Foťák za cenu oběda pro dva. Kodak se s plastovou hračkou trefil přesně do vlny, na které dnes jede generace Z
Kodak přišel s plastovým foťákem za 750 korun, který má být dostupným vstupem do světa analogové fotografie.
Focení na film se poslední roky vrací zpátky do módy, a to hlavně mezi mladými lidmi. Na Instagramu a TikToku se dlouho řešilo hlavně to, jak napodobit vzhled starých fotek filtrem. Teď si čím dál víc lidí kupuje skutečný foťák a skutečný film a při tom se natáčí, jak ho navíjejí, jak čekají na vyvolání či jak se jim povedl nebo nepovedl snímek. A přesně na tuhle vlnu teď naskočil i Kodak, který nedávno představil svůj nový model fotoaparátu na film.
Foťák se jmenuje Kodak EC35 a je to jednoduchý kompakt na klasický 35milimetrový film – přesně takový, jaký si lidé kupovali před třiceti lety, než přišly digitály a mobily. Nemá žádný displej ani žádné složité nastavování, jen kolečko na navíjení filmu a knoflík na spoušť. Foťák stojí necelých 35 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 750 korun, a prodává se v sedmi barvách od černé po růžovou a avokádově zelenou.
Jméno Kodak sice nese, ale ikonická společnost Eastman Kodak Company ho nevyrábí. Stojí za ním licenční partner Reto, který si od Kodaku už několik let půjčuje značku pro řadu jednoduchých a levných přístrojů. Reto stojí i za virální klíčenkovou kamerkou Charmera nebo o něco propracovanějším Snapic A1 s displejem, který stojí sto dolarů. EC35 je z nich nejlevnější a nejjednodušší. Má to být první fotoaparát s filmem v ruce úplného začátečníka.
A jeho design mu v tom pomáhá. Posuvná krytka přes objektiv, kterou lidé znají z kultovních kompaktů devadesátek jako Olympus Mju, dělá z Kodaku EC35 hezký předmět, který se dobře fotí a natáčí i sám o sobě. Právě tahle hmatatelnost, cvaknutí krytky, ruční navíjení a čekání, až se film vyvolá, je něco, co dnešní mladé lidi baví. A nemusí to být žádní profesionální fotografové.
Podle analýzy amerického serveru The Conversation bylo v roce 2025 zhruba 35 procent ze 42 milionů aktivních uživatelů filmových foťáků na celém světě ve věku 18 až 30 let. Rok předtím navíc vzrostlo internetové vyhledávání spojené s analogovou fotografií o 41 procent. Prodeje jednorázových foťáků přitom podle stejné analýzy rostou nepřetržitě od roku 2023.
Nahrává tomu i fakt, že zdražily starší foťáky z bazaru. Zachovalý Contax T2, jeden z nejžádanějších kompaktů mezi sběrateli, se dnes prodává za desítky až stovky tisíc korun, a i běžné starší kompakty vyjdou na tisíce až nižší desítky tisíc korun. Nový kus se zárukou za cenu oběda pro dva tak řeší problém, který analogová fotka poslední roky měla, tedy že vstupní náklady byly čím dál vyšší.
A nejde jen o jeden model. Podle odhadu analytické firmy Verified Market Research celý byznys kolem filmových foťáků roste o zhruba čtyři procenta ročně s výhledem, že jeho hodnota do roku 2032 stoupne asi o čtvrtinu oproti roku 2024. Přes 60 procent tržní hodnoty dnes podle firmy tvoří koníčkáři, ne profesionálové, a tah na branku dělá právě takzvaný analogový revival mezi generací Z a mileniály.
EC35 tak není náhodný produkt, ale další krok v tom, co Reto pod značkou Kodak dělá už roky: staví levné, barevné a jednoduché foťáky pro lidi, kteří chtějí zážitek z filmu, ne kompletní výbavu profesionála. A marketing jim za ně dělají zadarmo sami mladí uživatelé, kteří rozbalování a první nafocený film natáčí na vlastní sociální sítě.