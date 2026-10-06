Je mu 23, dělá pro něj jen 14 lidí a má firmu za 210 miliard. Jejich AI sama obvolá doktory i restaurace
Americký startup Instinct získal miliardu dolarů a dosáhl valuace 10 miliard. Jeho AI agent za člověka volá doktorům, ruší předplatná i rezervace.
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Během vánočních svátků roku 2022 si tehdy devatenáctiletý student Northeastern University Noah Shinn všiml výzvy na síti LinkedIn. Profesor z MIT se o prázdninách nudil a hledal někoho na experimentování s čerstvě vydaným modelem ChatGPT. Shinna nová technologie pohltila.
O tři měsíce později tato skupinka publikovala vědeckou práci, která přinesla zásadní průlom: popsala metodu zvanou reflexion. Šlo o vůbec první koncept, který umožnil umělé inteligenci pamatovat si vlastní chyby a učit se z nich. V podstatě šlo o definici autonomního agenta ještě v době, kdy většina světa ani neznala GPT-4.
O pouhé čtyři roky později stojí třiadvacetiletý Shinn v čele jednoho z nejžhavějších startupů světa. Jeho společnost Instinct, která vyvíjí autonomního osobního asistenta, získala v září 2026 obří investici ve výši jedné miliardy dolarů, tedy 21 miliard korun. Valuace firmy se tak během jediného měsíce čtyřnásobně zvýšila z 2,5 miliardy na 10 miliard dolarů (zhruba 216 miliard korun).
Třetí investiční kolo vedly renomované fondy Sequoia Capital, Benchmark Capital a Coatue. Výjimečnost situace podtrhuje fakt, že Instinct oficiálně spustil svou službu v uzavřeném režimu teprve letos v srpnu a dodnes zaměstnává pouhých 14 lidí.
Cesta Noaha Shinna k pozici jednoho z nejmladších lídrů v oblasti umělé inteligence byla skutečně velmi rychlá. Odchovanec střední školy v San Jose, kde se věnoval přespolnímu běhu a basketbalu, zamířil po maturitě na Northeastern University. A právě na vysoké škole začal podle tamních vyučujících vynikat neobvyklou samostatností.
Už během bakalářského studia sepsal zmíněnou průlomovou vědeckou práci, která byla následně přijata a prezentována na prestižní AI konferenci NeurIPS. „Prakticky žádný student nedokáže psát vědecké práce už během bakalářského studia. A ještě méně z nich to zvládne bez cizí pomoci,“ uvedl pro Business Insider profesor z univerzity Arjun Guha. Titul už ale Shinn nezískal. Univerzitu v roce 2023 opustil a nastoupil jako jeden z prvních zaměstnanců do startupu Sierra, který vede předseda správní rady OpenAI Bret Taylor.
V Sierře se podílel na vývoji agentů pro zákaznickou podporu. „Noah je neuvěřitelný inženýr a podnikatel, jsem moc vděčný, že jsem s ním mohl pracovat,“ složil mu poklonu sám Taylor. V září 2025 však Shinn ze Sierry odešel, aby začal pracovat na vlastním projektu, osobním asistentovi Instinct.
Místo vyladěných představovacích PR videí a pompézních předváděcích akcí zvolil Shinn nezvyklý způsob, jak proniknout na trh. Spustil skutečně minimalistický web a vsadil na takzvané FOMO, psychologický jev, kdy mají lidé strach, že zůstanou stranou něčeho důležitého. Přístup k asistentovi Instinct totiž mladík zpočátku nabídl výhradně vybraným investorům ze Silicon Valley. Ti se pak na sociálních sítích sami od sebe začali chlubit a předhánět se v tom, kdo z nich nechal agenta vyřídit více práce.
„Ve všech skupinových chatech důležitých osobností byznysu jste viděli lidi psát, že právě vyzkoušeli novou technologii a nemohou věřit vlastním očím,“ popsal atmosféru Trace Cohen z fondu Six Point Ventures v rozhovoru pro Business Insider.
Když Shinn 26. srpna 2026 napsal svůj vůbec první příspěvek na síti X, oznámil v něm rovnou získání 250 milionů dolarů při valuaci 2,5 miliardy dolarů. Spolu s tím vyplouvala na povrch i jeho dravá povaha. Shinn měl tehdy údajně přinutit investory z Index Ventures a Conviction, aby stáhli své financování z konkurenčního startupu Town, jakmile zjistil, že podporují oba projekty najednou.
