Hvězdu si nechám vytetovat. Že ji máme, jsem se dozvěděl na benzince, říká nový michelinský šéfkuchař
Jan Horák vede pražskou restauraci Reason a nově se může pochlubit svojí první michelinskou hvězdou. A už má termín, kdy si ji nechá zvěčnit na kůži.
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Jan Horák patří mezi čtyři české šéfkuchaře, kteří čerstvě získali michelinskou hvězdu. Jeho restaurace Reason, kterou najdete na střeše pražské Masaryčky, existuje něco málo přes rok a její šéf v ní vaří to, čemu s nadsázkou říká fine diningový punk. Komisaře slavného gastronomického průvodce zaujala natolik, že jí rovnou přiřkli i ocenění za nejlepší otevření roku. Nic z toho ale ještě Horák pořádně neoslavil, novinky ho totiž zastihly na německé dálnici.
V pátek, kdy velká část českého gastrosvěta napjatě sledovala web Michelinu, kde se měl objevit aktualizovaný výběr těch nejlepších českých restaurací pro letošní rok, seděl Jan Horák v autě a směřoval do Lucemburska, aby se coby porotce zapojil do soutěže The Culinary World Cup. Ta platí za jednu z největších a nejprestižnějších na světě.
„Kluci mi psali, že to má být vyhlášené v deset dopoledne, takže jsem za pět minut deset stál na benzince a čekal, co se bude dít. Pak už ale bylo deset pryč, já aktualizoval stránky a pořád nic,“ vypráví Horák stále ještě z Lucemburska, kde kulinářské klání právě vrcholí. Jeho čekání bylo napjaté o to víc, že předem věděl, že Reason letos v Michelinu rozhodně bude. Organizátoři zařazené podniky vždy předem oslovují a bez dalších podrobností od nich chtějí provozní údaje či fotografie. Horákovo jméno se zároveň už nějakou dobu skloňovalo mezi horkými kandidáty na zisk hvězdy.
„Nečekal jsem vůbec nic. Byl jsem akorát rád, že v průvodci budeme. Už to pro mě bylo skvělé, že se o nás za tak krátkou dobu dozvěděli a chtěli nás zařadit,“ hodnotí umístění, „vždycky je to ale padesát na padesát – buď to vyjde, nebo ne. To, že máte zkušenosti a jdete tím směrem, ještě vůbec nic neznamená. Někdo se špatně vyspí, udělá nějakou botu a může to být zrovna v den, kdy přijde komisař,“ dodává.
Že michelinská hvězda vyšla, mu nakonec řekli kolegové. „Pořád jsem stránky v mobilu aktualizoval a nic, až mi najednou začali lidi volat se slovy: ‚Ty máš michelinskou hvězdu!‘ A já jsem jim říkal, ať si ze mě nedělají srandu, že mě takový humor nebaví. Až když mi poslali printscreen, tak jsem pochopil, že je to pravda.“
Nebyl ale sám, kdo takto reagoval. Když obratem volal svému head chefovi Claudiu Sejkatimu, dostal prý úplně stejnou odpověď. „Takže jsem ho taky musel přesvědčit a rovnou jsme si řekli, že až se vrátím, uděláme pořádnou oslavu,“ směje se. „Mám na ni už asi dvanáct let schovanou lahev šampaňského od jednoho kuchaře ze Švýcarska, který mi ji dal, když jsem odtamtud odcházel. Říkal mi, že hvězdu jednou dostanu, tak ať si ji schovám. Jen nevím, jestli bude dobrá, podle mě se už za tu dobu zkazila,“ přemítá.
Michelin je sice v Česku patrně to nejznámější kulinářské ocenění, rozhodně ale není jediné a Horák jich získal už víc. Začátkem roku ho například průvodce Gault&Millau vyhlásil mladým talentem roku. Dvaatřicetiletý Horák přitom za sebou má kariéru, kterou by mu mohl leckdo mnohem starší závidět.
