Dejvické bistro Šodó změnilo majitele a přestěhovalo se. Teď otevírá v novém a s větší kuchyní
Taste of Prague a PG Foodies v létě prodali svůj společný podnik. Noví majitelé ho přesunuli o kousek dál a zvětšili, jeho ducha ale chtějí zachovat.
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Šodó je malá dejvická ikona. A malé bylo tohle bistro i doslova a do písmene. To se teď zlepšuje, podnik, který kdysi rozjely dvě dvojice populárních pražských foodblogerů, totiž nejdřív letos v srpnu změnil majitele a nyní i adresu. Najdete ho jen o pár ulic dál, pořád se stejným vibem, ale taky zhruba dvojnásobným prostorem, výrazně větší kuchyní a přece jen i několika plány na změny.
Šodó
Adresa: Eliášova 7, Praha 6
Typ podniku: bistro
Otevřeno: pondělí–pátek 8:00–18:00, sobota zavřeno, neděle 9:00–18:00
Novými majiteli Šodó jsou gastropodnikatelé Martin Zajíček a Luděk Straka, kteří provozují už Kampa Café a nějakou dobu hledali, kam svůj byznys rozšířit. Otvírat další pobočku podniku, jehož identita je úzce spjatá s Kampou, nemělo cenu. „V té době jsme se dozvěděli, že původní majitelé Šodó uvažují o jeho prodeji, tak jsme je oslovili,“ vypráví Zajíček se Strakou.
Partnerské i pracovní dvojice známé jako Taste of Prague, tedy Jan Valenta a Zuzana Daňková, a PG Foodies, které tvoří Petr a Gabriela Ogurčákovi, skutečně o prodeji společného projektu už nějakou dobu mluvily a se Zajíčkem a Strakou si nakonec plácly. Šodó pak změnilo majitele zhruba v polovině srpna.
„Líbila se nám jeho atmosféra, jednoduchý gastronomický koncept, ale především komunita, kterou se kolem něj podařilo vybudovat. Bylo nám sympatické, jakým způsobem původní majitelé podnik dělali, a být právě v Dejvicích nám dávalo smysl,“ pokračují Zajíček se Strakou, kteří v uplynulých dnech dotáhli s oblíbeným bistrem další velkou změnu.
Šodó se totiž přestěhovalo a momentálně funguje v režimu soft openingu na nové adrese. Stále ho najdete v Dejvicích kousek od Hradčanské, z Wuchterlovy ulice se ale přesunulo do Eliášovy a výrazně si polepšilo i co do velikosti prostoru. Z 18 míst k sezení je 40 a změnilo se i zázemí.
„V původním prostoru jsme kvůli hygienickým omezením nemohli pracovat s masem a masnými výrobky, což nás při tvorbě menu dost limitovalo. Teď už tahle omezení nemáme, takže se hosté mohou těšit na pestřejší nabídku a náš kuchařský tým má větší prostor pro kreativitu,“ říkají noví majitelé.
Kuchyně má i tady vycházet z tradičních českých receptů a dávat jim modernější a občas nečekanou podobu. Klasiky spojované se Šodó, jako vejce do skla, turecká vejce, granola, krupicová kaše či buchtičky se šodó, na menu zůstávají.
Že se přitom bistro přestěhuje, bylo jasné od chvíle, kdy ho noví vlastníci převzali. O přesunu už prý uvažovali i předchozí majitelé a také pokukovali po místě v Eliášově ulici, kde Šodó nyní skončilo. Že by se šlo mimo Dejvice, ale nikdy na pořadu dne nebylo.
„Nový prostor jsme převzali v polovině srpna a prakticky hned začaly stavební úpravy. Zároveň jsme věděli, že původní Šodó musíme opustit na konci října, takže na samotný přesun a finální přípravy jsme měli jen tři týdny,“ doplňují Straka se Zajíčkem a rovnou přidávají, že stále ještě vychytávají mouchy a dolaďují nejrůznější provozní detaily. „Jsme teď o kousek blíž k centru dejvického dění a máme mnohem větší kontakt s životem v ulici,“ pochvalují si majitelé.
Plánů, co s podnikem dál, mají prý Zajíček se Strakou spoustu. Chtějí na ně jít postupně a pomalu, ale zachovat při tom podstatu podniku. „Šodó jsme kupovali právě proto, že nám jeho koncept byl blízký. Nemáme ambici dělat z něj úplně jiný podnik ani potřebu dělat změny jen proto, že se změnili majitelé,“ hlásí.
Už teď ale mluví o tom, že by časem rádi prodloužili otevírací dobu a některé dny otevřeli i na večeře, chystají také pravidelnou týdenní obědovou nabídku. Zároveň rozběhli spolupráci s vinohradským vinným barem The Sip, aby tu vybudovali širší nabídku vín, a zvažují také větší výpad do světa míchaných drinků, se kterými mají zkušenosti z Kampa Café.
„Chceme vlastně jen rozvíjet to, kvůli čemu mají lidé Šodó rádi. A chtěli bychom, aby Šodó zůstalo především sousedským bistrem, kam člověk může zajít klidně několikrát týdně, ne jen jednou za čas na víkendový brunch,“ uzavírají Zajíček se Strakou.