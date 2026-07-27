Devatenáctiletý král šipek si za týden vydělal 6 milionů. Teď ruší dovolenou, aby přepsal dějiny
Ani horko v sálu jej nezastavilo a Luke Littler opět vyhrál. Devatenáctiletý šipkař se teď může stát absolutním unikátem.
Nejlepší mladí sportovci světa? Někdo by řekl fotbalistu Lamineho Yamala, jiný zase hokejovou hvězdu Macklina Celebriniho či tenistu Carlose Alcaraze. O své místo se ale již delší dobu hlásí devatenáctiletý Angličan Luke Littler, který dominuje světu šipek. Na konci července jako první šipkař v historii překonal na odměnách hranici tří milionů liber. A zatímco zkušení soupeři jen kroutí hlavou, on spřádá plány na to, jak letos ovládnout úplně všechny hlavní turnaje planety.
Ve Winter Gardens v britském Blackpoolu panovalo v posledních dnech nevídané dusno. A to doslova. Nepříjemné horko na pódiu bylo ale během posledního červencového víkendu nakonec jedinou věcí, která dělala Littlerovi alespoň mírné potíže, jak si sám postěžoval. Jinak si totiž z finále prestižního turnaje World Matchplay udělal exhibici. Zkušeného velšského hráče a bývalou světovou jedničku Gerwyna Price smetl rozdílem 18:9. Obhájil tak loňský titul, což se na tomto turnaji povedlo naposledy před deseti lety, a potvrdil pozici absolutního vládce.
Drtivé vítězství mu nepřineslo jen trofej, ale také šek na 225 tisíc liber, tedy více než šest milionů korun. A právě ten představuje obrovský byznysový milník celého odvětví. Littler se díky němu stal historicky prvním hráčem, který ve dvouletém žebříčku odměn organizace PDC překonal hranici tří milionů liber (přesně je to 3 143 500 liber, v přepočtu skoro 90 milionů korun). Pro kontext jeho dominance: druhý nejlepší hráč světa Luke Humphries na něj aktuálně ztrácí těžko uvěřitelných 2,13 milionu liber.
Sportovní formu Littler naplno demonstroval na už zmíněném posledním turnaji. Základní metrikou kvality je v šipkách takzvaný průměr – kolik bodů hráč průměrně nahází na jednu návštěvu terče, tedy třemi šipkami. Hranice světové extratřídy leží někde na 100 bodech.
Littler ve finále zahrál průměr 111,53, čímž zlomil třináct let starý rekord snad největší legendy tohoto sportu Phila Taylora. Překonal i Taylorův historický rekord pro průměr za celý turnaj (111,04), a aby toho nebylo málo, trefil za týden 66krát „stoosmdesátku“, tedy absolutní bodové maximum. Tento turnajový rekord sebral sám sobě z loňska.
Není divu, že soupeři nešetří chválou. Šipky stojí na obrovské psychické odolnosti a neochvějném sebevědomí, ale když hrajete proti Littlerovi, i vaše nejlepší hra často nestačí. „Luke je zkrátka jeden z milionu. Dal jsem do toho všechno a myslím, že jsem hrál docela slušně. Je pro náš sport fantastický. Doufám, že nikdo další jako on už nepřijde, protože to, co předvádí, je absurdní,“ vysekl mladíkovi poklonu poražený finalista Price.
Jeho hlad po vítězství navíc nekončí. Už letos dokázal vyhrát všechny prestižní turnaje včetně mistrovství světa a logicky se začíná mluvit o tom, že by mohl jako vůbec první člověk v historii v jednom kalendářním roce ovládnout všechny hlavní televizní turnaje. Má to ale jeden háček. Aby se kvalifikoval na listopadové finále seriálu Players Championship, musí mít dostatek bodů z menších, netelevizních turnajů zvaných Pro Tour. Těm se Littler letos převážně vyhýbal.
Pro jeho tým to znamená radikální změnu plánů, o které mladík s úsměvem informoval novináře hned po triumfu v Blackpoolu. „Myslím, že můj táta nebude moc nadšený, protože jsme měli letět do Španělska, ale teď místo toho pojedeme do Leicesteru,“ smál se Littler do kamer. „Koukal jsem na žebříček a hráč na posledním místě, které zaručuje postup, mi utíká. Když se nekvalifikuju, dostanu čočku.“
O tom, že Littler už dávno přerostl hranice klasického šipkařského publika a stal se popkulturním fenoménem, svědčí i jeho další chystaný krok. Na konci října odvysílá Netflix živou show s názvem Beat Luke Littler. Dvacet amatérů z řad veřejnosti se ho v ní pokusí porazit v jediné hře. Pokud někdo uspěje, odnese si domů 501 tisíc liber, tedy více než 14 milionů korun.