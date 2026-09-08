Digitální panel řekne víc než běžná reklama, říkají a chystají reklamní síť po vzoru Zásilkovny
Digitální reklama už není řešením jen pro velké rozpočty a velké značky, říká Matěj Weinert. Jeho DIGIpromo nabízí pronájem i prodej LED panelů.
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Je to teprve pár let, co Matěj Weinert začínal s jednou vizí a dvěma reklamními displeji v kufru svého sedanu. Skladoval je v garáži a objížděl první klienty, aby je přesvědčil, že papírovým reklamním roll-upům odzvonilo. Dnes se jeho firma DIGIpromo chystá na další velké stěhování. Z garáže se postupně přesunuli do skladů a hledají už třetí, ještě větší prostory.
Z původního týmu pěti lidí je dnes patnáctičlenná skupina i s brigádníky, která odbaví přes čtyři sta akcí ročně, tedy zhruba třicet měsíčně po celé České republice. Zákazníkům jsou na jednu událost schopni dodat až 150 zařízení najednou, což využili třeba během nedávného Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
„Řada šikovných podnikatelů dnes naráží na to samé: mají kvalitní produkt, ale v té obrovské záplavě podnětů je zaujmout zákazníka větší výzva než samotná nabídka. Jenže nevyhrává ten, kdo křičí nejhlasitěji, ale ten, koho je vidět chytře a na správných místech,“ vysvětluje hlavní filozofii Weinert. Podle něj už přitom atraktivní digitální prezentace není výsadou jen velkých značek s vysokými marketingovými rozpočty. Viditelnost se dnes dá postavit efektivněji a v měřítku odpovídajícímu konkrétní firmě.
Nevyhrává ten, kdo křičí nejhlasitěji, ale ten, koho je vidět chytře a na správných místech.
„Ať už jde o stánek na veletrhu, velkou expozici nebo prezentaci na konferenci, dynamický obsah táhne oči spolehlivěji než sebehezčí statický banner. Vidíme to denně a funguje to na produkty i služby. Klíčový je zajímavě zpracovaný vizuální vjem,“ říká. Proto se podle něj stal pronájem LED panelů na eventech běžným standardem.
V DIGIpromo proces dotáhli do fáze, kdy klient nemusí o technice vědět vůbec nic. „Chápeme, že pro spoustu lidí, kteří nejsou z oboru, může být výběr z desítek typů panelů matoucí. Proto náš přístup otáčíme. Neptáme se, co chce klient za zařízení, ale co a kde prezentuje. My mu pak navrhneme řešení na míru,“ popisuje Weinert, jak přemýšlejí.
Pronajmout, nebo mít raději vlastní?
Firma, která potřebuje být vidět jen nárazově, tak zaplatí pouze za reálný čas pronájmu a získá k tomu maximální podporu. Technici panel přivezou, postaví, zprovozní a během realizace jsou podle potřeby k dispozici i mimo standardní pracovní dobu – včetně nočních instalací, pokud to daný event vyžaduje. Když je po všem, zase vše sbalí a odvezou. „Zákazníci si u nás nekupují jen obrazovku, ale především ten klid a službu kolem ní,“ dodává Weinert.
Kromě jednorázových konferencí, festivalů nebo prodejních akcí jsou ale časté i dlouhodobější pronájmy. Když Matěj Weinert prochází třeba pražským nákupním centrem Nový Smíchov, vidí tam zářit hned několik svých panelů. „Obchodní centrum si od nás panely dlouhodobě pronajímá a pouští na nich vlastní spoty nebo reklamu nájemců. Vyplatí se jim to víc než nákup, protože od nás mají komplexní servis a licence k softwaru. Pokud cokoliv přestane fungovat, rychle to řešíme,“ dává příklad z praxe.
Jsou ale situace, kdy se pronájem přestává vyplácet – typicky ve chvíli, kdy chce firma panel využívat celoročně, ať už ve výloze, na recepci nebo v showroomu. Pro takové případy nabízí DIGIpromo standardní prodej nových, na míru certifikovaných zařízení.
Weinert upozorňuje, že nákup z asijských e-shopů se firmám často vymstí: chybí český návod, software se zasekává a hlavně neexistuje žádná zákaznická podpora. Jeho firma proto každé zařízení před prodejem sama kompletně lokalizuje a nastaví. Zároveň řeší specifika podle toho, zda klient hledá ideální obraz do interiéru, nebo bezrámečkové venkovní panely odolné k povětrnostním podmínkám.
