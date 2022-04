Galgonek rozjíždí další byznys. S marketingem na e-shopech bude značkám pomáhat i bývalý šéf Rohlíku

S druhým nejbohatších Čechem plánuje vybudovat velkou konzultační skupinu s mezinárodním přesahem, avšak tím aktivity Jana Galgonka nekončí. Dva měsíce po vyhlášení ambiciózních plánů s Karlem Komárkem a Jakubem Havrlantem se totiž matador tuzemské mediální scény pouští do dalšího projektu, pro který opět získal zkušené partnery. Firmám chce pomáhat k lepšímu marketingu jejich značek na internetu a na palubě má i bývalého šéfa tuzemského Rohlíku Petra Pavlíka.

Nejnovější byznys Jana Galgonka se jmenuje Cruxo. Jedná se o platformu, která má značkám přinést možnost spravovat a optimalizovat digitální kampaně na e-shopech. Své zkušenosti z různých sfér nejen reklamního online byznysu do projektu vedle Galgonka a Pavlíka přinesou také Matěj Novák a Michal Trunkát. Všichni čtyři jsou zároveň podílníky v nově vzniklé Cruxo Group a pro CzechCrunch prozradili, že do ní na start z vlastních zdrojů vkládají několik milionů korun.

Byznysově, marketingově i mediálně zkušený tým chce využít stále rostoucího e-commerce trhu. Podíl nákupů na internetu na celkových maloobchodních tržbách se loni v Česku zvýšil na 17 procent a očekává se další růst. Na internet stále více vstupují i silní hráči, kteří dosud působili hlavně offline, a tak mají potřebu propagovat své značky a produkty také v e-shopech. Právě ty největší subjekty na trhu chce Cruxo zpočátku oslovovat, ať už se jedná o dodavatele zboží, internetová tržiště, nebo samotné prodejce.

„Cruxo značkám nabízí výrazné zlepšení možností propagace a prodeje jejich zboží v online prostředí. Prodejcům přináší vyšší výnosy z reklamních ploch, nižší náklady díky automatizaci procesů a vyšší prodeje na základě cílené reklamy,“ popisuje hlavní propozici nové platformy Matěj Novák, který má dlouholeté zkušenosti s reklamními technologiemi. V nově vzniklé Cruxo Group drží 15% podíl, Petru Pavlíkovi patří 20 %, Michal Trunkát, který je zároveň CEO, drží 19,5 % a největším akcionářem je se zbylými 45,5 % Jan Galgonek.

Foto: Cruxo Jan Galgonek, spoluzakladatel společností Mind2Flo a Cruxo

Právě čtveřice spoluzakladatelů přináší zkušenosti z retailového prostředí, online marketingu a e-commerce. Petr Pavlík působí přes pětadvacet let doma i v zahraničí v byznysu s rychloobrátkovým zbožím a má zkušenosti z firem jako Procter & Gamble, Stock Spirits Group nebo Albert, naposledy působil jako šéf tuzemské pobočky online supermarketu Rohlik.cz, kde skončil loni v září. V Cruxu je členem představenstva pro strategické rozhodování, rozvoj a strategický prodej.

V Procter & Gamble působil přes deset let také výkonný ředitel Cruxa Michal Trunkát, který v obřím koncernu se spotřebním zbožím posledních pět let šéfoval e-commerce divizi pro Česko a Slovensko a spolupracoval s největšími e-shopy v čele s Alzou, Mallem či Notinem. Matěj Novák jako další člen představenstva přináší zkušenosti z oblasti reklamních technologií a yield managementu. Sedm let jako zakladatel vedl sdružení Czech Publisher Exchange, které zastřešuje programatickou reklamu pro přední české mediální domy.

Čtvrtým do party je již zmíněný Jan Galgonek, který do řízení Cruxa nebude aktivně tolik zapojen, jelikož jako výkonný ředitel od začátku roku vede konzultační skupinu Mind2Flo, kterou zformoval spolu s Komárkem a Havrlantem a má s ní velké plány. Známý je jako zakladatel reklamní skupiny Adexpres, za níž měla v roce 2016 londýnská skupina Dentsu Aegis Network zaplatit řádově stovky milionů korun. Stál také u zrodu studia DIVR Labs, které vyvíjí unikátní zážitky ve virtuální realitě a nedávno získalo velkou investici od Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

Společně chtějí Trunkát, Pavlík, Novák a Galgonek v prvním roce usadit svou novou marketingovou platformu Cruxo na českém trhu a podniknout první kroky do zahraničí. Cílem je získat jak přední e-shopy, tak velké dodavatele, jimž chtějí nabídnout komplexní správu reklamních kampaní včetně cílení, vyhodnocování i nastavování strategií. Spoluzakladatelé pro CzechCrunch prozradili, že celkové investice do projektu by se měly do budoucna pohybovat v řádech nižších desítek milionů korun, externí investory ale pro financování hledat nebudou.