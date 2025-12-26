Prošel si údolím slz, propouštěl, šteloval a teď jeho akcie opět rostou. Jaké poučení dává Rivian?
Americká automobilka s typickými světelnými maskami vozů, zdá se, našla recept na svou záchranu. Opravdu vyzve Teslu?
V příběhu automobilky Rivian a jejího zakladatele R.J. Scaringe se zračí hned několik investičních a byznysových poučení. Prvotní nadšení a covidový technologický hype vystřídalo vystřízlivění, pochyby a propad, který firmu přinutil k racionalizaci všeho, co dělá. Výsledkem jsou slušné obchodní vyhlídky a akcie, které jsou sice hluboko pod tím, kde bývaly, ale přesto strmě rostoucí.
V závěru roku 2021 bylo Rivianu všude plno – automobilka, která slibovala být outdoorovou odpovědí na Teslu, vstoupila na burzu Nasdaq v podstatě bez jediného vyrobeného auta a s výrazně ztrátovým hospodařením, jak to u startupů bývá. A přestože byla stále relativně živá aféra jiného ambiciózního elektromobilního projektu Nikola, investoři Rivianu, který je zatím dostupný jen v USA a Kanadě, uvěřili.
Bezprostředně po listopadovém vstupu na burzu jeho akcie vystřelily z upisovací ceny 78 dolarů až na 130 dolarů. Byla to velká sukces story… akorát že vůbec. Že hodnota cenných papírů vylétne po IPO vzhůru, je relativně časté, klíčové je si pár týdnů počkat, což v případě Rivianu ukázalo zcela jiný obrázek: už během jara 2022 spadly pod 30 dolarů a tam, někdy i hluboko pod tím, zůstaly dodnes.
Paradoxní je, že Rivian čistě byznysově a procesně šel postupně a pomalu nahoru. Jenže jeho vozy, vlastně celkem nepřekvapivě na začínající podnik, trápily problémy, což svého času stahovalo dolů i firmy, které v něm měly nainvestováno, včetně Amazonu. Na druhou stranu Rivian sice bolestivě, ale zodpovědně plnil to, co jeho šéf a zakladatel Scaringe od začátku sliboval. Proti němu však šlo momentum, které z obecného technologického nadšení covidových let začalo žádat návrat racionality, příklon k profitabilitě a důkazy místo vizí a slibů. A tak musel i Rivian během loňska hodně propouštět a hodně optimalizovat. A do toho zabíhat úplně novou fabriku.
Historicky měl Rivian mezi investory třeba Ford, Amazon, pro nějž vyvíjí jeho elektrické dodávky, a loni ke stolu přibyl i německý Volkswagen, který na americkou technologickou automobilku vsadil pět miliard dolarů s tím, že mu pomůže vyvinout systém autonomního řízení. Každopádně letos se opatrně začaly dostavovat výsledky: za třetí kvartál roku Rivian dodal zákazníkům přes 13 tisíc vozů, konkrétně elektrických pickupů R1T a velkých SUV R1S. Jeho roční výkony se stabilizovaly na 45 tisících vozech, což je na první pohled zanedbatelné, ale továrna v Illinois zvládne ročně už přes 200 tisíc vozů a další výrobna v Georgii je ve výstavbě.
Zároveň Rivian ohlásil sice maličký, ale přesto provozní zisk. A také potvrdil, že během první poloviny roku 2026 začne uvádět na trh menší modely R2 a R3, které jsou cenově položené podobně jako Tesly Y a 3, tedy v přepočtu kolem milionu korun. A ty by se měly objevit i v Evropě. Ostatně na webu firmy, když si zájemce přepne lokaci na starý kontinent, mu naskočí vizualizace a videa právě menších modelů.
Při pohledu na chování akcií Rivianu letos je ale patrný boost před koncem roku, který s ekonomickými výkony firmy souvisí jen volně. Akcie začaly hodně růst až během prosince, což je dané tím, že automobilka si po vzoru Tesly udělala také své AI dny. A na nich v prosinci investory a burzovní analytiky potěšila: oznámila totiž, že vyvinula vlastní čipy, jimiž nahradí ty od Nvidie.
A také zveřejnila detaily svého systému autonomního řízení, který si budou její zákazníci podobně jako u Tesly předplácet (za roční či měsíční poplatek), ovšem podstatně levněji, konkrétně za polovinu, než to má společnost vedená Elonem Muskem (za 50 dolarů měsíčně vs. 99 dolarů u Tesly).
„Vidíme v tom pro nás velkou příležitost,“ řekl R.J. Scaringe agentuře Reuters na konto chytrých systémů, které Rivian vyvíjí a s nimiž cílí na autonomní režim stupně 4, tedy jízda auta v podstatě bez kontroly člověkem. A připomněl, že i oni si chtějí maximum prvků a komponentů, právě včetně čipů, vyvíjet sami, což jim ve chvíli, kdy budou produkovat miliony aut, značně sníží náklady.
Před Vánoci se akcie i proto podívaly nad 20 dolarů za kus, což při pohledu na jejich celoroční výkon znamená nárůst přes 60 procent. I většina analytiků je vůči nim tzv. bullish, tedy radí je nakupovat, protože věří, že Rivian se dostal z nejhoršího ven a jeho postupný progres je příslibem, že automobilka nakonec přežije a dostane se tam, kam se to podařilo dotáhnout Tesle – tedy mezi respektované, masové výrobce vozů pro celý svět.
Roli hraje i to, že Scaringe si na rozdíl od Elona Muska nehraje na spasitele světa a dává najevo, že jediné, co jej zajímá, je kromě jeho rodiny Rivian. Na konferencích vystupuje v košili a pohorkách, aby potvrdil outdoorové charisma své značky, a jakkoli to je nepochybně součást promyšlené komunikační strategie, je to celkem úlevné vidět týpka, který sice je tak nějak součástí Silicon Valley a celého boomu kolem něj, ale zároveň vlastně ne.