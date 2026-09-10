Fanoušci Applu si letos připlatí. Nová skládačka může stát více než 90 tisíc, zdražují také starší modely
Apple potěšil fanoušky skládacím iPhonem a novou řadou iPhone 18 Pro. Radost ale můžou kazit vyšší ceny, které vzrostly i u starších telefonů.
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Apple pod vedením nového šéfa Johna Ternuse na zářijové akci Surprise and Shine představil novou řadu svého hardwaru. A téměř dvacet let po uvedení prvního iPhonu přišel také s jednou z největších změn v historii telefonu. Zatímco všechny dosavadní iPhony měly klasickou konstrukci s displejem na přední straně, nově se v nabídce objevuje i skládací model.
iPhone Duo
Zařízení s názvem iPhone Duo je odpovědí na konkurenční přístroje od firem jako Samsung, Huawei nebo nově Xiaomi, které podobnou konstrukci na trhu už nabízí. Apple u své novinky sází na titanové tělo, podporu dotykového pera i vnitřní displej s nanotexturovou úpravou, která má minimalizovat odlesky a viditelnost přehybu mezi obrazovkami. Chod telefonu zajišťuje čip A20 Pro a jemu přizpůsobený operační systém iOS 27, který přesouvá ovládací lištu na bok, aby uživatelům zpříjemnil práci s mobilem. Zájemci mohou skládací model s funkcemi umělé inteligence a výdrží baterie 24 hodin pořídit v bílé a tmavě modré barvě.
iPhone Duo
256 GB: 54 990 Kč
512 GB: 60 990 Kč
1 TB: 72 990 Kč
2 TB: 90 990 Kč
iPhone 18 Pro a Max
Tradiční vlajkové lodě letos zastupuje dvojice iPhone 18 Pro s úhlopříčkou 6,3 palce a iPhone 18 Pro Max s 6,9palcovou obrazovkou. „Při vývoji iPhonu 18 Pro jsme se zaměřili na oblasti, na kterých uživatelům záleží nejvíce: fotoaparát, výkon, baterii a inteligenci,“ uvedl viceprezident Applu pro globální marketing Greg Joswiak. Hlavní inovací je pak 48Mpx fotoaparát s proměnlivou clonou. Do nabídky se také po letech vrací černá barva, která doplní vínovou, pastelově modrou a stříbrnou.
iPhone 18 Pro
256 GB: 34 990 Kč
512 GB: 40 990 Kč
1 TB: 52 990 Kč
2 TB: 70 990 Kč
iPhone 18 Pro Max
256 GB: 37 990 Kč
512 GB: 43 990 Kč
1 TB: 55 990 Kč
2 TB: 73 990 Kč
Apple Watch
Portfolio doplňují i chytré hodinky Watch Series 12 a Watch Ultra 4. Základní hliníkové modely začínají na 10 990 korunách, titanové verze startují na 18 990 korunách a novinkou je keramické provedení od 24 990 korun.
Air Pods
Do segmentu audia pak přibyly také sluchátka AirPods 5. Ta nově přináší aktivní potlačení hluku i do nejlevnější kategorie s cenou od 3 490 korun za základní verzi a 3 990 korun za model s bezdrátovým pouzdrem. Spekuluje se i o tom, že Apple pracuje na vývoji sluchátek s integrovanými kamerami. Ta ve středu navzdory očekáváním představena nebyla a jejich uvedení na trh se tak zatím odhaduje nejdříve na rok 2027.
Nejenže si nejnovější vlajkové modely drží poměrně vysokou cenovou hladinu, Apple ke zdražení přistoupil i v případě starších generací. Tak například ceny modelů iPhone 16, 17, 17E i iPhone Air se zvedly podle serveru The Verge v průměru o 100 dolarů (tedy odhadem o dva tisíce korun). Podobné cenové navýšení nedávno zavedly i konkurenční společnosti Google u svého Pixelu 11 a Samsung u zařízení Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Detailnější pohled na technické specifikace, úpravy operačního systému a další hardwarová vylepšení nové skládačky Duo i modelů řady Pro si můžete přečíst v našem včerejším přehledu.