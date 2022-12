Hlas armády se zkušenostmi z boje. Tváří komunikace ozbrojených sil země bude výsadkář Ivo Zelinka

Není zvykem, aby armáda využívala ke komunikaci s veřejností osoby, které se na místo rétoriky a vystupování před mikrofonem celý život soustředily na výcvik seskoků s padákem a střelbu ze zbraní. Ivo Zelinka, který se od nového roku stane novým mluvčím české armády, je však výjimkou potvrzující pravidlo.

Podplukovník Ivo Zelinka patří mezi nejelitnější a také neznámější české vojáky. Jeho původním působištěm byl 43. výsadkový pluk, který je v přímé podřízenosti Pozemních sil Armády České republiky. V listopadu však stanul v nové funkci, kdy se stal poradcem ministryně obrany Jany Černochové. Nyní mu byla svěřena jiná úloha, která nemá od profesionalizace české armády v roce 2005 obdoby.

Svůj odchod od výsadkářů Zelinka oznámil již koncem listopadu, jak informoval server Aktuálně.cz. Od nového roku stane v čele oddělení komunikace na generálním štábu pod vedením jeho náčelníka Karla Řehky. Zelinka tak bude hlavním hlasem a tváří ozbrojených sil Armády České republiky, což je v případě aktivního vojáka s bojovou zkušeností výjimečný případ.

Novou misí pro Zelinku bude propojení tiskových mluvčí jednotlivých složek armády a ladění veřejných výstupů armády. Právě zkušenosti z bojových operací spolu s kvalitou osobních komunikačních schopností by měly být přidanou hodnotou v jeho práci. Ostatně srozumitelnost předávaných informací vojenského charakteru na Zelinkovi pochválila i sama ministryně Černochová.

Jak se loučí výsadkáři? Rozhodně stylově. Poslední seskok v barvách 43. výsadkového pluku 🇨🇿🗡️ @ArmadaCR rozhodně jen tak nezapomenu. #PřekvápkoNaRozloučenou#PadákovýSeskokDoJezeraNaKonciListopadu pic.twitter.com/9ejDPBJkfm — Ivo Zelinka (@IvoZelinka) November 29, 2022

Zelinka byl pro svůj projev v poslední době často zván do médií, kde se vyjadřoval k aktuální situaci na Ukrajině. Na svém Twitteru má okolo čtyřiceti tisíc sledujících, což potvrzuje jeho schopnosti interpretovat dění v maskovaném světě formou, které sledující rozumí a baví je. A právě tento koncept chce Zelinka dostat i do oficiální komunikace armády, ve které by rád viděl především otevřenost.

„Otevřenost je pro mě také zásadní. Domnívám se, že poučená veřejnost, ať už široká nebo odborná, je veřejnost, která pak armádu může podporovat. Když něco neznám, nevím nebo tomu nerozumím, tak to nemůžu podporovat,“ popsal muž, který má za sebou čtyři mise v Afghánistánu, kde se mimo výcviku armády dostal i do přímého bojového střetu s příslušníky hnutí Tálibán.

Vedle Afghánistánu Zelinka absolvoval také misi v Kosovu a má za sebou i bojový výcvik elitních jednotek Rangers ve Spojených státech. Na Generálním štábu Armády České republiky působil od roku 2017 a vykonával funkci výkonného důstojníka náčelníka Generálního štábu.

Mezi roky 2019 a 2020 působil jako poslední velitel 43. výsadkového praporu v Chrudimi, který se následně proměnil na 43. výsadkový pluk pod vedením plukovníka Róberta Dziaka, kterému Zelinka doposud dělal zástupce.

Na ministerstvo byl Zelinka povolán 15. června, kdy se stal členem kabinetu ministryně obrany a od 1. listopadu jedním z jejích poradců. S novou funkcí čeká Zelinku povýšení do hodnosti plukovníka. Mimo funkce mluvčího bude i nadále vykonávat manažerskou funkci v projektu Virtuální náborové středisko, jehož cílem je co nejvíce usnadnit zájemcům podání žádosti ke vstupu do armády, zrychlit proces jejich přijetí a v neposlední řadě i popularizovat armádu v očích veřejnosti.