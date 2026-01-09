Fabrika budoucnosti? Možná bez lidí. Už za dva roky budou naši továrnu obsluhovat roboti, tvrdí Hyundai
Korejský gigant Hyundai oznámil, že jeho továrny v USA projdou do dvou let radikální proměnou. Ke strojům a pásům nastoupí roboti.
Představa tovární haly, v níž lidé metodicky spolupracují s humanoidními stroji, přestává být otázkou vzdálené budoucnosti. Korejský automobilový gigant Hyundai na veletrhu CES v Las Vegas oznámil plány na masové nasazení pokročilých robotů Atlas od společnosti Boston Dynamics. Tento krok, narýsovaný už na rok 2028, se tak může stát zásadní milníkem v průmyslové automatizaci.
Humanoidní roboti americké firmy jsou plně elektrické, bateriově napájené stroje, jejichž vývoj sahá více než dvacet let zpět. Firma Boston Dynamics se však do povědomí veřejnosti zapsala především díky virálním videím tančících a skákajících prototypů, které dlouho působily spíš jako technologická kuriozita. Nyní však firma naznačuje výrazný posun. Atlas se postupně proměňuje z výzkumné platformy v komerční produkt, připravený na reálné nasazení v praxi.
Hyundai plánuje v nové továrně vyrábět až 30 tisíc těchto robotů ročně a už za dva roky by měli mechaničtí pomocníci sehrát klíčovou roli v závodě Hyundai Motor Group Metaplant v americkém městě Savannah. Zpočátku se mají soustředit na jednodušší úkoly, jako je třídění dílů. Do roku 2030 by však měli převzít i fyzicky náročnější práce včetně manipulace s těžkými břemeny.
Právě georgijský závod v Savannah se přitom v nedávné době potýkal s výraznými personálními i legislativními problémy. Jak upozornila britská veřejnoprávní stanice BBC, vloni v září zde americká imigrační služba zasáhla v továrně na výrobu baterií, kterou Hyundai provozuje ve spolupráci s firmou LG. Úřady tehdy zadržely stovky pracovníků, včetně nejméně tří set jihokorejských občanů.
Učí se skupinově a je ohebnější než člověk
Nová generace robota Atlas váží zhruba 90 kilogramů a měří bezmála dva metry. Jeho nejvýraznějším prvkem je 360stupňové zorné pole, díky kterému má robot dokonalý přehled o svém okolí, aniž by musel otáčet hlavou. Se svými 56 stupni volnosti pohybu je navíc v kloubech extrémně ohebný a v mnoha ohledech překonává lidskou motoriku.
Atlas disponuje rukama s citlivými senzory pro jemnou manipulaci a unese až 50 kilogramů. Nezastaví ho přitom ani voda, jeho konstrukce je totiž kompletně voděodolná a o provoz se starají vyměnitelné baterie s výdrží kolem čtyř hodin, které si robot dokáže v případě potřeby sám autonomně vyměnit.
Pozoruhodná je i rychlost, s jakou se tito roboti dokážou učit nové úkoly. Podle Boston Dynamics lze model Atlas během jediného dne naučit většinu potřebných činností a získané dovednosti následně okamžitě sdílet prostřednictvím cloudu s celou flotilou svých parťáků po celém světě.
Nová úroveň inteligence strojů bude navíc pravděpodobně dosahovat zajímavých výsledků díky partnerství Hyundaie s Google DeepMind. Cílem je propojit robotiku s modelem umělé inteligence Gemini tak, aby se stroje díky schopnosti učit se ze zkušeností a zobecňovat své poznatky začaly v úsudku a flexibilitě konečně přibližovat lidem.
Ačkoliv Boston Dynamics konkrétní cenovku Atlase zatím tají, určité vodítko nabízí jejich robotický pes Spot, který se prodává za přibližně 1,7 milionu korun (75 tisíc dolarů). Je však zřejmé, že humanoidní Atlas bude podstatně nákladnější technologií a první odhady naznačují, že se jeho cena vyšplhá o další miliony korun výše. Pro srovnání: konkurenční model Unitree G1 EDU U6, který si lze objednat i v Česku, vyjde na zhruba 1,4 milionu korun.
Továrny budoucnosti? Možná zcela bez lidí
Hyundai však není jedinou společností, která sází na humanoidní roboty. Amazon s nimi experimentuje ve svých logistických centrech, Tesla intenzivně vyvíjí robota Optimus a čínský automobilový gigant BYD rovněž ohlásil záměr nasadit humanoidní robotiku do výroby. Vzniká tak globální závod o dominanci v nové technologické oblasti.
S tímto vývojem se však pojí i zásadní otázka, kterou si klade řada odborníků: skutečně humanoidní roboty potřebujeme? Tradiční průmyslová robotická ramena jsou totiž v mnoha ohledech účinnější, levnější a pro konkrétní úkoly často vhodnější než stroje napodobující lidské tělo.
Humanoidní forma dává smysl především proto, že továrny, nástroje i pracovní prostředí byly po desetiletí navrhovány pro lidi. Pokud by se však nové výrobní závody stavěly od základu s ohledem na roboty, mohla by se tahle podoba mechanických pomocníků ukázat jako zbytečně složitá a nákladná. Otázkou tak zůstává, zda je současné nadšení pro humanoidní roboty opodstatněnou technologickou evolucí, nebo spíše marketingovým fenoménem.
Hyundai však věří, že má v tomto ohledu unikátní výhodu oproti konkurentům jako Tesla, jejíž humanoidní robot Optimus zatím existuje spíše v podobě slibů a předvádění prototypů. První softwarově definovaná továrna Huyndaie už funguje v Singapuru a síť se bude rozšiřovat.
Jihokorejci prezentují model Atlas jako nástroj harmonické spolupráce mezi lidmi a stroji. Deklarovaným cílem je ulevit pracovníkům od fyzicky náročné práce a převzít nebezpečné úkoly. Realita je ale složitější. Zatímco automobilka tvrdí, že její investice ve výši 21 miliard dolarů (cca 480 miliard) ve Spojených státech vytvoří do roku 2028 čtrnáct tisíc přímých a více než sto tisíc nepřímých pracovních míst, data z jiných odvětví vyvolávají pochybnosti.
Například Amazon podle uniklých strategických dokumentů, na které jako první upozornil deník New York Times v říjnu loňského roku, počítá s tím, že jeho roboti do roku 2033 nahradí jen ve Spojených státech více než šest set tisíc pracovních míst.
Rozpor mezi sliby o vzniku nových pracovních pozic a reálným nahrazováním lidské práce stroji patří k nejzásadnějším otázkám současnosti. Na veletrhu CES to otevřeně připustil i sám viceprezident Hyundaie Jaehoon Chang. Ten však argumentoval tím, že lidé budou i nadále potřební například pro trénování robotů a další podpůrné role. Skeptici přesto upozorňují, že počet takových specializovaných pozic nikdy nedokáže vyvážit množství zaniklých manuálních pracovních míst.