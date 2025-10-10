Král multitaskingu. Vyzkoušeli jsme jeden z nejprémiovějších mobilů na trhu. Stojí za to?
Tenčí, lehčí i výkonnější. Otestovali jsme Galaxy Z Fold7 – nejnovější skládačku od Samsungu. Jaký je výsledek?
Jedu ranní tramvají a v obklopení spolucestujících z okna pozoruji, jak se Praha pomalu probouzí. Chvilkové rozjímání mi naruší zvuk notifikace v telefonu. Zapomněla jsem si do tabulky vypsat obědy na příští týden. Na opravu mám jen pár minut, jinak mě čeká každodenní polední honba za jídlem.
Normálně by to znamenalo buď riskantně vybalit notebook na kolena v přecpané tramvaji, nebo se trápit s malým, nešikovným oknem Excelu na mobilu. A ten je v tu chvíli spíš za trest než k užitku. Tentokrát ale zůstávám klidná.
Sáhnu do kapsy, v půlce rozložím telefon a v ruce mi během okamžiku z původního 6,5palcového displeje vyroste 8palcová široká obrazovka, která je větší, přehlednější, a hlavně praktická. Tabulka se přede mnou roztáhne, vyplňování je hračka a já vím, že nebudu hladovět. A to je jen malý střípek toho, jak dokáže nový Samsung Galaxy Z Fold7 ulehčit každodenní život.
Po sedmi generacích vývoje se Samsung Galaxy Z Fold7 stává prvním ohebným telefonem, který téměř bez kompromisů zvládne konkurovat tradičním vlajkovým lodím. A už na první dotek je jasné, v čem se odehrála pro uživatele nejcitelnější proměna.
Zatímco dřívější generace s sebou nesly ústupky v podobě vyšší hmotnosti, tloušťky či omezeného výkonu, Fold7 je zařízení, které se složené chová jako elegantní prémiový smartphone, a během okamžiku se dokáže proměnit v plnohodnotný tablet pro práci i zábavu.
Krásný, tenký i elegantní
Galaxy Z Fold7 ve složeném stavu je tlustý pouhých 8,9 mm, což je srovnatelné s vlajkovou lodí značky Galaxy S25 Ultra. Hmotnost 215 gramů dokonce zaostává za Ultra modelem, což z Foldu činí překvapivě komfortní zařízení pro každodenní nošení.
Vnější displej s úhlopříčkou 6,5 palce a poměrem stran 21:9 konečně umožňuje pohodlné používání ve složeném stavu. Oproti poněkud nudlovitým displejům starších generací je práce s klávesnicí, procházení webů či psaní zpráv srovnatelná s běžnými telefony.
Díky přepracovanému pantu a nové titanové vrstvě hlavního, tedy vnitřního displeje, je konstrukce nejen tenčí a odolnější, ale také řeší nejčastěji kritizovaný neduh předchozích generací, a to viditelný přehyb uprostřed rozloženého vnitřního displeje. Ten je nyní mnohem méně patrný a při běžném používání si ho všimnete jen tehdy, když se na něj cíleně zaměříte.
Celkový design telefonu je ztělesněním rčení „v jednoduchosti je krása“. Na první pohled je elegantní, minimalistický a ničím zbytečně neruší. Dokonce i logo je decentně ukryté v místě přehybu, takže nijak nenarušuje čistý dojem z celého zařízení. Jediné, co na tomhle obrazu dokonalosti trochu vyčnívá, jsou čočky fotoaparátu. Vystupují z těla výrazně ven, což je zřejmě daň za mimořádně tenkou konstrukci.
Právě kvůli nim může uživatel chvíli váhat, než telefon položí přímo na stůl. Přece jen, nikdo nechce riskovat škrábance. Ochranný obal tuhle obavu sice částečně rozptýlí, ale je potřeba si ho dokoupit zvlášť. A hlavně, sám o sobě ubere něco z hlavní přednosti Foldu, jeho působivé štíhlosti.
Výkon a technologie na špičkové úrovni
Telefon pohání čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ten papírově slibuje až 41% nárůst výkonu u CPU, tedy hlavního mozku telefonu, který má na starosti všechny procesy a stará se o to, aby systém i aplikace běžely rychle a bez záseků. Vylepšení se dočkalo i NPU, strůjce umělé inteligence, který tu obsluhuje chytré funkce od vylepšování fotek přes rozpoznávání objektů až po překlady v reálném čase.
Ani hráči nepřijdou zkrátka. Vylepšením prošel i grafický procesor, který pohání celou vizuální stránku telefonu – od plynulých animací systému až po náročnou 3D grafiku. Na rozloženém displeji si tak herní nadšenci mohou vychutnat podívanou v plné síle.
