Znáte medialunas? V nové pražské kavárně Muna sázejí na argentinskou verzi croissantu

Dřív tu byl španělský vinný bar Lolyta, teď ho nahradila kavárna Muna s výběrovou kávou a argentinskými medialunas v nejrůznějších variantách.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

Foto: Muna

Byl to sice fajn podnik, přesto se ho pražský gastropodnikatel Juan Cruz rozhodl nahradit za nový. A tak se teď v Myslíkově ulici rozjíždí na místě někdejšího vinného a tapas baru Lolyta kavárna Muna. A i ona má hispánskou duši, španělská vína a tapas ale přes den nahradí argentinské pečivo a káva od české pražírny Father’s. Co dalšího byste měli o novém projektu vědět?

Adresa: Myslíkova 20
Typ podniku: kavárna
Otevírací doba: restaurace: pondělí až neděle 8:00–23:00

Zejména to, že hlavní roli tu hrají medialunas, tedy zmenšená argentinská verze croissantu, která je na rozdíl od svého francouzského vzoru nebo italského cornetta jemnější, vláčnější a lehce nasládlá. V Argentině tvoří všudypřítomný základ každodenního života, koupíte je na každém rohu a nejčastěji se jedí ke kávě během snídaně nebo odpolední pauzy.

V Muně, která je součástí sítě Cruzových, na hispánskou kuchyni zaměřených podniků, budou medialunas dostupné v několika variantách: klasická bez náplně, mandlová, pistáciová i sezónní speciály, které se budou pravidelně obměňovat. Teď je to například varianta s mangem.

Vedle sladkého pečiva nabídne Muna ale i další menu a zejména kávu ze zrn z ostravské pražírny Father’s Coffee Roastery. Ráno budou k dispozici navíc snídaně a s přibývajícím večerem se chce nový podnik postupně proměňovat – denní kavárenský provoz mají doplnit koktejly a znovu i španělská vína a cava. Dominantou prostoru je velký centrální stůl, na kterém ráno najdete vystavené čerstvé medialunas, večer zase vybraná vína.

A pokud zatoužíte při návštěvě Muny i po něčem větším k jídlu a budete chtít pokračovat v nastaveném stylu, není nic jednoduššího než navštívit některý z dalších Cruzových konceptů – hned vedle je to třeba tapas bar Lola, o kousek dál pak vyhlášený steakhouse Gran Fierro. Na Letné pak můžete vyzkoušet Cafe Cruz.

