: ve středu vydali správci programu Curl, nenápadného nástroje pro přenos dat, který běží zhruba ve třiceti miliardách zařízení, novou verzi s opravami 24 dosud neznámých bezpečnostních děr. Osmnáct z nich přitom objevil pražský tým startupu Aisle. Zakladatel Curl Daniel Stenberg prohlásil, že pražský tým našel víc chyb než kdokoli jiný za téměř třicet let historie. O den později přišla další zpráva, která z tohoto rekordu udělala tečku za jednou kapitolou. Ani ne dvouletou firmu Ondřeje Vlčka kupuje kanadská AI společnost Cohere.
Obě strany dealu oznámily, že podepsaly takzvaný letter of intent, tedy dopis o záměru, ve kterém si vytyčily hlavní podmínky převzetí. Transakce zatím není uzavřená a cenu nezveřejnili. Po dokončení transakce se podle oznámení Aisle změní pražská centrála startupu na pražskou pobočku Cohere. Vlček se stane senior viceprezidentem nové divize Cohere Cyber, spoluzakladatelka Jaya Baloo globální šéfkou bezpečnosti celé Cohere a vědecký lídr Stanislav Fort povede jako viceprezident výzkum bezpečnosti umělé inteligence.
Fort bude navíc přímo spolupracovat s Ivanem Zhangem, technologickým ředitelem a spoluzakladatelem Cohere, aby bezpečnostní výzkum zasahoval rovnou do vývoje a trénování jazykových modelů. Právě to je podle obou firem jádrem celé dohody. „Naším cílem je bránit softwarovou infrastrukturu, na které stojí demokratické společnosti,“ píše trojice zakladatelů ve společném textu. Zákazníkům Aisle slibují kontinuitu a lepší produkty, podrobnosti chtějí zveřejňovat postupně, jak bude transakce pokračovat.
Cohere v Česku tolik známá není, v oboru ale patří k velkým jménům. Firmu založili v roce 2019 v Torontu Aidan Gomez, Ivan Zhang a Nick Frosst. Gomez byl jedním z autorů studie Googlu Attention Is All You Need, která popsala architekturu transformer, na níž stojí ChatGPT i Claude. Na rozdíl od OpenAI ale Cohere nestaví chatbota pro miliony lidí, místo toho prodává modely a agentní platformu North bankám, telekomunikačním firmám a státům. Loni ji investoři ocenili na sedm miliard dolarů, v přepočtu zhruba 152 miliard korun, a tržby podle televize CNBC dosáhly 240 milionů dolarů, tedy asi 5,2 miliardy korun.
Letos Cohere výrazně zrychlila a nakupuje hlavně v Evropě. V dubnu ohlásila převzetí německé společnosti Aleph Alpha, kdysi označované za národní AI naději Německa, a v září obě firmy podepsaly definitivní smlouvu. Spojená společnost má hodnotu kolem 20 miliard dolarů, v přepočtu asi 436 miliard korun, akcionáři Cohere v ní budou držet zhruba devadesát procent. Do chystaného investičního kola série E dává 500 milionů eur (asi 12,2 miliardy korun) německá Schwarz Group, což je majitel řetězců Lidl a Kaufland. Firma bude mít dvě centrály, v Torontu a v Berlíně.
V květnu pak Cohere koupila Reliant AI z Montrealu a Berlína, která vyvíjí AI nástroje pro farmaceutický průmysl. Všechny tři nákupy spojuje jedno heslo, takzvaná suverénní AI. Tím se myslí umělá inteligence, nad kterou si firmy a státy drží plnou kontrolu včetně dat a infrastruktury a nejsou odkázané na americké technologické giganty. Aisle je v této sbírce třetím evropským kusem a podle Cohere má přidat to, co jí dosud chybělo: schopnost chránit software, na kterém AI systémy běží.
