Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Desítky let se tu sbíral kov, teď zde rostou haly. Podívejte se na proměnu bývalého Kovošrotu

Příprava zanedbaného území trvala téměř deset let. Investice do první fáze projektu dosáhne dvou miliard korun.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

kovosrot

Foto: Accolade

kovosrot35
kovosrot18
kovosrot3+33
kovosrot32
kovosrot19
kovosrot17
kovosrot16
kovosrot15
kovosrot13
kovosrot22
kovosrot21
kovosrot20
kovosrot10
kovosrot11
kovosrot-1
kovosrot14
kovosrot27
kovosrot9
kovosrot31
kovosrot33
kovosrot34
kovosrot36
kovosrot37
kovosrot4
kovosrot5
kovosrot6
kovosrot7
kovosrot8
kovosrot12
kovosrot25
kovosrot26
kovosrot28
kovosrot29
kovosrot30
kovosrot2
kovosrot1
0Zobrazit komentáře

Baví vás články CzechCrunche?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit

Areál Kovošrotu v pražských Dolních Měcholupech po desetiletí sloužil ke sběru, třídění a recyklaci kovového odpadu. Dlouhodobě zanedbaný brownfield s průmyslovou minulostí a ekologickou zátěží nyní prochází celkovou proměnou. Developerská společnost Panattoni ve spolupráci se skupinou Accolade miliardářů Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala nedávno dokončila demolice i sanace areálu a symbolickým vztyčením prvních sloupů zahájila stavbu první etapy projektu Business Park Prague I.

První fázi průmyslového parku tvoří tři haly o celkové podlahové ploše zhruba 44 800 metrů čtverečních, přičemž celé území zabírá téměř 140 tisíc metrů čtverečních. Budovy budou vytápěny tepelnými čerpadly, částečně zde budou zelené střechy doplněné o fotovoltaiku a také dobíjecí stanice pro elektromobily. Materiál z demolice, který splnil ekologické požadavky, navíc stavitelé recyklovali a znovu ho využívají přímo na stavbě.

Příprava území a zajištění povolení trvaly téměř deset let. Skupina Accolade pozemky převzala v roce 2019, následovalo rozsáhlé čištění areálu. „Od začátku bylo jasné, že území bude vyžadovat kompletní transformaci. Pro nás ovšem šlo o zajímavou investici ve velmi atraktivní lokalitě. V Praze je totiž jen málo brownfieldů vhodných pro průmyslové využití, které by se bývalému Kovošrotu mohly rovnat plochou i dostupností,“ říká Jiří Stránský, ředitel rozvoje pozemků skupiny Accolade.

Projekt počítá s tím, že přibližně čtvrtina území připadne novým zeleným plochám a areálem povede také plánovaná cyklostezka. Součástí příprav byla rovněž úprava křižovatky ulic Černokostelecká a Průmyslová v hodnotě necelých 15 milionů korun. Přibyly na ní řadicí pruhy pro odbočení a podle Accolade se zlepšila průjezdnost křižovatky.

Dokončení první budovy v parku je naplánováno na první čtvrtletí roku 2027, další dvě budou dokončeny ve třetím kvartálu příštího roku. Navazující druhý úsek výstavby by měl být hotový v roce 2029. Celková investice jen do první fáze projektu dosáhne necelých dvou miliard korun.

Související témata:AccoladePanattoniZdeněk ŠoustalMilan Kratina
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    nozono_10

    Nebavilo je denně polykat desítky prášků. Manželé z Moravy teď míří s doplňky stravy do Evropy i Dubaje

  2. 2

    pokemon-lidl

    Do Lidlu dorazily levné karty Pokémonů. Lidé vzali regály útokem, obchody proto zavádí nová pravidla

  3. 3

    skrin

    Rodina se už do domu nevešla. Tak jim architekt postavil dům, co vypadá jako skříň

  1. 1

    stepanek2

    Na bundu za tisíc eur neměla, tak si podobnou vytvořila sama. Dnes její značka utrží deset milionů ročně

  2. 2

    chalupa-1

    Chalupu po sudetských Němcích opravoval 25 let. Teď je k prodeji, v ceně je i vinárna, udírna a možná duch

  3. 3

    sleep

    Spíte méně než osm hodin? Nepanikařte, možná děláte pro své tělo to nejlepší, ukazuje nová vědecká studie