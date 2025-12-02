Tomáš Čupr má nový AI startup, přes 340 milionů od investorů a hlásí: Vyřešíme to, co firmy brzdí
Zakladatel Rohlíku buduje Duvo.ai, které má díky umělé inteligenci šetřit manuální práce v retailových týmech. Investici má i od Index Ventures.
Zakladatel a šéf Rohlik Group Tomáš Čupr po několika měsících relativního utajení oficiálně odhaluje svůj nový projekt. Startup Duvo.ai, který založil spolu s bývalými top manažery Rohlíku Markem Parisem a Martinem Pechou, na svůj rozvoj získal seedovou investici ve výši 15 milionů dolarů (v aktuálním přepočtu přes 310 milionů korun). Investiční kolo vedl renomovaný fond Index Ventures, který stojí za úspěchy firem jako Figma, Revolut nebo Wiz a historicky podpořil také Rohlík. Ještě předtím už navíc Duvo získalo 1,5 milionu dolarů (přes 30 milionů korun) v rámci pre-seedového kola, jehož součástí bylo i české Credo Ventures.
Duvo.ai vyvíjí platformu s AI agenty, kteří mají automatizovat rutinní operace v retailu a byznysu se spotřebním zboží. Agenti pracují přímo v systémech jako SAP, dodavatelských portálech, e-mailech nebo tabulkách – bez nutnosti velkých IT projektů. „V Rohlíku jsme viděli týmy trávit hodiny denně kopírováním dat mezi interními systémy, dodavatelskými portály, e-maily a tabulkami jen proto, aby mohly uzavřít účetnictví nebo spustit propagační akce,“ vysvětluje Čupr, který bude většinu času i nadále věnovat Rohlíku, nicméně také v Duvo.ai převezme roli CEO.
„V celém odvětví zůstávají miliony hodin provozní práce plné výjimek nedotčené, protože tradiční automatizace IT trvá roky a nedokáže zvládnout chaotickou realitu maloobchodních systémů. Duvo demokratizuje automatizaci: poskytuje každému maloobchodnímu týmu pracovní sílu v podobě umělé inteligence, kterou mohou nasadit během týdnů, nikoli let, a konečně tak odstranit provozní překážky, které je brzdí,“ doplňuje Tomáš Čupr s tím, že v prvních nasazeních Duvo dokázalo snížit manuální práci zhruba o 40 procent.
Platforma je přitom určená pro obchodní uživatele, ne technické týmy. Komerční, supply chain a finanční týmy mohou vytvářet a vylepšovat asistenty samy v přirozeném jazyce, bez čekání na IT oddělení nebo specialisty. Na platformě najdou předpřipravené AI asistenty pro tradičně bolestivé úkoly, jako jsou týdenní kontrola marží, aktivace slevových akcí a cenových změn, odsouhlasování faktur od dodavatelů, optimalizace sortimentu nebo onboarding vendorů.
Retaileři by měli podle zakladatelů startupu typicky začít s jedním týmem nebo zemí, během několika týdnů prokázat hodnotu a pak stejné automatizace rozšířit do dalších trhů. Klíčové zároveň je, že Duvo je na rozdíl od obecných asistentů jako Copilot nebo Gemini postaveno přímo pro retailový provoz. Agenti jednají přímo uvnitř systémů retailera a provádějí úkoly autonomně. A uvolňují tak ruce lidem, kteří se mohou věnovat jiné práci s vyšší přidanou hodnotou.
„Najímáme lidi pro jejich úsudek a vztahy, ale žádáme je, aby žili v copy-paste režimu. V určitém okamžiku to přestalo být jen problémem efektivity a stalo se to mým osobním posláním: chtěl jsem vytvořit pracovní sílu založenou na umělé inteligenci, která lidem vrátí čas, aby se mohli věnovat smysluplné práci,“ popisuje třiačtyřicetiletý podnikatel, co ho motivovalo, aby se pustil do nového startupového dobrodružství. Sám je velkým propagátorem umělé inteligence.