Jak taková suverénní AI vypadá v praxi, ukázala Aleph Alpha teprve před necelými dvěma týdny. Heidelberský tým vydal jazykový model Kolibri, který si firmy a úřady mohou zdarma stáhnout a provozovat na vlastních serverech, takže citlivá data neopustí jejich budovu. Model je od začátku dvojjazyčný, anglicko-německý, a místo vymýšlení odpovědí raději přizná, že neví. Pro běžné uživatele chatbotů je k ničemu, pro banky, nemocnice nebo ministerstva ale představuje přesně ten typ produktu, který chce Cohere prodávat. Obrana takových systémů před útoky je pak logickým dalším krokem.
Pro Vlčka je to návrat k tématu, kterému zasvětil celou kariéru. Do Avastu nastoupil v devadesátých letech jako programátor a vypracoval se přes technologického ředitele až do čela firmy. Zažil její vstup na londýnskou burzu i fúzi s americkým NortonLifeLock, po níž vznikl Gen Digital, kde působil jako prezident. Zaměstnanecké akcie z něj udělaly miliardáře, část majetku věnuje s manželkou Katarínou na dětský hospic na pražské Cibulce. Odchod z Gen Digital ohlásil v roce 2024 a na LinkedInu tehdy napsal, že je čas začít zase něco budovat. Ondřej Vlček bude jedním z hlavních hostů naší byznysové konference Money Maker, která se uskuteční 10. listopadu v Praze v Průmyslovém paláci a právě aktuální transakci se tam budeme také věnovat.
Že to bude Aisle, rozhodla jedna zpráva na LinkedInu. Vlček v ní pozval na kávu Stanislava Forta, aby si popovídali o jeho výzkumu. Mladý vědec původně studoval astrofyziku, doktorát ze strojového učení získal na Stanfordu, pracoval v Google DeepMind a patřil mezi první zaměstnance Anthropicu. Třetí do party byla Jaya Baloo, Vlčkova bývalá kolegyně, která dělala šéfku bezpečnosti v Avastu, americké kyberbezpečnostní firmě Rapid7 a u největšího nizozemského operátora KPN.
Rok pracovali v utajení, na veřejnost Aisle vystoupil loni v říjnu se zhruba čtyřiceti lidmi a hvězdnou sestavou andělských investorů. Peníze dali mimo jiné Jeff Dean, bývalý hlavní vědec Googlu, spoluzakladatel platformy Hugging Face Thomas Wolf, šéf monitorovací firmy Datadog Olivier Pomel nebo průkopník strojového učení Ian Goodfellow. „Aisle chce vrátit trumfy do rukou těch, kteří s těmito útočníky bojují,“ vysvětloval tehdy Vlček CzechCrunchi. Umělá inteligence podle něj do té doby pomáhala spíš hackerům, kterým zlevňuje a zrychluje útoky. Startup staví autonomní systém, který v kódu sám hledá zranitelnosti, ověřuje je a navrhuje opravy.
Nejvíc pozornosti Aisle vzbudil srovnáním s velkými laboratořemi. Anthropic letos představil model Mythos, který prezentoval mimo jiné jako mimořádně schopného lovce zranitelností. Když Stenberg v srpnu oznámil, že Mythos ani nástroj Codex Security od OpenAI v Curl nic dalšího nenašly, pustil na kód svůj systém Aisle. Druhý den Stenberg shrnul výsledek stroze: „Mythos: 0, Aisle: 29.“ Nezávislý žebříček UC Berkeley Vulnerability Initiative, který sleduje chyby nalezené umělou inteligencí, řadí Aisle na první místo v pěti z osmi měřítek. V počtu kritických chyb ovšem vede Anthropic.
Pro české technologické prostředí jde o další exit domácího AI týmu do zahraniční firmy, tentokrát ale s tím, že lidé i know-how v Praze zůstávají. Některé tiskové agentury sice Aisle popisují jako firmu ze San Franciska, kde sídlí její mateřská společnost, výzkum a vývoj ale běží v pražských kancelářích.
Ty se teď stanou součástí skupiny s více než tisícovkou zaměstnanců na dvou kontinentech. Pro Vlčka, který po Gen Digital chtěl budovat vlastní věc, to znamená návrat do velké korporace, tentokrát v roli manažera kanadské firmy.