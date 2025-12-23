Hvězda marvelovek se vrací… a v náručí má překvapení. Je tu první trailer na Avengers: Doomsday
Noví Avengers budou tak trochu staří. Vrací se totiž nejen Robert Downey Jr. (i když v nové roli), ale i Chris Evans coby Kapitán Amerika.
Měl být už dávno v zaslouženém důchodu. Vždyť i zakončení jeho příběhu v Avengers: Endgame bylo dost jednoznačné. Jenže svět chce své staré dobré superhrdiny zpátky – a tak se Steve Rogers neboli Kapitán Amerika příští rok vrátí ve filmu Avengers: Doomsday, jak ukazuje první trailer nejočekávanější marvelovské novinky. A s tím návratem nebude sám.
Už delší dobu víme, že po sedmi letech se v pokračování ságy Avengers objeví Robert Downey Jr. V původních filmech miliardář-hrdina Iron Man, nově z něj bude protivník Fantastické čtyřky jménem Doctor Doom. A právě vydaný trailer na nový film Avengers: Doomsday potvrzuje, že kromě Downeyho Jr. se na plátno vrací druhá polovička nejpopulárnější marvelovské dvojky Chris Evans.
Ten coby hrdinný kapitán Steve Rogers v prvním oficiálním traileru filmu notně překvapí fanoušky… nicméně ne tím, že by odložil uniformu a štít, ale že do náručí bere svého syna. V domě své lásky Peggy Carterové, v němž končil svou superhrdinskou pouť v už zmiňovaném snímku Avengers: Endgame. Co z kluka vyroste a jakou roli bude hrát v nových Avengers? To se dozvíme téměř přesně za rok. Premiéra Avengers: Doomsday je načasovaná na 18. prosince příštího roku.