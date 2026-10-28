Dětský hospic, umělá inteligence i boj s dezinformacemi. Prezident ocenil Vlčkovy, Mikolova a Burýška
Mezi oceněnými jsou i tvůrce Záchranky Filip Maleňák, zakladatel Ambiente Tomáš Karpíšek a AI průkopnice Olga Štěpánková.
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Mezi jednapadesáti osobnostmi, které prezident Petr Pavel na státní svátek 28. října ocenil ve Vladislavském sále Pražského hradu, jsou i jména dobře známá ze světa technologií, byznysu a internetu. Medaili Za zásluhy převzali manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi, kteří budují dětský hospic na pražské Cibulce, vědec v oblasti umělé inteligence Tomáš Mikolov a youtuber Jiří Burýšek. Ocenění dostali také AI průkopnice Olga Štěpánková, tvůrce Záchranky Filip Maleňák a zakladatel restaurací Ambiente Tomáš Karpíšek.
Medaili Za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví dostali oba manželé Vlčkovi. Bývalého šéfa Avastu Ondřeje Vlčka, který nedávno dohodl prodej svého startupu Aisle kanadské Cohere, ocenil prezident jako podnikatele a filantropa, Katarínu Vlčkovou jako lékařku a průkopnici dětské paliativní péče, která je primářkou pražského hospice Cesta domů. Prostřednictvím Nadace rodiny Vlčkových se spolu zasazují o rozvoj péče o vážně nemocné děti.
Nadaci manželé založili v roce 2021 s aktivy za 1,5 miliardy korun a koupili chátrající usedlost Cibulka v pražských Košířích, kterou chtějí proměnit v centrum dětské paliativní péče. Do její obnovy podle Ondřeje Vlčka vloží celkem půl miliardy korun. Hospic s dvanácti lůžky má sloužit hlavně odlehčovací péči, kdy děti zůstanou na pár týdnů v roce a rodiče si mezitím odpočinou. Ročně tak má pomoci stovkám rodin.
Tomáše Mikolova ocenil prezident za zásluhy o stát v oblasti vědy a techniky. Hrad v odůvodnění uvádí, že jeho práce patří k nejcitovanějším v oboru a zásadně zlepšily schopnost počítačů pracovat s lidskou řečí. Mikolov působil v Googlu, Facebooku i Microsoftu, v roce 2020 se vrátil na ČVUT. Odtud loni odešel s kritikou financování vědy a s Jaroslavem Beckem rozjel startup BottleCap AI, který letos v lednu získal přes 150 milionů korun.
V Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, kde do loňska působil i Mikolov, vede oddělení biomedicíny a asistivních technologií Olga Štěpánková. Hrad ji ocenil jako průkopnici systematické výuky umělé inteligence a odbornici na její využití v biomedicíně. Štěpánková stála u začátků výuky AI v Česku a se svým týmem vyvinula například aplikaci na včasné odhalení Alzheimerovy choroby. Loni získala Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos umělé inteligenci.
Jiří Burýšek si medaili odnesl za zásluhy o stát v oblasti médií a vzdělávání. Hrad ho popisuje jako mladého popularizátora kritického myšlení, který srozumitelně vysvětluje společenská témata a odhaluje manipulace, dezinformace a argumentační fauly. Burýšek dřív pracoval jako datový novinář v Seznam Zprávách, po vyhoření z covidového zpravodajství ale odešel na YouTube. Na kanálu Jirka vysvětluje věci natáčí zhruba čtvrthodinová videa.
Za zásluhy o stát v oblasti techniky převzal medaili Filip Maleňák, tvůrce a ředitel aplikace Záchranka. Ta podle Hradu už deset let pomáhá zachraňovat životy a pomoc přes ni lze rychle přivolat v osmi evropských státech. Maleňák základ aplikace vymyslel jako téma bakalářské práce na brněnském VUT. Záchranka se od té doby rozrostla o videohovory s operátory, knihu túr pro horskou službu nebo mapu defibrilátorů a stáhly si ji už miliony Čechů.
Z podnikatelů prezident ocenil také Tomáše Karpíška, a to za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Podle Hradu jako podnikatel a inovátor vybudoval síť osobitých restaurací a podstatně přispěl k rozvoji a kultivaci současné české gastronomie. Karpíšek stojí v čele skupiny Ambiente, pod kterou patří mimo jiné hospody Lokál. Letos v květnu otevřela na Starém Městě restauraci a obchod Biskup, kde se česká jídla vaří po vzoru japonských hospod.