Digitalizují české zdravotnictví, jejich aplikaci pro IKEM si stáhlo 30 tisíc lidí. Teď získali 140 milionů
Díky spojení vývojářů z Bindworks a agentury Debono mají tisíce pacientů IKEMu přehled o svých lécích, výsledcích, kondici i návštěvách lékaře.
„To nejlepší v telemedicíně teprve přijde. Ale už teď víme, že papíry a nekonečné telefonování nemají v moderním zdravotnictví co dělat,“ říká Jiří Flachs, zakladatel digitální agentury Debono. Před pěti lety začali s Bindworks vymýšlet digitální nástroje, které si poradí se složitostí zdravotnictví, aniž by tím zatížily uživatele.
Mezi nejvýznamnější výsledky spolupráce patří aplikace IKEM Online, kterou si stáhlo už více než 30 000 pacientů pražského IKEMu a 12 000 ji aktivně používá. Díky ní mají přehled o svých lécích, laboratorních výsledcích, návštěvách lékaře i dalších důležitých údajích, a to vše na jednom místě, v jedné aplikaci.
Z ordinací do čekáren. A zpět
Vývoj aplikací pro zdravotnictví má svá specifika, je potřeba zohlednit citlivost dat, omezené kapacity lékařů a často i digitální skepsi pacientů. Proto vývojáři absolvovali sérii rozhovorů a sezení přímo s pacienty i lékaři, aby pochopili jejich potřeby a obavy. „V málokterém prostředí musíte překonávat takovou míru ostražitosti jako právě ve zdravotnictví,“ říká Vít Svojše, produktový ředitel Bindworks. Právě detailní znalost prostředí a důraz na srozumitelnost aplikace jsou podle něj pro úspěch aplikace klíčové.
„Skutečný potenciál digitálního zdravotnictví začínáme teprve odkrývat,“ vysvětluje Jiří Flachs. „Doba papírových složek a zbytečného cestování pro výsledky končí. Chceme, aby technologie neviditelně, ale efektivně odbouraly administrativní zátěž. Lékař má mít prostor věnovat se medicíně a pacientovi se má dostat péče bez zbytečných bariér. A právě v tom chceme udělat zásadní průlom,“ dodává.
V Debono podle slov Jiřího Flachse věří, že v budoucnu půjde telemedicína ruku v ruce s podstatnou částí lékařské péče. Digitální řešení, která s Bindworks tvoří, přispívají nejen k péči bez zbytečné byrokracie, ale také k datově řízené péči, která vede k informovanějšímu rozhodování pro léčbu a v budoucnu může sloužit jako podklad pro výzkum nebo vývoj AI nástrojů.
Naše aplikace používají i lidé, kteří běžně s internetem nepracují.
Aplikace pro IKEM má nyní hodnocení 4,9 na Google Storu a 4,8 na Apple Storu a nabízí kompletní záznam o pacientovi i další funkce, jako je aktivní propojení s lékařem nebo například plánování a sledování zvýšení kondice před operací.
„Skvělá aplikace. Hlavně posílání zpráv dalším lékařům. A novinka žádosti o recept taky skvělá. Moc se to IT oddělení povedlo. Škoda, že to nefunguje všude i mimo IKEM,“ sdílí dojmy uživatelka Eva L. v jedné z mnoha recenzí na webu.
Pacient není návštěvník webu
Příprava aplikace určené pro lékaře a pacienty je podle slov Jiřího Flachse mnohem náročnější než například vývoj řešení pro běžné komerční weby. „Tady spojujete víc světů dohromady, ve hře jsou citlivá data, zaběhlé procesy nedostatek času všech, kdo ve zdravotnictví pracují… a také pacienti, kteří v závislosti na věku mohou být vůči technologiím velmi rezistentní,“ vysvětluje. Proto je potřeba věnovat zvláštní péči designu a uživatelské srozumitelnosti.
„Počítáme s tím, že naše aplikace používají i lidé, kteří běžně s internetem nepracují a neznají klasické myšlenkové postupy. Sem kliknu – tohle se stane,“ přemýšlí Flachs. V praxi to pak znamená co nejsrozumitelnější uživatelské rozhraní, které se běžně u aplikací řeší. „Hledáme cesty, jak informace v aplikaci formulovat jednoduše a umístit je přesně v místech, kde je budoucí uživatel má šanci zachytit. Až pak může být výsledek úspěšný a reálně využívaný.“
Aby získali co nejpřesnější data o tom, jak uživatelé přemýšlejí, tráví čas v prostředí nemocnic, a to jak mezi pacienty, tak i mezi lékaři. Zjišťují, jak funguje interakce mezi nimi, co vše pacienti od nemocnice potřebují a jaké služby využívají, co jim chybí nebo čeho se bojí. „Jde o to, přesvědčit v první řadě lékaře, že nový nástroj jim práci zefektivní, nikoli ztíží,“ popisuje Vít Svojše z Bindworks, jak chodili za pacienty do čekáren, na dialýzu nebo za lékaři do ordinací.
