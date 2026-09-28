Desítky let se tu sbíral kov, teď zde rostou haly. Podívejte se na proměnu bývalého Kovošrotu
Příprava zanedbaného území trvala téměř deset let. Investice do první fáze projektu dosáhne dvou miliard korun.
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Areál Kovošrotu v pražských Dolních Měcholupech po desetiletí sloužil ke sběru, třídění a recyklaci kovového odpadu. Dlouhodobě zanedbaný brownfield s průmyslovou minulostí a ekologickou zátěží nyní prochází celkovou proměnou. Developerská společnost Panattoni ve spolupráci se skupinou Accolade miliardářů Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala nedávno dokončila demolice i sanace areálu a symbolickým vztyčením prvních sloupů zahájila stavbu první etapy projektu Business Park Prague I.
První fázi průmyslového parku tvoří tři haly o celkové podlahové ploše zhruba 44 800 metrů čtverečních, přičemž celé území zabírá téměř 140 tisíc metrů čtverečních. Budovy budou vytápěny tepelnými čerpadly, částečně zde budou zelené střechy doplněné o fotovoltaiku a také dobíjecí stanice pro elektromobily. Materiál z demolice, který splnil ekologické požadavky, navíc stavitelé recyklovali a znovu ho využívají přímo na stavbě.
Příprava území a zajištění povolení trvaly téměř deset let. Skupina Accolade pozemky převzala v roce 2019, následovalo rozsáhlé čištění areálu. „Od začátku bylo jasné, že území bude vyžadovat kompletní transformaci. Pro nás ovšem šlo o zajímavou investici ve velmi atraktivní lokalitě. V Praze je totiž jen málo brownfieldů vhodných pro průmyslové využití, které by se bývalému Kovošrotu mohly rovnat plochou i dostupností,“ říká Jiří Stránský, ředitel rozvoje pozemků skupiny Accolade.
Projekt počítá s tím, že přibližně čtvrtina území připadne novým zeleným plochám a areálem povede také plánovaná cyklostezka. Součástí příprav byla rovněž úprava křižovatky ulic Černokostelecká a Průmyslová v hodnotě necelých 15 milionů korun. Přibyly na ní řadicí pruhy pro odbočení a podle Accolade se zlepšila průjezdnost křižovatky.
Dokončení první budovy v parku je naplánováno na první čtvrtletí roku 2027, další dvě budou dokončeny ve třetím kvartálu příštího roku. Navazující druhý úsek výstavby by měl být hotový v roce 2029. Celková investice jen do první fáze projektu dosáhne necelých dvou miliard korun.