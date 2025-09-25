Drží většinu trhu a roste dál. I velký e-shop můžeme spustit za pár měsíců, říká Ondřej Buben ze Shoptetu
Na Shoptetu fungují desetitisíce českých e-shopů. Nově má platforma řešení i pro velké značky – její služba Premium nahrazuje vývoj na míru.
Jen těžko by šlo v Čechách pravidelně nakupovat online a přitom se nepotkat s řešením vyvinutým společností Shoptet. Služby největšího poskytovatele e-shopových systémů v Česku využívají desítky tisíc online obchodů – v součtu se Slovenskem a Maďarskem je to přes 43 000.
O firmě se v poslední době mluví v souvislosti s jejím prodejem novému majiteli, zároveň se do nejvyššího vedení v roli Chief Commercial Officera během léta dostal Ondřej Buben. „Dal jsem si za cíl vytvořit ze Shoptetu místo, kde každý e-shop najde všechny služby potřebné pro svůj provoz. Od logistiky až po marketing,“ říká v rozhovoru.
Za klíčovou považuje i novou službu Shoptet Premium, hybrid mezi šablonou a řešením na míru. Tu teď mohou využít i největší e-shopy se specifickými požadavky, které své platformy dříve musely nechávat vyvíjet od nuly. „Klient využije devadesát procent funkcí, které platforma nabízí, a jen zbytek si nechá doprogramovat. Spuštění trvá v průměru pět měsíců, tedy minimálně polovinu času oproti vývoji na zakázku,“ vysvětluje Ondřej Buben.
I velký e-shop u nás může spustit nový web během pěti měsíců, což je asi poloviční doba oproti čistému zakázkovému vývoji.
Mluví i o tom, jakými dalšími cestami chce Shoptet pomáhat e-shopům růst, o specifičnosti platební brány Shoptet Pay nebo o tom, že ani sebelepší e-shop už dnes neuspěje bez sociálních sítí. I na to už pro něj Shoptet má ale řešení.
Jaký nejzajímavější trend teď v e-commerce pozorujete?
Jednoznačně zrychlování a zjednodušování nákupního procesu. Všechna vylepšení směřujeme k tomu, aby zákazníci nemuseli přemýšlet a mohli nakoupit během pár sekund. Zároveň ale nejen v Česku stále hrají velkou roli výdejní místa, takže musíme řešit, jak tyto novinky přizpůsobit místním zvyklostem.
V poslední době mluvíte o tom, že nabízíte řešení i pro velké e-shopy. Jak vypadá?
Jedná se o službu Shoptet Premium. Je to vlastně hybrid mezi klasickou šablonou a vývojem na míru. S 300 firmami a 700 e-shopy je to největší hybridní řešení na českém a slovenském trhu. Klient může využít téměř všechny funkce, které máme připravené, a přitom si doprogramovat jen to, co je pro něj specifické – například napojení na interní systémy nebo speciální design.
Díky tomu může i velký e-shop spustit nový web během pěti měsíců, což je asi poloviční doba oproti čistému zakázkovému vývoji. A zároveň ušetří významnou část nákladů. Funguje to pak skvěle pro firmy, které mají velké nároky, ale nechtějí se nechat svazovat šablonou.
Které značky už na Premiu běží?
Je jich kolem tří set, mezi těmi známými mohu zmínit třeba Angry Beards nebo Erika Fashion. To jsou úspěšné firmy se specifickými požadavky například na design webu. V Shoptetu teď mají obojí – individuální vizuální řešení, ale zároveň naši infrastrukturu a technickou podporu.
Co je teď pro Shoptet největší prioritou?
Naším hlavním cílem je rozšířit Shoptet z platformy na tvorbu e-shopů do podoby plnohodnotného ekosystému služeb. Chceme, aby u nás každý e-shopař vyřešil vše od prvního produktu až po kompletní expanzi do zahraničí. To znamená pracovat na kvalitě existujících nástrojů, zjednodušovat uživatelské rozhraní, ale také přidávat nové funkce a integrovat klíčové služby, aby klienti nemuseli uzavírat desítky smluv s dalšími dodavateli. Je to běh na dlouhou trať, ale už teď vidíme, že o takové řešení je obrovský zájem.
Když mluvíte o nových funkcích, myslíte které?
Jsou tři, na kterých jsme za poslední tři roky udělali největší kus práce: Shoptet Pay, Shoptet Kampaň a Shoptet Balík. Bránu Shoptet Pay jsme vyvinuli proto, že jsme chtěli dát e-shopům platební nástroj šitý na míru jejich potřebám. Nejde jen o běžné zpracování plateb, ale o celou řadu funkcí, které zvyšují konverze a zjednodušují proces.
Jednou z nich je například předautorizace – zákazník například může zaplatit až po převážení zboží, což je skvělé pro e-shopy s proměnlivou hmotností zásilek. Máme také velmi rychlé vyplácení peněz a jednoduchou integraci. Reakce obchodníků jsou výborné a počet transakcí roste každý měsíc.
Malý e-shop nemá čas ani kapacity vyjednávat smlouvy s každým dopravcem zvlášť.
Shoptet Balík je předpokládám logistická služba?
Ano. Balík jsme postavili s myšlenkou, že malý e-shop nemá čas ani kapacity vyjednávat smlouvy s každým dopravcem zvlášť. U nás dostane přístup k několika přepravcům v jednom rozhraní a často i k lepším cenám, než by získal individuálně. Zákazník si vybere dopravce přímo v košíku a e-shop má vše pod jednou střechou. Pro mnoho menších podnikatelů je to klíčová úspora času i peněz.
A co marketingové Shoptet Kampaně?
To je další krok k tomu, aby e-shopař nemusel hledat externí agenturu hned na začátku svého podnikání. Kampaně mu umožní spustit reklamu v Google Ads přímo z prostředí Shoptetu, se stejnými poplatky, ale bez složitého nastavování. Pro menší e-shopy je to často první zkušenost s placenou reklamou a zároveň způsob, jak si ověřit, co funguje, než se rozhodnou pro větší investice. Pro spoustu z nich je automatizovaná placená služba také první krok, jak se mohou dostat na sociální sítě. Než například rozjedou vlastní obsah.
V Shoptetu jste už čtyři roky, co vás v něm nejvíc baví?
Svět e-shopů je plný kreativních lidí, kteří dokážou rychle reagovat na trendy, přizpůsobit se a hledat nové cesty. A v Shoptetu s nimi můžeme pracovat jako se skutečnými partnery. Cokoli, co vytvoříme, má dopad na tisíce firem. Například loni tvořily tržby našich e-shopařů zhruba 40 procent tuzemské e-commerce a využívá nás zhruba kolem 60 procent z celkového množství českých e-shopů. Nejsme jen dodavatel, ale řešíme společně jejich každodenní podnikatelské výzvy.
Jak to reálně při takovém množství klientů vypadá?
Ať už je to na konferencích, eventech, v rámci zákaznické podpory, nebo prostě tak, že si s nimi zavoláme, vymyslíme řešení a zítra to běží. Povídáme si o tom, nad čím každý den přemýšlejí, a tvoříme nástroje, které jejich podnikání pomáhají růst. Zároveň je to spojeno s moderními technologiemi, které se nám vyvíjejí přímo pod rukama. Být v takovém prostředí mě prostě baví a vidím, že máme s Shoptetem před sebou ještě spoustu dalších možností, co e-shopům nabídnout a jak je podporovat.
