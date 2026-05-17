Elon Musk vs. Sam Altman: Ostře sledovaný soud o miliardy směřuje ke konci a leccos odhalil
Sam Altman ve velkém investuje do technologických firem a Grok nevznikl od nuly. Co dalšího odhalil soudní spor mezi vedením OpenAI a Elonem Muskem?
Kdysi spolu založili a řídili OpenAI, teď se coby rivalové soudí o miliardy dolarů. Elon Musk žaluje generálního ředitele OpenAI Sama Altmana a prezidenta společnosti Grega Brockmana za to, že ho podle jeho slov oklamali. Přiměli ho prý investovat do původně neziskového projektu, který následně proměnili v kolos ženoucí se za ziskem. Vedení OpenAI tvrdí, že Musk o plánech věděl a žalobu podal poté, co se mu nepodařilo získat kontrolu nad firmou. Minulý čtvrtek právní zástupci obou stran přednesli své klíčové argumenty a soud možná rozhodne již příští týden, což by mohlo ukončit tento ostře sledovaný spor. Soudní líčení přineslo řadu odhalení, vybrali jsme ta nejzajímavější.
Altman pod lupou
Sam Altman a jeho investice se díky kauze dostali pod drobnohled novinářů. Nejprve se potvrdilo, že před zhruba deseti lety chtěl kandidovat na guvernéra Kalifornie. A současně se ukázalo, jak velké jsou jeho soukromé investice v rámci technologického byznysu. Hlavním předmětem diskuze se stal energetický startup Helion Energy, ve kterém Altman podle svých slov drží podíl přes 1,6 miliardy dolarů (v přepočtu kolem 33 miliard korun). Odhadl, že vlastní zhruba třetinu společnosti, a uvedl, že má také opční listy na nákup dalších akcií.
Zároveň Altman vlastní podíl ve fintechovém startupu Stripe nebo ve společnosti Retro Biosciences, zabývající se výzkumem stárnutí. Menší podíl drží i ve společnosti Cerebras, výrobci čipů pro umělou inteligenci, který v současné době připravuje vstup na burzu. Zajímavé ale je, že podle zveřejněných dokumentů OpenAI měla nebo má s Helionem a Stripem uzavřeny smlouvy. A s čipovým Cerebrasem byla jedna uzavřena loni v prosinci.
Muskovy tlaky v OpenAI
Elon Musk chtěl firmu ovládnout ještě v jejích začátcích, na přelomu let 2017 a 2018, ale neúspěšně. Zbylí spoluzakladatelé později tvrdili, že ji chtěl sloučit s Teslou a udělat z OpenAI komerční, na zisk zaměřenou společnost. Několik let poté podal nabídku ke koupi za 97,4 miliardy dolarů, kterou rada společnosti odmítla.
Sam Altman nyní u soudu vypověděl, že Musk se snažil laboratoř pro umělou inteligenci „začlenit“ do Tesly a chtěl po své smrti předat OpenAI svým dětem, což sám označil za „mrazivé“. „Moc jsem o tom nepřemýšlel, ale víte, možná by to tak mělo být, kontrola by měla přejít na mé děti,“ řekl podle Altmana, když se ho na to ptali členové rady OpenAI. Šéf OpenAI také uvedl, ze Musk se snažil přetáhnout některé zaměstnance do své Tesly. „Byl jsem naštvaný,“ okomentoval to.
Trénování Groka a xAI
Chatbot Grok z Muskovy stáje byl pro veřejnost spuštěn na konci roku 2023. Nyní Musk u soudu naznačil, že Grok nevyrostl na zelené louce a že jeho startup xAI využíval modely OpenAI ke zdokonalování svých vlastních modelů. Jedná se o takzvanou destilaci, kdy větší model umělé inteligence funguje jako jakýsi „učitel“ a předává znalosti menšímu modelu, „žákovi“. Jde o poměrně běžnou praxi, která se však nachází v jakési šedé zóně. Firmy jako OpenAI nebo Anthropic si například v minulosti stěžovaly na čínskou konkurenci, že destiluje jejich modely.
Na otázku, zda xAI destilovala technologii OpenAI, Musk podle serveru The Verge odpověděl vyhýbavě a řekl, že „obecně všechny společnosti zabývající se AI“ něco takového dělají. Když se ho zeptali, zda to tedy znamená ano, odpověděl: „Částečně.“
Náhled do zákulisí byznysu
Elon Musk podle televize BBC daroval dalším manažerům automobily Tesla, aby je motivoval k přechodu do firmy. Pozadu nezůstal ani Sam Altman, který podle interních materiálů obratně využíval své sítě kontaktů a investic k posílení vlivu.
Díky SMSkám odhaleným u soudu veřejnost zjistila, jaké mocenské boje se odehrávají za oponou. Ukázalo se také, že Mira Muratti, tehdejší technická ředitelka OpenAI, vyjadřovala správní radě obavy ohledně Altmanova stylu řízení ještě před jeho slavným vyhazovem, což ostře kontrastovalo s její následnou veřejnou podporou jeho návratu. Altman byl v roce 2023 přehlasován správní radou a vyhozen z vedení firmy. Během pouhých pěti divokých dnů však dostal nabídku od Microsoftu, zaměstnanci podepsali hromadnou petici a Altman se vrátil zpět do čela s novým složením rady.
Zprávy ze Slacku mezi ním a Gregem Brockmanem zase ukázaly, jak lhostejně přistupují k názorům veřejnosti, i když oficiálně říkali opak. „Mojí největší obavou je, že se začneme podřizovat veřejnému mínění. A naopak doufám, že v budoucnu vyvoláme poprask, ale budeme si stát za svým – protože pravdu máme my,“ napsal například Brockman.
Muskův vztah se Shivon Zilis
Elon Musk a Shivon Zilis tvoří blízký profesní i osobní tandem. Už delší dobu je veřejně známo, že spolu mají čtyři děti. Jejich původně utajovaný (a podle jejich slov nejprve platonický) vztah začal netypicky – Musk jí podle serveru Business Insider nabídl pomoc s oplodněním v době, kdy hledala dárce. Co je ale důležité pro aktuální případ: ona sama v OpenAI pracovala od roku 2016, několik let působila v jeho správní radě a podle televize NBC fungovala jako jakýsi most mezi Muskem a ostatními spoluzakladateli firmy. Zilis dnes pracuje jako ředitelka speciálních projektů v Muskově Neuralinku, který vyvíjí mozkové implantáty.
U soudu Zilis svědčila o své práci v OpenAI i osobním vztahu s Muskem, který podle jejích slov neměl vliv na působení ve firmě. Na dotaz Muskovy právničky, zda bylo její úlohou „předávat informace Elonovi“, odpověděla: „Předávat? Rozhodně ne.“ V rané fázi soudního sporu byla Zilis spolužalobkyní v této kauze, loni se však z případu stáhla.