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Elitní bojovníci z Čech a Slovenska obsadí v říjnu Zlín. Uzavře se tak série sportovních akcí k Baťovu výročí

Sportovci si připomínají Tomáše Baťu. Mezi nimi i fotbalisté, hokejisté a házenkáři, kteří hráli v retro dresech s jeho jménem a citáty.

Markéta VeseláMarkéta Veselá

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Foto: SOkA Zlín a Nadace Tomáše Bati
Tomáš Baťa byl velkým milovníkem sportu, zejména toho kolektivního, říká

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Do zlínského Kongresového centra se 10. října sjedou bojovníci z Česka i Slovenska. Osmý ročník galavečera Sad Gym Fight Night pořádá klub Sad Gym pod vedením Marka Novosada, vicemistra Evropy v thajském boxu. Nabídne jedenáct zápasů, v hlavním zápase v kategorii K1 se utkají Pajtáš s Kosmelem, druhým hlavním soubojem v thajském boxu bude Blažek s Purašem.

Letos ho do svého programu zařadila i Nadace Tomáše Bati v rámci své celoroční kampaně, kterou pořádá u příležitosti 150 let od narození Tomáše Bati.

Kromě boxu proběhly během roku i výroční zápasy fotbalistů, hokejistů a házenkářů v retro dresech. Fotbalisté oblékli béžovo-černá trika se stylizovanou postavou Tomáše Bati a citátem „Kdo nebojuje, nemůže zvítězit“, hokejisté žluto-bílé dresy s baťovským logem a citáty zakladatele na ramenou a házenkáři vlastní retro edici.

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Foto: Nadace Tomáše Bati

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„Tomáš Baťa byl velkým milovníkem sportu, zejména toho kolektivního. Věděl, že sport vás naučí vše, co potřebujete pro spokojený život i perfektní podnikání – že občas přijde výhra, jindy prohra, že někdy je nutné změnit taktiku, ale hlavně, že je důležité naučit se spolupracovat,“ říká ředitelka nadace Gabriela Končitíková.

I proto vznikl ve Zlíně v roce 1925 sportovní klub SK Baťa a rychle rostl. Přihlásilo se do něj přes 600 mladých mužů, kteří si mohli vybrat mezi fotbalem, házenou, atletikou nebo právě boxem, později přibyly i šachy, cyklistika, lukostřelba, kulečník či šerm. Necvičili ale jen muži, dobové fotografie z poloviny 30. let zachycují i mladé ženy při tělocviku a rozcvičkách.

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Foto: SOkA Zlín

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Z tohoto prostředí vzešel například i Emil Zátopek, který se v šestnácti letech přestěhoval do Zlína, vyučil se v Baťově průmyslové škole a pracoval v tamní obuvnické továrně.

Běhat začal v roce 1941, když ho vychovatel donutil startovat v tradičním zlínském pouličním běhu. Na olympiádě v Helsinkách v roce 1952 pak vyhrál běh na 5 000 i 10 000 metrů a k tomu maraton, který do té doby v životě neběžel, a přesto překonal několik olympijských rekordů.

Ostatním klubům, které z SK Baťa vzešly, se vedlo různě. Fotbalisté v roce 2017 vyhráli český pohár a probojovali se do skupiny Evropské ligy, dnes hrají jako FC Zlín nejvyšší soutěž a jejich hráčům se přezdívá Ševci.

Hokejový klub v roce 2022 po 42 letech sestoupil z extraligy a dosud se do ní nevrátil. Házenkářský klub, založený v roce 1921, má bohatší mezinárodní historii: jeho ženský tým vybojoval pět mistrovských titulů a v roce 1984 došel až do finále Poháru vítězů pohárů.

CC Native
Partnerem článku je Nadace Tomáše Bati
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Související témata:Tomáš BaťaFotbalhokejboxBata150

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