Aplikaci IKEM Online využívají v nemocnici všichni lékaři a svůj čas šetří například už tím, že díky mobilnímu nástroji mohou s pacienty komunikovat asynchronně – tedy v čase, kdy jim to nejlépe vyhovuje.
Jak se vám to hojí?
O ušetření času lékařů a také zpřesnění práce jde i v další aplikaci, kterou spolu Debono a Bindworks vyvinuli a nazvali ji ZUNI. Nástroj se zaměřuje na efektivní shromažďování a správu dat a obrazové dokumentace napříč celou institucí. Momentálně se nejvíce využívá na léčbu ran a jejich fotodokumentaci.
„Představte si, že máte zraněnou ruku, sešili vám ji a postupně se hojí. Pokaždé, když přijdete na kontrolu, lékař ránu do počítače popíše a přidá léčbu. Nejdřív si ale musí ze staršího zápisu představit, jak vaše rána vypadala minulý týden a zhodnotit, zda se hojí, jak má,“ vysvětluje Martin Vantara, CEO Bindworks. Nová aplikace umožňuje ránu pokaždé vyfotit, vyhodnotit změny a úspěšnost hojení. Ve výsledku to šetří až 40 % času lékaře a zvyšuje úspěšnost léčby a slouží i při operacích, kdy nemocnice snadno evidují použitý materiál i postup hojení.
„V tomto případě sice nejsou zapojeni pacienti, ale i pro lékaře bylo potřeba vyvinout specifické uživatelské rozhraní a rozjet interní marketingovou kampaň, která jim o nástroji dala vědět a jednoduše popsala, proč se jim vyplatí ho začít používat,“ popisuje rozvoj aplikace v praxi Flachs.
Digitální stavebnice pro lékaře i terapeuty
Úspěch IKEM Online letos pomohl tandemu Debono–Bindworks získat grant 140 milionů korun na projekt, který bude sloužit všem odborníkům na zdraví jako nástroj pro digitální intervenční programy. Ve spojení s Masarykovou univerzitou a Masarykovým onkologickým ústavem budou v příštích pěti letech vyvíjet modulární eHealth nástroj Orbiso, který umožní lékařům, odborníkům na duševní zdraví, pomáhajícím profesím, ale i učitelům snadno vytvářet a spravovat digitální aplikace pro své pacienty a klienty.
Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR se zaměří nejen na zjednodušení tvorby aplikací, ale také na sběr dat a predikci vývoje chronických a civilizačních onemocnění. Díky intuitivnímu „builderu“ získají autoři intervencí možnost rychle připravit personalizované programy bez nutnosti složitého vývoje. Pacienti pak budou mít všechny potřebné informace, edukační materiály či sledování zdravotních ukazatelů přehledně v jedné aplikaci.
„Spojíme tu několik nástrojů,“ vysvětluje Jiří Flachs. Debono Interactive se postará o výzkum uživatelských potřeb, intuitivní design a marketingovou podporu. Bindworks přinese technické know-how v oblasti vývoje a integrace zdravotnických aplikací a akademická pracoviště zajistí odborné zázemí a vědecké ověření všech postupů.
Výsledkem bude nejen technologicky pokročilý systém, ale především nástroj podložený zkušenostmi odborníků z praxe, který ušetří dalším odborníkům na zdraví čas a pacientům umožní aktivněji pečovat o své zdraví. Pilotní provoz prvních eHealth programů již probíhá a další budou přibývat až do roku 2029.
V Orbisu bude moci každý odborník na zdraví vytvářet aplikace pro své pacienty na míru. O psychohygieně, zdravém pohybu, stravě… jednoduše o čemkoli, na co se specializuje a v čem chce veřejnost vzdělávat. Časem by mohl sloužit například i učitelům nebo lektorům. „Stačí mít know-how a v Orbisu si jednoduše vytvoříte vzdělávací materiál či kurz. Stejně jako byste například používali PowerPoint nebo WordPress. Sem ale půjdou intuitivně vložit i interaktivní prvky, videa nebo váš hlas,“ vysvětluje Jiří Flachs.
I tady je potřeba spojit vývoj s marketingem, včetně kampaně, která aplikaci dostane k veřejnosti. Řeší se tu například i takové detaily jako kontrast barev pro lidi se zrakovým postižením.
„Jestli zvládneme změnit zdraví pacientů na dálku?“ ptá se na závěr Jiří Flachs a rovnou si odpovídá: „Věřím, že digitalizace v tom může udělat nenahraditelný kus práce. Nejen v administrativě, ale i v postojích lidí ke zdraví, dostupnosti informací a efektivitě péče. To nejlepší teprve přijde, jsme na začátku.“
