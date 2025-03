Za pět let jsem nesehnal peníze pro svůj tým, zlobí se špičkový AI vědec Mikolov. A dal výpověď

Uložit 0

Když začátkem března oznamoval Tomáš Mikolov spolu s Jaroslavem Beckem, že rozjíždí nový, stamilionový startup BottleCap, byla ve vzduchu otázka, jak to bude dál s jeho vědeckou dráhou na ČVUT. Po tomto týdnu je jasno, přední světový expert na umělou inteligenci z univerzity odchází. Jde o důsledek jeho dlouhodobé frustrace ze způsobu, jak zdejší akademická sféra funguje.

Na to, že Mikolov brzy skončí jako vedoucí týmu základního výzkumu AI na institutu CIIRC, který spadá pod ČVUT, nejprve upozornil matador zdejšího technického vzdělávání, profesor Vladimír Mařík při čtvrteční konferenci Zážeh AI spolupráce. Sám Mikolov to následně potvrdil magazínu Wired.

„Po pěti letech snahy nemám jediný normální grant, tak je někde něco prostě hodně, hodně špatně. Já to samozřejmě sám nezměním,“ vysvětlil pro českou mutaci známého časopisu, proč ke konci března opustí akademické řady. Před pěti lety, když se do Česka vrátil z ciziny, přitom jeho ambicí bylo pomoct zdejšímu výzkumu AI a posunout ho na vyšší úroveň.

Na to, že je složité ve zdejším systému grantů a dotací získat finance, si stěžoval ale dlouhodobě. A zjevně jej to hodně trápilo, protože o tom hovořil v rozhovorech a upozorňoval na to i na sociálních sítích.

Třeba na LinkedIn před časem napsal: „Pokud jde o fungování vědy v Česku, tak je to z mé perspektivy doslova tragické. Aby vědec mohl budovat výzkumnou skupinu, je třeba nejdříve sehnat peníze – což bývá většinou ve formě grantu. O férovosti a kvalitě udělování grantů pak asi hodně napoví to, že po pěti letech snažení mám stále z veřejných peněz pro svou výzkumnou skupinu jednu velkou nulu. A to jsem podle Google Scholaru s velkým náskokem nejcitovanější český vědec.“

Jde vesměs o totožné argumenty, jimiž nyní vysvětluje svůj odchod z CIIRC, kde působil od března 2020. Mikolov má za sebou pozoruhodnou kariéru ve světě umělé inteligence: rodák ze Šumperka je jedním z předních světových expertů na jazykové modely a jeho nejslavnější model Word2Vec přispěl třeba k zásadnímu zlepšení Google překladače. Má za sebou i štace ve Facebooku či Microsoftu.

Informace o tom, že Mikolov na univerzitním institutu končí, vyvolala velkou a notně negativní reakci z řad lidí, kteří se věnují transferu technologií a moderní ekonomice. Například hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil napsal: „Ve většině zemí by ho považovali za strategické aktivum. Vytvořili by mu podmínky, které by přitáhly další talenty. Rozjel by se výzkum, aplikace, startupy, investice. Ekosystém. Ale v Česku jsme si řekli: Ne, díky.“

Faktem je, že v umělé inteligenci by Česko mohlo hrát díky výzkumné základně a zkušeným odborníkům určitě větší roli – nejde jen o Mikolova, která má excelentní profesní životopis, ale i o Michala Pěchoučka či tým Martina Reháka, kteří spolu postavili společnost Cognitive Security, již v roce 2013, v jednom z prvních velkých českých startupových exitů, koupilo americké Cisco.

Na druhou stranu mnozí kolegové Mikolova z ČVUT jsou celkem úspěšní a nestěžují si na nepřízeň grantových a jiných komisí. Například tým, který má na starost Jan Šedivý, další špičkový expert se zkušenostmi z technologických gigantů ze Silicon Valley, má navázanou dlouhodobou spolupráci s Amazonem.