Podle Weinerta se na trhu ukazuje ještě jeden silný trend – zájem o nákup zánovních zařízení. „Nabízíme zařízení, která už sice byla třeba půl roku na dlouhodobém pronájmu u klienta, ale nikdo s nimi nijak nemanipuloval, jen stála na místě. Po naší kompletní revizi a případné výměně součástek jsou v plně funkčním a prověřeném stavu a se zárukou. U vybraných zařízení se klient může dostat až na cenu o 50 procent nižší oproti novému kusu,“ vysvětluje šéf společnosti.
Firmy si u nás raději koupí toto zánovní zařízení, protože efekt je naprosto stejný jako u nového, ale cena je poloviční.
„Firmy si u nás raději koupí toto zánovní zařízení, protože efekt je naprosto stejný jako u nového, ale cena je poloviční. A my si to můžeme dovolit nabídnout, protože těch zařízení máme neustále velkou rotaci,“ dodává.
Ať už jde o pronájem na víkendovou konferenci, nebo trvalé umístění zánovního panelu na recepci, jedna věc podle Matěje Weinerta platí vždy: výsledek je nakonec ale tak dobrý jako grafika, která na zařízení běží. Právě ta rozhoduje, jestli se kolemjdoucí zastaví, nebo projde dál. Pokud si klient není svým vizuálem jistý, dokáže mu DIGIpromo s jeho přípravou pomoci. A přestože se dnes marketingový svět točí kolem umělé inteligence, Weinert doporučuje opatrnost: „Dáváme přednost tomu, ukazovat realitu. Lidé přepálené vizuály generované AI poznají a mnohem více ocení opravdovost a autenticitu.“
Sdílená reklama: projekt s vizí proměnit trh
Pronájmem a prodejem ale plány DIGIpromo nekončí. Weinert má nově v hlavě projekt, kterým chce reklamní trh v Česku výrazně proměnit. Jedná se o projekt sdílené reklamní sítě, který chce postupně otevřít provozovatelům zajímavých míst po celé České republice. Weinert jeho princip přirovnává k příběhu Zásilkovny.
„Když Zásilkovna začínala, bylo to nenápadné a postupné. Výdejnu za výdejnou rostla. Dnes má tisíce výdejních míst a změnila svět české e-shopové logistiky. My chceme udělat něco podobného s reklamou. Cílem je otevřít atraktivní reklamní prostor i menším a lokálním firmám a propojit místa, která mají zajímavou návštěvnost, ale jejich reklamní potenciál dnes prakticky nikdo nevyužívá,“ vysvětluje.
Jeho novým plánem je vybudování sítě sdílené reklamy. Princip je jednoduchý a otevírá se provozovatelům lokálních obchodů, kaváren, hotelů, autosalonů nebo třeba aquaparků. „Pokud má podnikatel ve svých prostorách vhodné místo pro digitální panel, nebo už obrazovku vlastní, může se do sítě zapojit několika způsoby. Buď na ní ze sta procent spustí vlastní prezentaci, nebo část vysílacího času poskytne jiným místním inzerentům. Za to může svůj vlastní reklamní spot na oplátku vysílat v jiné partnerské provozovně s podobnou klientelou, nebo si zobrazení cizí reklamy na svém panelu nechat jednoduše finančně kompenzovat,“ vysvětluje Weinert celý koncept.
Cílem je propojovat firmy s podobnou klientelou v místech, kam se běžně drahá venkovní reklama nedostane. „Majitel aquaparku na svém panelu u bazénu například může promítat spot na lokální obchod s dětskými plavkami. Nebo v kavárně potkáte upoutávku na nedaleký masážní salon. Možnosti jsou neomezené,“ dává příklad Weinert. Projekt je nyní v přípravné fázi a firma začíná sbírat první vhodná místa a kontakty na partnery, kteří mají zájem se do budoucí sítě zapojit.
Ozvat se mohou provozovatelé hotelů, obchodů, showroomů, restaurací, sportovišť, volnočasových areálů i dalších zajímavých míst s pravidelnou návštěvností, ať už vlastní obrazovkou disponují, nebo mají vhodný prostor pro její umístění.
DIGIpromo se ale začíná rozhlížet i za hranicemi. „Analyzujeme další evropské trhy, připravujeme nové online prostředí a plánujeme s půjčovnou a prodejem LED panelů postupně expandovat za hranice Česka mimo jiné prostřednictvím unikátního konfigurátoru digitálního zařízení,“ naznačuje další plány Weinert.