Instinct zatím nemá vlastní mobilní aplikaci. Uživatelé s asistentem komunikují trochu nezvykle. Zadávají mu úkoly formou běžných SMS zpráv. Vývojáři ale umělou inteligenci vybavili vlastním virtuálním počítačem a telefonním číslem. Agent se tak na internetu pohybuje úplně stejně jako živý člověk: dokáže se proklikat e-shopem, objednat nákup potravin, zaplatit složenku nebo na pár kliknutí zrušit nevýhodné předplatné.
U textování to samozřejmě nekončí. Modul nazvaný Concierge dokáže s lidmi skutečně mluvit. Pokud váš lékař nebo oblíbená restaurace nemají online rezervační systém, agent tam prostě zavolá a domluví za vás termín. Vývojáři přidali i funkci propojující agenty mezi sebou. A tak, když si chce člověk naplánovat pivo s přáteli, nemusí si s nimi už ani psát. Jsou-li do umělé inteligence stejně zapálení jako on, asistent si zkrátka „promluví“ s jejich asistenty a kalendáře sladí za uživatele.
Služba ovšem zatím nefunguje v češtině a na české telefonní číslo se na serveru Instinct nelze ani registrovat, přestože třeba Slováci tuto možnost už mají. Evropanům by navíc používání podobného AI agenta mohla komplikovat regulace umělé inteligence, která mimo jiné stanovuje povinnost transparentnosti. Od 2. srpna 2026 musí systém zvládnout při podobném hovoru člověka informovat, že komunikuje s umělou inteligencí.
Nechat AI pracovat s penězi i osobními daty
Že nejde jen o hračku pro geeky, potvrzují i čísla. V podcastu slavného amerického investora Patricka O’Shaughnessyho Shinn uvedl, že uživatelé přes Instinct provedou transakce za téměř miliardu dolarů ročně. Zhruba polovina z této částky padne na cestování. Znamená to, že lidé nechávají umělou inteligenci, aby jim za jejich peníze rovnou kupovala letenky nebo rezervovala hotelové pokoje.
„Stavíme Instinct tak, aby byl nejlepším osobním agentem, který zvládne i velmi osobní nuance běžného života,“ prohlásil Shinn. S tím, jak agent reálně kliká a nakupuje na internetu, ale enormně rostou náklady. Poptávka po výpočetním výkonu se zdvojnásobuje každý týden. Podle deníku The New York Times tak většina z nově získané miliardy dolarů poteče právě do nákupu kapacity datových center.
Po třech týdnech užívání platformy svěří agentovi data ke své platební kartě zhruba 40 procent uživatelů
Svěřit umělé inteligenci peníze a e-maily však vyžaduje obrovskou důvěru. A právě tady startup zpočátku narazil. V srpnu čelil kritice za smluvní podmínky, do kterých schoval formulaci, že mu navždy patří veškerá uživatelská data. Po vlně kritiky firma tuto formulaci z dokumentů rychle smazala.
„Trvá několik týdnů, než si uživatel k AI vybuduje důvěru. Jedním z našich hlavních principů je, že uživatel by měl mít své údaje vždy pod kontrolou,“ vysvětlil Shinn s tím, že po třech týdnech užívání platformy už svěří agentovi data ke své platební kartě zhruba 40 procent aktivních uživatelů.
Souboj autonomních agentů na trhu
Instinct však nezápasí pouze s občasnou kritikou a výpočetní kapacitou, ale i s technologickými giganty. Hlavním soupeřem startupu se stala společnost Meta Marka Zuckerberga. Ta v září spustila vlastního agenta Muse, který během prvních týdnů zaznamenal přes tři miliony stažení.
Šéf AI divize Mety Alexandr Wang se do mladšího rivala pustil i veřejně, když před zhruba dvěma týdny Instinct na síti X rýpavě označil za hmyz a prohlásil, že Muse nový startup vysloveně „drtí“, co se týče schopností.
Trh s autonomními agenty už začíná měnit pravidla i v maloobchodu a službách. Zatímco platforma Shopify navázala partnerství jak s Instinctem, tak s Metou, internetový gigant Amazon přístup asistentu Muse na své stránky zakázal.
Na burze už tento nový trend podle webu Business Insider vyvolává značnou nervozitu, a to zejména u firem spoléhajících na automatické obnovování předplatných. Byznys řady společností, třeba sítě fitness center Planet Fitness či e-shopu s krmivem Chewy, stojí zčásti na tom, že lidé zapomínají pravidelné platby rušit. Autonomní AI agenti ale tyto skryté platby za uživatele najdou a na jeden povel je bez milosti zruší, což investory do zmíněných platforem znepokojuje.