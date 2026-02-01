Sníží vám stres, zvednou sebevědomí a všichni se za nimi otočí. Neuropantofle od Nike jsou hitem
Nike představilo inovativní kolekci obuvi a prakticky hned ji vyprodalo. Důvod je jednoduchý: slibuje něco, co tady ještě nebylo.
Stačilo sotva pět minut, než se Nike – po letech stagnace a nepříliš dobrých byznysových rozhodnutích – stalo značkou, která je znovu cool. A mohlo za to vydání a prakticky okamžité vyprodání nových nazouváků, která obletěly svět kvůli svým slibovaným schopnostem. Má jít totiž o první typ obuvi pro masy, která vám pomůže zvládat stres a posilovat mentální klid, což je v dnešní uspěchané době čím dál složitější. Jak? Pomocí polštářků na podrážce.
Odvážná marketingová tvrzení, futuristický design, jeden z nejlepších fotbalistů jako hlavní tvář – a hype, který na poli prémiových tenisek dlouho nebyl. Nike se svou novou kolekcí s označením Mind ukázalo, že stále umí inovovat. Tentokrát se gigant z amerického Oregonu zaměřil na propojení obuvi s mozkem, přesněji řečeno s tím, jak se člověk mentálně cítí před výkonem. Ať už sportovním nebo jakýmkoliv jiným.
První model s přídomkem Mind 001 se vyprodal za pět minut, návaznou teniskovou siluetu Mind 002 za den. A protože novinky zatím nejsou zpět na oficiálních skladech, přeprodávají se na internetu i za trojnásobnou cenu. Je to ale skutečně něco, co byste měli chtít i vy? I s ohledem na to, že v následujících týdnech vydá Nike další modely s touto technologií?
Mozek jako středobod
Dlouhá desetiletí se vývoj obuvi z pohledu cílového komfortu točil okolo návratnosti energie a tlumení dopadu. Nike ale nasadilo novou filozofii, jejímž středobodem je právě mozek.
Namísto izolace nohy od povrchu se pantofle s označením 001, ale i klasický teniskový model s přídomkem 002 snaží o jakousi „komunikaci s mozkem“. Jinak řečeno se vám nesnaží zajišťovat co nejlepší sportovní výkony, ale primárně chce zlepšovat, jak se u sportu nebo u běžné chůze po městě cítíte.
Pěnovými uzly k mentálnímu klidu
Ačkoliv vzhled jako takový patří mezi hlavní prodejní aspekty, srdcem celého designu je systém, který připomíná spíš sofistikovanou senzorickou laboratoř než kus gumy.
Podrážka nových modelů je osazena dvaadvaceti pěnovými uzly, které mají reagovat na mikropohyby vaší váhy. Díky tomu stimulují mechanoreceptory na plosce nohy, které jsou přímo napojeny na somatosenzorickou kůru mozku – a výsledkem má být zvýšení vnímání vlastního těla, což vede k pocitu mentální stability.
Chůze naboso v moderním hávu
Vyznavači barefootu a bosé chůze berou uzemnění (takzvaný earthing) jako něco, co pomáhá redukovat stres, snižovat záněty a zlepšovat regeneraci.
Vědci a inženýři z Nike proto novou řadu navrhli tak, aby pomocí specifické frekvence stimulace uzlů pomáhala snižovat hladinu kortizolu a aktivovat parasympatikus, podobně jako v případě chůze naboso. Jen s trochu modernějším dojmem, aniž by se na vás okolí ve městě nebo v kanceláři dívalo skrz prsty.
Rituál nejlepšího fotbalisty
Tváří marketingové kampaně k novým modelům se stal norský fotbalista Erling Haaland, jeden z nejlepších hráčů současnosti. A právě na něm Nike ukazuje, jak technologii využívat.
I když tyto boty může nosit prakticky kdokoliv, kdo se nebojí odvážné estetiky, určené jsou především pro sportovce. Využívat by ji měli v hodinách před výkonem, aby se takříkajíc vycentrovali a pomocí stimulace nohou odfiltrovali stres, jinak řečeno se zaměřili na přítomný okamžik. Něco jako osobní přepínač do stavu nejvyšší koncentrace.
Funguje to?
Zdaleka se nejedná o revoluční formu psychoterapeuta, který vás vyseká z více či méně závažných mentálních výzev. Má jít spíše o funkční stylový doplněk. Obecně to ale funguje tak, jak Nike obchodně zamýšlelo.
Po prvních modelech s oficiální cenou od dvou tisíc do tři a půl tisíce korun se okamžitě zaprášilo, sociální sítě zaplavily fotky a videa lidí, kteří je dokázali ulovit včas, a přeprodeje jedou na plné obrátky. Nike tím zcela jednoznačně vyvolalo mediální zájem, který potřebovalo. Za pár dní vydá novou siluetu a v Evropě bude zvedat jejich zásoby.