Duvo už má od investorů přes miliardu korun. AI startup Tomáše Čupra míří automatizovat podniky do USA
Nové investiční kolo potvrzuje globální ambice českého startupu Duvo. Ten vyvíjí systém, na kterém lidé a AI agenti společně řídí provoz celé firmy.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Český AI startup Duvo, který loni založil tým z Rohlíku v čele s Tomášem Čuprem, dnes zaměstnává téměř šedesát lidí. Jeho agenti pohánění umělou inteligencí pracují pro firmy jako Morrisons, Notino nebo Allegro. Teď Duvo přidává 32 milionů dolarů (700 milionů korun) z nejnovějšího investičního kola, díky kterým má od investorů už celkem 48 milionů dolarů, tedy přes miliardu korun. Nové peníze míří hlavně do Spojených států, kde chce firma automatizovat provoz podniků.
Kolo v rámci Series A vedl londýnský fond Balderton Capital, připojili se stávající investoři Index Ventures, Northzone a Credo Ventures. Valuaci firma nezveřejňuje. Nový kapitál pohání vývoj operačního systému, na kterém lidé a AI agenti společně řídí provoz celé firmy. „V USA začínáme s retailery a firmami se spotřebním zbožím, protože tuhle práci známe nejlépe. Procesy, kterými začínáme, třeba audit přepravy a faktur, ale nejsou specifické jen pro retail,“ vysvětluje Čupr.
Znamená to, že se Duvo už zdaleka nezaměřuje pouze na retail, kde má díky zkušenostem z Rohlíku největší know-how, ale míří na všechny obory. „Jsme horizontální a umíme řešit různá odvětví,“ potvrzuje pro CzechCrunch Čupr, který pro úspěch na americkém trhu najal zkušené manažery. Obchodním ředitelem se stal Michael Green, který přichází z Databricks a dříve působil jako senior viceprezident v Salesforce. Do čela amerických aktivit nedávno nastoupil Spencer Insolia, bývalý prezident diskontního řetězce Kmart a managing director v Accenture.
Americké firmy mohou podle Duva začít jediným procesem a další přidávat postupně. Český startup přitom přebírá část provozní práce, třeba kontrolu faktur nebo přepravy. Nejdřív pomocí AI zjistí, jak daná práce skutečně probíhá, mimo jiné z rozhovorů se zaměstnanci a z firemních dokumentů. Pak ji převezmou AI agenti, kteří fungují ve stejných systémech, tabulkách a e-mailech jako lidé. Rozhodnutí a výjimky ale dál schvaluje člověk, který za ně odpovídá.
První proces může podle firmy naběhnout do několika týdnů bez rozsáhlého propojování systémů. Kromě Notina, Allegra a britských supermarketů Morrisons patří mezi zákazníky Duva také Holland & Barrett nebo Boden. Nejkonkrétnější příklad firma uvádí z Notina. Kontrola a odsouhlasení bonusů od dodavatelů, které ročně dosahují zhruba 45 milionů dolarů (980 milionů korun), tam podle Duva trvá 15 dní místo 70. Specialisté nad každým kolem místo zhruba 120 hodin stráví méně než deset.
Druhým příkladem je Rohlík, kde Čupr dál vede celou skupinu a který už loni označil za testovací prostředí pro Duvo. Plánovači tam dřív denně kontrolovali zhruba osm produktů na trh, kterým hrozil nedostatek, dnes se podle Čupra nepřetržitě prověřuje každý signál. Přínos AI proto už neměří počtem lidí, které agent nahradí. „Je to špatná jednotka. Přínosy, na které bych na Rohlíku ukázal, přišly z práce, na kterou nikdo neměl čas,“ popisuje. Mluví o zvyšování HDP každého zaměstnance, tedy o větší hodnotě od lidí, které firma má, místo stejné hodnoty od menšího počtu z nich.
Duvo vzniklo v roce 2025, Čupr ho spoluzaložil s Markem Parisem a Martinem Pechou, kteří oba dříve pracovali v Rohlik Group. Před seedem nabral projekt pre-seed investici 1,5 milionu dolarů (33 milionů korun), mimo jiné od českého fondu Credo Ventures. Seed za 15 milionů dolarů (330 milionů korun), který firma získala loni v prosinci, vedl Index Ventures a přidali se Credo, Northzone, Puzzle Ventures i andělští investoři napojení na Wiz, Stripe, Amazon nebo Zapier. Tehdy mělo Duvo patnáct lidí a investoři ho představovali jako platformu postavenou přímo pro retail, ne jako horizontální nástroj.
Hlavní investor nového kola upozorňuje na úskalí celého oboru. „Dostat AI agenty do spolehlivého provozu napříč celým podnikem je pořád nesmírně obtížné,“ říká partner Baldertonu Rob Moffat. Výhodu Duva vidí v tom, že nejdřív zmapuje, jak práce ve firmě probíhá a kde vznikají ztráty. Analytická firma Gartner čeká, že výdaje na orchestraci a automatizaci byznysu do roku 2029 přesáhnou 21 miliard dolarů (460 miliard korun). Zároveň předpovídá, že víc než 40 procent projektů agentní AI bude do konce roku 2027 zrušeno kvůli rostoucím nákladům, nejasné hodnotě nebo nedostatečné kontrole rizik.