„Když ji někdo nevyužije, je to podobné, jako kdyby ignoroval internet,“ říkal před časem v rozhovoru pro CzechCrunch, v němž popisoval, jak se AI prolíná do fungování celého Rohlíku i jeho vlastní agendy. Nedlouho poté oznámil založení vývojářského studia, které se kolem AI taktéž točí, a nedávno Rohlík rozvířil vody vánoční reklamou, kterou během osmdesáti hodin stvořil jediný člověk výhradně za pomocí nástrojů umělé inteligence. Duvo je teď dalším projektem, na který Tomáš Čupr v rámci AI sází – a vidí v něm globální potenciál.
V roli spoluzakladatelů ho doplňují Marek Paris jako CPTO (šéf produktu a technologií) a Martin Pecha jako COO (provozní ředitel), kteří mají oba zkušenosti i přímo z Rohlik Group, kde poznali, kde všude se dají pomocí umělé inteligence retailové operace vylepšit. Paris před příchodem do Rohlíku, kde se věnoval AI automatizaci, působil přes tři roky v jiném českém startupu Rossum, Pecha má zkušenosti z projektů Medevio nebo Champlist. Oba zároveň historicky působili ve společnosti Cogvio, která řešila vývoj softwaru pro farmaceutický a zdravotnický sektor.
„Mnoho AI společností buduje horizontální nástroje a doufá, že najdou vertikální use case. Duvo dělá pravý opak – buduje specificky pro retailové odvětví a vychází z desetiletí zkušeností v tomto vysoce komplexním a technologicky nedostatečně obsluhovaném průmyslu,“ říká český investor a partner Index Ventures Jan Hammer, který investici vedl společně s Bastianem Hasslingerem.
Pokud Duvo dokáže transformovat nákladovou základnu Rohlíku, věřím, že může změnit způsob, jakým funguje retail obecně.
Do seed kola se zapojily také fondy Credo Ventures, Northzone a Puzzle Ventures spolu s významnými andělskými investory, mezi nimiž je Roy Reznik (spoluzakladatel Wiz), David Singleton (bývalý CTO firmy Stripe), Ajay Kavan (dlouholetý veterán Amazonu) nebo Kieran Flanagan (bývalý CMO Zapieru). Celkově Duvo.ai v rámci pre-seedového a seedového kola získalo od investorů 16,5 milionu dolarů (přes 340 milionů korun).
Aktuální tým Duvo.ai má patnáct lidí a podle svého vyjádření už automatizuje procesy ve velkých miliardových retailových a FMCG (rychloobrátkové zboží) skupinách. Platící zákazníci mají uzavírat smlouvy v řádu šestimístných částek ročně. Investice podpoří rozšíření týmu a vývoj produktu. „Příští desetiletí v retailu bude definováno transformací nákladů,“ říká Tomáš Čupr, který nový projekt intenzivně testuje i v rámci Rohlik Group.
„Retaileři, kteří skutečně přepíšou svou nákladovou základnu pomocí AI – a zároveň posunou své lidi k práci s vyšší hodnotou místo jejich pohřbívání v rutinních úkolech –, budou strukturálně levnější. A v retailu ten strukturálně levnější obvykle vyhrává,“ vysvětluje Čupr a dodává: „Ponechávám si roli v Rohlíku, což je dílo mého života a zároveň perfektní testovací prostředí pro Duvo v jednom z nejtěžších prostředí: provoz potravinového e-commerce s nízkými maržemi. Pokud Duvo dokáže transformovat nákladovou základnu Rohlíku, věřím, že může změnit způsob, jakým funguje retail obecně.“
Rohlik Group je přední evropský online prodejce potravin, který pod různými značkami působí v Česku (Rohlik.cz), Německu (Knuspr.de), Rakousku (Gurkerl.at), Maďarsku (Kifli.hu) a Rumunsku (Sezamo.ro). V posledním fiskálním roce končícím v dubnu 2025 společnost dosáhla auditovaných tržeb 1,114 miliardy eur (v aktuálním přepočtu přes 26 miliard korun), což je meziroční nárůst o 34 procent, přičemž hrubý zisk meziročně vyrostl o 38 procent na 389 milionů eur (9,4 miliardy korun). Na úrovni ukazatele EBITDA již byl Rohlík podle svého zakladatele ziskový v Česku a Maďarsku.