Má to ale i svá „ale“. Mnoho aplikací dokáže plně využít velký displej jen v horizontální poloze. V takovém natočení však uživatelé často nevědomky zakryjí reproduktor, který je umístěn na horní hraně. A i když je poměrně silný, jeho zakrytí dokáže zážitek zkazit.
A pak je tu otázka softwaru. Spousta populárních aplikací se novému rozhraní stále nepřizpůsobila. Typickým příkladem je YouTube, který na široké obrazovce při přehrávání obsahu zobrazuje pruhy nahoře i dole. To se dá obejít přiblížením videa, jenže tím utrpí celkový dojem z obrazu.
Baterie telefonu s kapacitou 4 400 mAh zvládne běžný pracovní den bez větších problémů. Při intenzivním používání velkého vnitřního displeje, který dosahuje jasu až 2 600 nitů a díky technologii Vision Booster nabízí vynikající čitelnost i na přímém slunci, se ale logicky vybíjí rychleji, takže u náročnějších uživatelů přijde ke slovu nabíječka o něco dříve.
Král multitaskingu
Tam, kde většina konkurence pořád ještě klopýtá, Fold7 vyniká. Zvládne totiž bez problémů spustit hned několik aplikací najednou, a to i těch softwarově nejnáročnějších. Na jedné části displeje může uživatel sledovat video s receptem, hned vedle má otevřený poznámkový blok, kam si zapisuje ingredience, a k tomu ještě vysunuté okno s konverzací na Facebooku. Na klasickém telefonu by to bylo nemyslitelné, tady je to otázka vteřin. Stačí přejet dvěma prsty po displeji kterýmkoli směrem a obrazovka se rozdělí přesně tak, jak potřebuje.
Práci ještě zpříjemňují pokročilé režimy. Třeba nastavení 90/10 dovolí mít jednu aplikaci v malém náhledu a druhou jako hlavní. To může být ideální třeba ve chvíli, kdy člověk pracuje s dokumentem a zároveň poslouchá videohovor. A pokud by snad některá aplikace režim více oken nenabízela, v nastavení lze najít volbu Multi-window for all apps, která ji k tomu prostě „přinutí.“
Pro uživatele, kteří se nebojí experimentovat s rozhraním, má telefon i několik méně zřejmých, avšak zajímavých funkcí. V Nastavení se nachází například sekce Rozšířené funkce, která obsahuje tlačítko „panel režimu Flex“. Ta při přehnutí telefonu do pravého úhlu a položení na stůl zařízení promění v malý dotykový notebook. Spodní část slouží jako touchpad, zatímco horní zůstává obrazovkou.
Pokud uživateli nestačí práce na menším rozhraní, může telefon jednoduše propojit s chytrým televizorem nebo monitorem přes wi-fi. Po aktivaci funkce Wireless DeX se na velké obrazovce objeví klasické desktopové prostředí, zatímco displej telefonu se promění v touchpad. Pro pohodlnější ovládání lze navíc bezdrátově připojit i klávesnici a myš.
Výsledkem je plnohodnotné pracovní prostředí, ve kterém lze upravovat dokumenty, vyřizovat e-maily, surfovat po internetu, sledovat filmy nebo hrát hry. Fold7 tak nabízí možnost vytvořit si improvizovanou kancelář prakticky kdekoli. A pokud by to nestačilo, prostřednictvím aplikací jako TeamViewer je možné se vzdáleně připojit i k běžnému počítači s Windows a pracovat s ním, jako by byl na dosah ruky.
Na fotku nakreslíte, co chcete, a AI to splní
Samsung u Foldu7 poprvé od roku 2022 sáhl k výrazné změně fotoaparátu. Hlavní 200Mpx snímač je tak nyní totožný s tím, který najdete ve špičkovém Galaxy S25 Ultra. Výsledkem jsou fotky, které mají blíž ke klasickým vlajkovým lodím než k dosavadním kompromisům skládací řady.
Velkou roli hraje i systém ProVisual Engine. Umělá inteligence dokáže například v režimu Portrét během vteřiny rozpoznat postavu, na kterou objektiv míří, a pozadí za ní decentně rozmazat. Fotka tak na první pohled připomíná výstup ze zrcadlovky. Zbylé čočky zůstávají u osvědčené klasiky. Desetimegapixelový teleobjektiv s čipem Isocell 3K1 slouží Foldům už od čtvrté generace a dvanáctimegapixelový ultraširokoúhlý objektiv se senzorem Sony IMX564 dostal alespoň malý upgrade, autofokus a makro režim. O selfies se starají dvě přední kamery se senzorem Sony IMX374.
