Jaroslav Beck a Tomáš Mikolov získávají 150 milionů pro svůj AI startup. Investuje do něj i Ivo Lukačovič
Český startup BottleCap AI chce zefektivnit trénování modelů umělé inteligence. Má na to novou investici a uvádí první aplikaci pro iOS.
Nemalý cíl si před rokem stanovili Jaroslav Beck, Tomáš Mikolov a David Herel, když založili startup BottleCap AI a rozhodli se, že se pustí do vysoce konkurenčního světa umělé inteligence. Chtějí totiž změnit architekturu jazykových modelů tak, aby byly dramaticky efektivnější a méně náročné na hardware. První stamiliony do projektu vložil sám spoluzakladatel Beck, teď firma získává první velkou externí investici ve výši 7,5 milionu dolarů (přes 150 milionů korun). Mezi investory jsou velké fondy, ale také řada zajímavých osobností z domácího i světového byznysu.
Investiční kolo vedl britský fond 20VC, ke kterému se připojil český fond Rockaway Ventures a také zakladatelé předních technologických firem současnosti, jako jsou Canva, ElevenLabs, Hugging Face, Datadog nebo Supercell. A nechybí ani další silná česká stopa v podobě zakladatele Seznamu Iva Lukačoviče, který se k investici rovněž připojil. Ta tak doplní zhruba čtvrtmiliardu korun, kterou měl připravenou pro rozjezd startupu Jaroslav Beck.
„Moje investice je jasným závazkem, že věříme v naše řešení a chceme ho rychle aplikovat. Stejně jako v mých dalších startupech nechci přenášet riziko na investory, dokud si nebudeme jisti, že se náš produkt úspěšně rozšíří po celém světě,“ vysvětloval pro CzechCrunch před rokem hlavní motivaci za tak velkou úvodní investicí spoluzakladatel startupu, který s kolegy v mnohamiliardovém dealu prodal VR hru Beat Saber společnosti Meta. A vedle BottleCap AI rozvíjí také třeba značku nápojů Cans.
Nyní Beck, Mikolov, Herel a spol. na svou misi, která jde proti strategii většiny hráčů na trhu, získali další palebnou sílu. Zatímco technologičtí giganti jako Google či OpenAI sází na masivní výpočetní výkon a tisíce grafických karet, pražský tým jde cestou inovace v samotném algoritmu. Jejich prvním milníkem je model pojmenovaný CAP1. „Tento efektivní základní jazykový model bude pohánět širokou škálu našich budoucích aplikací,“ uvádí Beck, který ve firmě zastává roli CEO.
Podle spoluzakladatele Tomáše Mikolova, který patří k nejcitovanějším AI vědcům a pracoval pro Google, Facebook i Microsoft, je právě důraz na efektivitu klíčem k rozvoji AI. „Pro další pokrok v oblasti jazykového modelování jsou nezbytné nové architektury. Nejlepší modely, které dnes existují, kombinují algoritmy, jež byly vyvinuty převážně v posledních dvou desetiletích – je zřejmé, že v budoucnu budou objeveny další algoritmy a klíčem k budoucnosti AI bude zaměření na efektivitu,“ říká Mikolov, který má roli Chief Scientific Officer.
Spolu s oznámením nové investice uvádí BottleCap AI na trh také svůj první produkt pro koncové uživatele. Aplikace s názvem Pulse: Community News je nově dostupná pro systém iOS a slouží jako agregátor nejdůležitějších zpráv z oblasti technologií, AI výzkumu a ekonomiky. Pulse se má od běžných čteček lišit díky zmíněnému modelu CAP1, který dokáže v reálném čase analyzovat náladu komunity a shrnovat názory pod titulky zpráv.
To nejzásadnější se ve světě umělé inteligence děje zejména ve Spojených státech, kde do největších firem i nadějných startupů proudí masivní investice. Pro zakladatele BottleCap AI je ale usídlení v Evropě vědomým rozhodnutím. Ostatně i samotný název startupu je ironickou narážkou na evropskou regulaci plastových víček, což má symbolizovat ambici ukázat, že i v Evropě lze tvořit špičkové inovace. Nejen ve světě umělé inteligence totiž Evropa za Spojenými státy zaostává.
„Inspirace pro název BottleCap vychází z vtipného memu, který srovnává evropskou inovaci reprezentovanou spojenými plastovými víčky vůči rychlosti inovace raket SpaceX. Ačkoliv toto srovnání pochopitelně není úplně fér, jistá reflexe ohledně rychlosti inovací a konkurenceschopnosti Evropy je dnes zásadní téma. To nás motivovalo založit si základnu právě v Evropě, kde chceme urychlit vývoj efektivní umělé inteligence,“ vysvětloval Jaroslav Beck.
Sám Beck po prodeji studia Beat Games, které vyvíjelo Beat Saber, hledal projekt s globálním dopadem. Do Česka se před pěti lety po svých angažmá v USA vrátil také Mikolov. Do globálního povědomí se přitom zapsal hlavně v roce 2013, kdy jeho tým v Googlu vyvinul techniku Word2vec, která představovala průlom v oblasti zpracování přirozeného jazyka, protože umožnila počítačům lépe porozumět textu převedením slov na čísla srozumitelná pro stroje. K týmu se přidal jako Senior Scientist také David Herel z CIIRC ČVUT.