Doráželi na Teslu, chtěli sesadit Muska z trůnu. Teď se potácejí na hraně krachu s bezcennými akciemi
Čerstvé výsledky kdysi ambiciózní automobilky Lucid ukazují širší elektromobilní realitu: Tesle a Číně se nedokázal postavit skoro nikdo.
Lucid Motors pár let dozadu vstoupil na automobilový trh jako ambiciózní startup s cílem sesadit Teslu z elektromobilního trůnu. Oproti Elonu Muskovi a spol. ale nechtěl vyrábět vozy pro masy, nýbrž pro vybranou společnost, která chce jezdit v luxusu. A právě Lucid je dnes příkladem toho, jak těžké je se v tomto odvětví prosadit. Podobně jako mnozí další vyzyvatelé Tesly totiž míří (alespoň byznysově) dolů, nikoli nahoru.
Firma zaujala už v roce 2016 i proto, že jejím technickým ředitelem se stal bývalý viceprezident Tesly Peter Rawlinson. Ten se pak o tři roky později stal i jejím CEO a Lucid Motors měl i díky tomu dobrou pozici: v čele stál člověk s bohatými zkušenostmi z oboru a bohatí investoři ze Saúdské Arábie to celé štědře financovali. V roce 2021, když vstupovala na burzu, předpovídala automobilka roční výrobu statisíců aut nejpozději do roku 2030. Dnešní realita? Čísla jsou na procentu původní předpovědi.
Nutno přiznat, že Lucid v tom není sám a příběhů amerických výrobců elektroaut, kteří se z různých důvodů neprosadili, je řada. Namátkou Faraday Future, Nikola, ale i takový Rivian – ti všichni měli velké plány, kolem roku 2020 se o nich všude psalo, tekly k nim investice ve stovkách milionů dolarů a věřilo se, že zopakují úspěch Tesly a že během několika let bude každý druhý jezdit v elektroautě.
Ze snu se ale všichni postupně probudili, jen s různou intenzitou. Tesle se nikomu z nich nepodařilo vyrovnat, navíc celému autoprůmyslu v posledních pěti letech těžce zavařil nástup čínských výrobců. V pozici elektromobilní jedničky předhonila Teslu čínská značka BYD, v Evropě se čím dál víc setkáváme na silnicích s vozy z koncernů Geely nebo SAIC či Chery. A o těch amerických je slyšet čím dál méně.
Nikola chtěla zásadně změnit trh tahačů s elektrickým pohonem, jenže se zjistilo, že své kamiony pouští z kopce, aby to vypadalo, že jezdí, a tak její zakladatel skončil ve vězení. Rivian se jakž takž drží, šel jinou cestou než Tesla a vsadil na SUV. Jenže opět – za první čtvrtletí roku 2026 doručil jen lehce přes 10 tisíc elektroaut a vykazuje nadále ztrátu.
Pak tu byla společnost Faraday Future, která se, jak název napovídá, snažila vyrábět futuristická elektroauta. Chvíli pro ni pracoval i český designér Otto Fabri, který ještě předtím designoval automobily v Tesle, například Model S. Elektromobilní snahy Faraday Future skončily velkým neúspěchem a dnes se snaží věnovat vývoji humanoidních robotů. Její akcie se na burze Nasdaq propadly už takřka o 100 procent a de facto ztratily jakoukoliv hodnotu.
No a co ten Lucid? Chtěl být globální značkou, ale za poslední kvartál vyrobil jen 5 500 aut a z toho prodal lehce přes polovinu. Na skladě jim leží auta a materiály v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Začátkem roku firma propustila zhruba 12 procent svých zaměstnanců a v únoru si do čela vybrala nového CEO. Tím je Silvio Napoli, který má obrátit nepříznivý směr.
Nad vodou automobilku drží dlouhodobé investice saúdskoarabského investičního fondu PIF. Poslední finanční injekce přišla v dubnu a činila 550 milionů dolarů (11,5 miliardy korun). Saúdská Arábie už drží ve firmě majoritní podíl 56,7 % akcií a hodnota firmy na burze klesla na 2,2 miliardy dolarů (46,1 miliardy korun).
Lucid si nicméně stále zakládá na prémiové luxusní identitě. Loni vyhrálo jejich SUV Lucid Gravity cenu World Car Awards za nejluxusnější auto roku. Nejvíce kusů dodnes prodali svého vlajkového modelu Lucid Air známého mimo jiné nadprůměrným dojezdem 700 kilometrů – který způsobil poprask v roce 2021, ale dnes, kdy se bateriové technologie dramaticky změnily, už tak moc ne.