Herní bestie s obří baterií. OnePlus má nový vlajkový telefon za skoro 30 tisíc, ale s jednou slabinou
OnePlus 15 nabízí brutální herní výkon, obří baterii a průlomový displej. Ale není bez kompromisů, ustoupit musel fotoaparát.
Značka OnePlus uvedla do prodeje svůj nový vlajkový smartphone, který má ambici redefinovat, co dnes znamená skutečně plynule běžící telefon. Přináší profesionální fotografický systém DetailMax Engine a největší baterii, jakou dosud výrobce použil. Ten dokonce naznačuje, že je to tak výrazný technologický skok vpřed, že prostě v pojmenování rovnou „přeskočil“ jednu generaci. A tak po třináctce přichází rovnou model OnePlus 15.
Svým vzhledem neurazí ani nenadchne. Zařízení sází na čistý, plochý design, má rovný displej, záda i boční rámečky. V ruce se však drží výborně, a to díky zaobleným hranám i hmotnosti kolem 200 gramů. V nabídce je ve třech barevných variantách, které od sebe odlišuje materiál na jejich zadních stranách.
Model v barvě Ultra Violet, který doputoval do naší redakce, má dvouvrstvý optický povlak. Ten pod různými úhly vytváří efekt proudící modré. Je to nejunikátnější kousek z trojice, ale současně je i nejvíce náchylný k otiskům prstů. Další variantou je Infinite Black, matná černá s antireflexní úpravou, která podle výrobce vytváří tu nejčernější černou, jakou kdy smartphone měl.
Technicky nejzajímavější verzí je Sand Storm v teplé šedé. Rám telefonu a modul fotoaparátu prošel úpravou zvanou micro-arc oxidation, tedy elektrochemickou úpravou povrchu, která vytváří tvrdý keramický povlak. Ten výrazně zlepšuje odolnost proti opotřebení, korozi i elektrickému poškození. Všechny OnePlus 15 navíc podle výrobce dokážou přežít nejen ponoření do dvoumetrové hloubky, ale i proudy horké vody o teplotě až 80 stupňů Celsia pod vysokým tlakem.
Po obvodu má telefon tlačítka pro změnu hlasitosti a k vypínání, slot pro dvě nanoSIM karty, USB-C a dvojici reproduktorů. Nahoře vlevo se pak skrývá na první dobrou nenápadná novinka, akční tlačítko Plus Key. V základním nastavení umožňuje zachytit obrazovku a uložit ji do aplikace Myšlenkový prostor nebo při delším podržení zaznamenat hlasovou poznámku. Nevýhodou ale je, že prst musíte držet na tlačítku po celou dobu nahrávání.
Displej má úhlopříčku 6,78 palce, rozlišení 1 272 × 2 772 pixelů a působivou obnovovací frekvenci až 165 Hz. Scrollování je tak sice krásně plynulé, ale zásadní skok oproti ostatním špičkovým telefonům nečekejte. Maximální jas dosahuje 1 800 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na slunci. Ve srovnání například s iPhonem 17, který nabízí až 3 000 nitů, však zaostává. Pro noční ptáky je tu minimální jas 1 nit, který lze softwarově snížit dokonce až na půl nitu.
Telefon však umí překvapit i potěšit maličkostmi. Možná se i mezi vámi najde někdo, kdo stejně jako já trpí kinetózou, tedy nemocí z pohybu. OnePlus 15 slibuje, že takovým lidem uleví. Na displeji se tak mohou objevit drobné modré tečky, které se pohybují synchronně s pohybem telefonu. Mozku tím pomáhají vyrovnat rozpor mezi tím, co vidí oči, a tím, co cítí vnitřní ucho. Osobně jsem úlevu opravdu pocítila, i když úplné „vyléčení“ to nebylo. Rozhodně ale byl pocit nevolnosti menší a snesitelnější než obvykle.
