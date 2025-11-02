Gastronomie –  – 1 min čtení

Fine dining pro každý den. Nenápadná Óda ukazuje, že top gastronomii si můžete dopřát kdykoliv

Nenápadná restaurace otevřela zcela ve svém duchu – bez pompy a fanfár. Jídlo, které v ní servírují, si ale pozornost zaslouží.

Foto: CzechCrunch
Restaurace Óda na pražské Floře
Ondřej Pavlovský dlouhé roky vařil ve Fieldu a jezdil na stáže do zvučných zahraničních restauracích. A jak už to tak bývá, nějakou dobu v něm klíčila touha po vlastním podniku – ten nyní rozjel s manželkou Terezou Žižkovou v jedné z bočních ulic na pražské Floře. Co byste měli o Ódě, kam si můžete zajít na vytříbenou kuchyni bez zbytečných kudrlinek, vědět?

Jméno: Óda

Adresa: Chrudimská 5, Praha 2

Typ podniku: civilní fine dining

Otevírací doba: středa až pátek 16:00–23:00, sobota 12:00–23:00

Nevelká restaurace sází na sympatický minimalismus v interiéru, civilní servis i zdánlivě jednoduché jídlo. Však taky celá myšlenka Ódy stojí na tom, že chce dopřát fine diningový zážitek bez zbytečné okázalosti a za ceny, které si může dovolit každý. Zajít si sem tak můžete jen na některý z místních drinků i celé degustační menu s vinným párováním nebo prostě na oběd, který zapijte kombuchou.

Všechno vychází z 13chodového menu, které si můžete dát tak, jak máte zrovna náladu – jako zmíněnou degustaci všech pokrmů, nechat se překvapit tím, co vám z něj šéfkuchař vybere nebo si několikachodové menu nakombinovat podle vlastní chuti a to sdílet s těmi, se kterými sem vyrazíte.

Foto: CzechCrunch

K ochutnání je třeba Pavlovského variace typického českého pečenáče – tady ovšem z pstruha, s pivním octem a salátky z cibule a fenyklu –, nebo vejce naložené v domácím polévkovém koření s uzeným čajem a libečkovou majonézou.

Například kuře v podání Ódy znamená ochutnávky tří různých variací – grilovaného stehenního masa s jalovcovou solí, srdíčka s pikantní hořčicí a masových koulí s brusinkovou omáčkou. Dokonalou tečkou jsou pak místní buchtičky zalité mandlovací a jablkovicí se šlehačkou vyšlehanou s další porcí pálenky. V zásadě tady ale neuděláte chybu, ať už se rozhodnete vyzkoušet jakýkoliv chod.