Fold7 tak konečně přináší skládacím telefonům fotoaparát, který se nemusí schovávat před prémiovou konkurencí. Základní fotoaplikace nepřináší žádná velká překvapení. Snímky z hlavního objektivu jsou ve výchozím nastavení pixel-binned a mají rozlišení 12,5 Mpx, s možností přepnutí na 50 Mpx, nebo 200 Mpx. Režim Expert RAW nabízí také volbu 24 Mpx.
Fold7 přináší skládacím telefonům fotoaparát, který se nemusí schovávat před prémiovou konkurencí.
Většina softwarových novinek ve Foldu7 se soustředí na sadu funkcí Galaxy AI. Ty jsou sice dobře známé i z dalších modelů Samsungu, ale právě na velkém ohebném displeji získávají nový rozměr. Jedním z příkladů je funkce Asistent kreslení, stačí do snímku načrtnout, co by na něm mělo být. Na prázdný stůl tak můžete „dokreslit“ burger nebo na holé pole malý domek a aplikace během pár vteřin vytvoří odpovídající obrázek.
Výsledek zatím není dokonalý, zkušenější oko rychle pozná, že jde o výtvor umělé inteligence, ale funkce má potenciál. Působí jako zábavný experiment, který se v praxi může hodit například při vizualizaci nápadů. Samsung navíc zavedl jasné limity, jakékoliv zásahy do lidských postav systém odmítá. Ať už se pokusíte přidat čepici, brýle nebo vousy, AI jednoduše změnu ignoruje.
Praktičtější využití nabízí nástroj pro úpravu fotografií. Dokáže z rozmazaného záběru vygenerovat použitelný snímek nebo převést fotografii do stylizované kresby či malby. Není to funkce, která by nahradila profesionální editaci, ale ve chvíli, kdy potřebujete rychle upravit fotku nebo dodat snímku trochu hravosti, funguje překvapivě dobře.
V aplikaci Galerie jsou k dispozici i další nástroje pro úpravu fotografií poháněné AI. Uživatelé mohou využít například gumu objektů, laso nebo volbu bodové barvy, která ponechá část snímku barevnou a zbytek převede do černobílé. Robustní sada nástrojů umožňuje také úpravu teploty barev, kontrastu a sytosti.
Jednou z nejvýznamnějších AI funkcí je integrace Google Gemini, která do značné míry nahrazuje předchozího asistenta Bixby. Stačí podržet tlačítko napájení a Gemini vám umožní sdílet obrazovku a zeptat se na cokoliv, co se na ní nachází, ať už se jedná o fotografii z galerie, nebo obraz z kamery. Asistent dokáže poskytnout podrobné informace a tipy, například poradit, jak pořídit lepší fotografie za specifických podmínek.
Jednou z nevýhod však zůstává nespolehlivost při focení akčních scén. I přes existenci režimů, jako je Pro nebo Motion Photo, není snadné zachytit rychle se pohybující objekty bez rozmazání. Teleobjektiv je pak spolehlivý pouze za optimálních světelných podmínek. Jakmile se osvětlení zhorší, kvalita obrazu se výrazně snižuje. I při standardním trojnásobném optickém zoomu jsou při bližším pohledu viditelné slévající se pixely. Při použití desetinásobného hybridního zoomu jsou fotografie zrnité a postrádají detaily. Ultraširokoúhlý objektiv však přináší díky novému autofokusu a makro režimu výrazné zlepšení oproti předchozím generacím.
V natáčení telefon vyniká. Hlavní fotoaparát umožňuje nahrávat v rozlišení až 8K při 30 snímcích za sekundu, zatímco zbývající dvě kamery zvládnou 4K při 60 snímcích za sekundu. Nově je standardem 10bitové HDR video, které nabízí sytější barvy a širší dynamický rozsah. Režim Pro Video pak umožňuje manuální nastavení i snímkovací frekvenci 24 fps. Zajímavou softwarovou funkcí je také mazání zvuku, které dokáže potlačit nežádoucí zvuky v pozadí, jako je hluk davu, hudba nebo vítr.
Galaxy Z Fold7 startuje na ceně 52 990 korun za 256GB variantu, čímž se řadí mezi nejprémiovější zařízení na trhu. Pro uživatele, kteří hledají maximální produktivitu a jsou ochotni investovat do toho nejlepšího, ale aktuálně představuje bezkonkurenční volbu v kategorii skládacích telefonů.
