Dystopie, nebo promyšlený byznys? Internetem se šíří platforma, kde si lidé platí za plnění šílených úkolů
Za výzvy se tu platí i statisíce. Z úspěšné továrny na memecoiny se stal digitální prostor pro hazard s lidskou etikou a bizarními sázkami.
Lidé a peníze. Když se tyto dvě síly spojí bez jakýchkoliv mantinelů, výsledek se může pohybovat na hraně etiky i zákona. Internetem se v těchto dnech šíří vlna kontroverze kolem nové platformy Pump Fun Go, která od začátku června láká uživatele na extrémně přímočarý slogan: „Zaplaťte komukoliv, aby udělal cokoliv.“ Projekt, který na sociálních sítích vyvolal okamžitý rozruch, funguje jako digitální tržiště, kde si kdokoli může za kryptoměnu objednat téměř jakýkoliv úkol. Od bizarních kousků až po vysoce rizikové akce, které balancují na hraně trestné činnosti.
Celý tento projekt technologicky běží na síti Solana, což je, zjednodušeně řečeno, velmi rychlý a levný digitální systém pro celosvětový přesun hodnoty, který nevyžaduje žádné klasické banky ani prostředníky. Samotná služba Go na něm funguje jako globální tržiště úkolů. Zadavatel vypíše odměnu, popíše úkol a propojí svůj profil ze sociální sítě X se svou digitální peněženkou. V ten moment se peníze bezpečně uzamknou do úschovy a zadavatel už si je nemůže vzít zpět. Pak se čeká, dokud administrátoři platformy neschválí video nebo jiný důkaz o splnění úkolu od některého z odvážlivců.
Až poté putují peníze přímo k vítězi. Ve Spojených státech jsou momentálně nesmírně populární predikční trhy jako Polymarket nebo Kalshi, kde si lidé mohou vsadit prakticky na jakoukoliv reálnou událost v budoucnosti. Pump Fun Go ale tento trend posouvá do mnohem divočejších vod. Dalo by se říct, že se na události nesází, ale že se události za peníze přímo vytvářejí.
Během prvních hodin po spuštění se platforma zaplnila stovkami výzev a v uzamčeném fondu na odměny se rychle sešlo přes 118 tisíc dolarů (2,5 milionu korun). Některé úkoly byly spíše úsměvné, jako například připnutí pasti na myši na jazyk nebo nabídka v přepočtu necelých 70 tisíc korun za to, že v přímém přenosu dáte výpověď v práci. Jeden z uživatelů to na kameru skutečně udělal.
Jiné úkoly už ale začaly testovat morálku i zdravý rozum. Objevila se nabídka zhruba za půl milionu korun za pořízení rozhovoru s rodinou vraha britského policisty Henryho Nowaka. Internetem se také šíří screenshot s úkolem sebevraždy za 15 milionů korun, není ale jasné, zda se jedná o podvrh, nebo ne.
Projekt Go je novou odnoží hlavní platformy Pump Fun. Z tohoto startupu během pár měsíců vybudovali tvůrci suverénně největší světovou továrnu na memecoiny, což jsou vysoce spekulativní, často recesistické kryptoměny, které nemají žádnou reálnou technologickou hodnotu a žijí čistě jen z pozornosti fanouškovské komunity.
Původní platforma tehdy umožnila komukoliv vytvořit si vlastní kryptoměnu na pár kliknutí a bez nutnosti umět programovat. Tento nápad byl komerční trefou do černého, platforma pomohla na svět více než devíti milionům tokenů a vygenerovala na poplatcích přes miliardu dolarů.
I díky tomu dnes zakladatelé operují s velkými rozpočty a jejich agresivní snaha udržet růst za každou cenu je velká. Spuštění nového tržiště Go je mimo jiné pokusem přitáhnout nové uživatele mimo kryptoměnovou bublinu v době, kdy hodnota firemního tokenu Pump spadla o 84 % a nezastavila to ani záchranná kampaň na odkup tokenů za 350 milionů dolarů.