Trojčipová architektura i náskok ve hrách
Tady se však dostáváme k velmi zajímavým parametrům. OnePlus 15 jako první smartphone této čínské značky využívá architekturu tří specializovaných čipů. První je hlavní procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Druhý čip zajišťuje okamžitou reakci na dotyk. A třetí je samostatný Wi-Fi čip pro stabilní připojení i v místech s desítkami okolních sítí. Výkon mobilu je tak bezpochyby špičkový, což oceníte třeba při hraní online her. Například Call of Duty Mobile běží i při maximálním grafickém nastavení zcela plynule. OnePlus 15 je totiž jediné zařízení s Androidem na trhu, které podporuje nativních 165 snímků za sekundu.
Načítací obrazovky z mobilu mizí skoro stejně rychle, jako se objevují, čemuž napomáhá i třetí zmíněný čip dedikovaný na Wi-Fi připojení. Zatímco se ostatní hráči na mapě teprve rozkoukávali, já jsem se po bojišti proháněla bez jediného zaváhání a soupeře likvidovala jednoho po druhém. Ne, že bych se podceňovala, ale na mém hráčském umu to nejspíš nestálo.
Ani po hodině hraní nedocházelo k viditelným propadům snímků. Telefon ale při vysoké grafické zátěži začal poměrně znatelně hřát, a to i přes pokročilý chladicí systém 360 Cryo-Velocity, který využívá materiály z leteckého průmyslu jako aerogelovou izolaci či bílý grafit.
Telefon má dva stereo reproduktory a jeho zvuk je hlasitý, čistý a s překvapivě dobrými basy. Má to však své ale: při horizontálním držení zařízení, které právě třeba u hraní bude majitel zcela jistě využívat, je téměř jisté, že dojde k nechtěnému zakrytí obou reproduktorů. Tento nedostatek však částečně vyřeší vhodně zvolený ochranný obal, který držení telefonu upraví tak, aby zvuk neblokoval.
OnePlus 15 staví také do velké míry na umělé inteligenci. Jeho centrem je zmíněný Myšlenkový prostor, vlastní asistent fungující jako „druhý mozek“ telefonu. Jediným stisknutím tlačítka nebo přejetím třemi prsty po obrazovce směrem nahoru můžete do aplikace uložit prakticky cokoliv z obrazovky, ať už jde o příspěvky z Instagramu, útržky textu nebo rezervace v restauraci. Aplikace vám pak umožňuje tvořit tematické kolekce, takže si například plán cesty poskládáte z různých aplikací na jednom místě.
Myšlenkový prostor zachycený obsah hned analyzuje a nabízí, jak s ním dál pracovat. Pokud narazí na datum s časem, rovnou vám doporučí vytvořit událost v kalendáři. Do systému je navíc integrován Google Gemini, takže se můžete ptát na cokoliv, co jste si do Myšlenkového prostoru uložili.
Testovací verze ale rozhodně nebyla bez chyb. V mém případě se třeba stávalo, že si AI při zapisování poznámek občas žila vlastním životem – jednou mi poznámku dokonce vytvořila v čínštině a možnost přepnout jazyk na češtinu jsem v rozhraní vůbec nenašla.
Soukromí má chránit Private Cloud, kde jsou všechna citlivá data šifrována během přenosu mezi telefonem a cloudem. OnePlus tvrdí, že na serveru nezůstává uloženého vůbec nic. Další AI nástroje zahrnují chytré psaní dokumentů, tvorbu tabulek a vizuálních map nebo funkci AI Scan, která dokáže do telefonu oskenovat téměř cokoliv. Práce se samotnými skeny je ale zatím omezená.
Kompromis schytaly fotografie
OnePlus 15 má na zadní straně tři fotoaparáty: hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv s 3,5× zoomem. Jejich kvalita ale bohužel oproti minulému modelu klesla. I když mají všechny snímače vysoké rozlišení 50 Mpx, samotné senzory jsou menší, takže fotky nejsou tak dobré jako u konkurence.