Vařit začal už jako teenager a rovnou se vydal sbírat gastronomické zkušenosti do Německa. O rok později už pracoval v hotelu Kempinski na Maltě a v osmnácti byl v michelinské dvouhvězdě v Berlíně. Opakovaně působil v už zmiňovaném Švýcarsku, vařil ale i v Itálii či v hotelu Ritz v Londýně. Ve dvaadvaceti vařil v Park Hyattu v Curychu a dva roky působil ve stejné síti jako zástupce šéfkuchaře v hotelu v Abú Dhabí. V Praze jste na něj mohli narazit v restauraci Cottocrudo v hotelu Four Seasons a jeho poslední štace před vlastním podnikem byla hotel Augustine.
Reason otevřel loni v září za podpory investora, zdravotnické skupiny Remedis, a je jeho prvním vlastním podnikem. Vaří v něm přesně tak, jak i sám vystupuje. Téměř dvoumetrový Horák rád říká, co si myslí, miluje tetování, a když se pustí do vyprávění o jídle, vydrželi byste ho poslouchat hodiny. Sám o své kuchyni mluví jako o fine diningovém punku. „Vaříme a neskládáme jen věci dohromady a taky neděláme něco jen proto, že je to zažitá klasika, raději ji jen trochu předěláme,“ vysvětluje a vyzdvihuje přitom svůj tým, ve kterém je mimochodem tím nejstarším členem.
„Děláme kombinace podle sebe, aby nás to odráželo, a někdy je to i dost bizarní. Teď na zimu třeba chystáme spojení podmáslí, břitek, což jsou takové podlouhlé mušle, a rozinek. Bereme suroviny ze vzdálenějších koutů našeho světa a přidáváme k nim české chutě, to nás hodně baví,“ doplňuje.
Nové menu ale není jediná novinka, která se v Reasonu brzy objeví. Už v pátek odstartuje provoz nový bar, který bude s podnikem spojený. Bude se jmenovat 11th Floor Rooftop Bar by Reason a otevře se na terase, která k restauraci náleží a kde už dřív probíhaly občasné pop-up akce.
Nyní ale půjde o samostatný projekt, kam můžete přijít na skleničku nebo drobná jídla, a jelikož odstartuje na první adventní víkend, tak i cukroví a svařák. Menu z Reasonu se tu ale servírovat nebude. Má to být jakýsi předstupeň pro ty, kteří by se do fine diningu v jedné z nejvýraznějších budov třeba báli vstoupit.
„Bude tam větší zábava, chceme mít i DJe a celkově to má být uvolněnější, abyste si k nám mohli třeba jen po práci skočit na drink, užít si výhledy a neřešit, že zrovna nejste připravení na to se posadit do restaurace,“ říká Horák. „Máme samozřejmě kritéria, ze kterých neslevíme, ale nechceme být zaškatulkováni jako restaurace jen pro někoho. O tom pohostinnost není, ta má být veliká a ze všech stran,“ míní šéfkuchař.
Bar bude otevřený vždy od pátku do neděle a tento pátek bude speciální. Jednak proto, že to bude jeho první den, a jednak proto, že Horák bude konečně ve svém podniku slavit zisk michelinské hvězdičky. „Už když jsem dorazil do Lucemburska, tak mi tam gratulovali kolegové z různých zemí, co vyhlašování sledovali, ale to není ono, těším se teď hlavně na rodinu a svůj tým, díky kterým se to všechno povedlo. A kdo se bude chtít k naší oslavě připojit, je vítán,“ směje se Horák.
A i když po pátečním oznámení prý v Reasonu výrazně poskočil počet rezervací, udělal si na sobotu čas na ještě jednu věc, kterou si slíbil v případě, že hvězda vyjde. A sice na výlet do tetovacího salonu. „V tomhle jsem měl jasno – když hvězda vyjde, nechám si ji vytetovat, hezky na prsty, abych neustále viděl, že se všechna ta dřina vyplatila. Takže jdu a na to se taky hodně těším.“ Plány do dalších dní, týdnů a měsíců pak má Jan Horák jasné. Posouvat se dál a hlavně nezpychnout. „To by bylo asi to nejhorší, co by se nám mohlo stát, ale budeme si dávat pozor,“ uzavírá.