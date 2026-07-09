Dobyl Hollywood i svět investic. Teď Ashton Kutcher opouští prosperující fond, který sám vybudoval
Herec s českými kořeny chce stavět infrastrukturu pro budoucnost. I proto mění strategii, protože zaběhnuté firmy už ho zkrátka nebaví.
Když se řekne Ashton Kutcher, většina lidí si vybaví filmové nebo seriálové role. Ve světě investic a technologií má ale tohle jméno úplně jiný, mnohem vážnější zvuk. Za poslední roky se totiž vypracoval ve velmi respektovaného investora, a to díky fondu Sound Ventures. Ten spoluzaložil v roce 2015 a dnes spravuje bezmála dvě miliardy dolarů. Trefil se do černého sázkami na fenomény dneška, jako je OpenAI nebo Anthropic. Jenže právě ve chvíli, kdy by si mohl spokojeně užívat plody své práce, dělá nečekaný krok. Opouští firmu, kterou vybudoval. A důvod? Prostě už mu to nestačí.
Ve světě velkých peněz a venture kapitálu se takové věci běžně nedějí. Jak pro magazín Inc. upozornil profesor Josh Lerner z Harvard Business School, odchody zakladatelů a špičkových partnerů z úspěšných fondů jsou extrémně vzácné. Data ukazují, že k podobnému střídání stráží ve vedení dojde během pětiletého období jen ve zhruba třech a půl procentech případů.
Když už někdo odejde, většinou je za tím vnitřní krize, spory nebo špatné finanční výsledky. Nic z toho se ale v Sound Ventures neděje. Fond je ve velmi dobré kondici, jen v oblasti umělé inteligence nedávno sebevědomě rozmístil přes 800 milionů dolarů a drží podíly s obrovskou hodnotou.
Kutcherův odchod je tak čistě vizionářským rozkolem. Rozcházejí se v tom, do jaké fáze firem chtějí sypat peníze. Zatímco Sound Ventures se chce soustředit na už zaběhnuté a komerčně prověřené společnosti, Kutchera láká absolutní začátek. Nejen kvůli tomu, aby hledal nové výzvy, ale také chce jít až k samotným kořenům toho, co bude pohánět naši budoucnost.
Jeho nový cíl leží mimo softwarové aplikace. Jak sám napsal v dopise investorům, nastal pro něj ten správný čas zaměřit se na další vlnu inovací, na infrastrukturu, energetiku a takzvaný deep tech. To znamená, že odhlíží od aplikací v telefonech a chce sázet na startupy postavené na vědeckých a inženýrských průlomech. Může jít o nové zdroje energie, robotiku, kvantové počítače nebo dobývání vesmíru.
Nový, zatím nepojmenovaný fond zakládá s Morgan Bellerovou. Ta v minulosti vedla kryptoměnový projekt Libra ve společnosti Meta a působila v prestižních fondech jako Andreessen Horowitz či NFX.
Jejich společný projekt má jasnou, i když trochu sci-fi znějící vizi. Podle oficiálního prohlášení se oba spojili, aby vybudovali fond zaměřený na investice do světa „po AGI“. Zkratka AGI označuje takzvanou obecnou umělou inteligenci, tedy bod v budoucnosti, kdy systémy dosáhnou lidské úrovně uvažování nebo ji dokonce překonají.
Aby takový pokročilý svět mohl vůbec fungovat, bude potřebovat nepředstavitelné množství fyzických zdrojů. Zatímco zbytek trhu se teď přetahuje o to, kdo vyvine chytřejší jazykový model a napíše lepší kód, Kutcher vidí opravdovou příležitost o vrstvu níž. Chce investovat do obřích datových center a do energie, která je udrží při životě. Dá se navíc čekat, že pokud by aktuální horečka kolem umělé inteligence splaskla, fyzická infrastruktura a energetické projekty si svou hodnotu zachovají.