Výrobce se snaží menší senzory vyvážit novým softwarem s názvem DetailMax Engine, který má zlepšit detaily, barvy a ostrost, zejména při horším světle. Právě v noci se však ukazuje, kde má telefon své limity. Občas bojuje s ostrostí a snímky pak ztrácí detaily. Jako by luxusní výkon, špičkový displej a neuvěřitelně odolná baterie si částečně vybraly daň právě na fotoaparátech.
Hlavní objektiv při stisku spouště navíc často přeostřuje, pravděpodobně kvůli asistenci umělé inteligence, a výsledné snímky tak mohou mít tvrdé obrysy kolem téměř všech objektů. Makro z ultraširokého objektivu je za slabšího světla často málo ostré a postrádá jemné detaily. A také teleobjektiv s 3,5× zoomem je překvapivě měkký a nevykresluje scény dostatečně ostře.
OnePlus 15 však jako jediný ze současných telefonů s Androidem umí natáčet video v Dolby Vision ve 4K při 120 snímcích za sekundu, což by mělo zaručit mimořádně ostrý a plynulý obraz. V praxi však stabilizace pokulhává, a to jak u zadní, tak přední kamery.
Pro náročnější tvůrce má telefon připravenou možnost natáčení v takzvaném LOG profilu, který uchovává více obrazových informací a umožňuje profesionálnější následné úpravy. Díky náhledu LUT navíc vidíte přibližnou podobu výsledného videa už během záznamu. Telefon také umožňuje podvodní focení a natáčení až do hloubky dvou metrů, takže bez obav zvládne bazén i šnorchlování.
Přední 32Mpx kamera s autofokusem používá vlastní senzor Sony IMX790 s RGBW strukturou, díky které si celkem obstojně poradí i při slabém světle. Ve výchozím nastavení fotí v plném rozlišení 32,3 Mpx a výsledky mají přirozené barvy a přináší pěkný bokeh efekt. Ani selfie kamera se však neobešla bez zvláštností. Jsem například přirozeně bledá, ale selfie kamera mě dokázala sama od sebe ještě více „vybělit“, přidat mi výraznější červené rty, a dokonce opticky zúžit tvář. Má totiž továrně přednastavený kosmetický filtr, který nejen vyhlazuje pleť, ale upravuje také rysy uživatele. Ten se dá však dodatečně vypnout.
Čím ale OnePlus 15 určitě potěší, je výdrž. Dostal vůbec největší baterii v historii značky, která má 7 300 mAh. Výrobce používá moderní technologii Silicon NanoStack, která díky vyššímu podílu křemíku údajně pomáhá baterii pomaleji stárnout. V praxi to znamená, že by si měla i po čtyřech letech udržet přes 80 procent původní kapacity a fungovat i v mrazech až do minus 20 stupňů Celsia. A výdrž je opravdu skvělá, při běžném používání telefon bez problému zvládne klidně i tři dny na jedno nabití.
Rychlé nabíjení je další z jeho výrazných předností. Telefon podporuje kabelové nabíjení, které dokáže doplnit baterii z nuly na sto za zhruba 39 minut, a také bezdrátové nabíjení, které za stejnou dobu nabije přibližně polovinu kapacity. Hráče potěší i možnost takzvaného bypass nabíjení. Při připojení k nabíječce si telefon bere energii přímo z ní, takže baterie se během hraní či používání příliš nezatěžuje.
Základní model s 12 GB RAM s úložištěm 256 GB se v Česku začíná prodávat s maloobchodní cenou 24 990 korun. Výkonnější verzi s 16 GB RAM a 512 GB si pak mohou zájemci pořídit s cenovkou pohybující se kolem 28 tisíc. Není to telefon pro každého. Ale pro ty, kdo chtějí nekompromisní herní maraton a oslnivou plynulost, je tento stroj bezkonkurenční špičkou. Jen se musí smířit s tím, že tahle herní bestie není mistrem fotografie.