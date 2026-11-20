Vyšel druhý průvodce Michelin pro Česko. Restaurací s jednou hvězdou máme už dvanáct, Papilio udrželo dvě
Michelin Guide letos do svého výběru zahrnul 109 českých podniků. Dvě hvězdy obhájilo Papilio, jednu hvězdu mají hned čtyři nováčci.
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Slavný gastronomický průvodce právě zveřejnil své druhé ryze české vydání. Dvě hvězdy v něm obhájil šéfkuchař Jan Knedla z Papilia ve Vysokém Újezdě, seznam podniků s jednou hvězdou se ale rozrostl z osmi na dvanáct. Nově jsou mezi hvězdnými restauracemi i pražské Taro, Zlatá Praha, Reason a Salabka. Do výběru míst, kam by měli podle komisařů gurmáni pohybující se v Česku zamířit, patří celkem už 109 adres, loni jich bylo 78.
Druhý český Michelin v číslech:
Dvě hvězdy získalo:
- Papilio Jana Knedly, Vysoký Újezd
Jednu hvězdu získaly:
- La Degustation Bohême Bourgeoise s patron chefem Oldřichem Sahajdákem a šéfkuchařem Marcem Christovem, Praha
- Field Radka Kašpárka, Praha
- Levitate Christiana Chu, Praha
- Essens Otto Vašáka, Hlohovec
- Entrée Přemka Forejta, Olomouc
- La Villa Júlia Löfflera, Zlín
- Casa De Carli Mattea De Carliho, Praha
- Štangl Martina Štangla, Praha
- Zlatá Praha se šéfkuchařem Marošem Jamborem, Praha – nováček
- Taro se šéfkuchařem Khanh Ta, Praha – nováček
- Reason Jana Horáka, Praha – nováček
- Salabka se šéfkuchařem Petrem Kuncem, Praha – nováček
Ocenění Bib Gourmand získalo 27 podniků, z toho 11 nových.
Celkem je v průvodci 109 restaurací.
Jedna hvězda označuje výbornou restauraci, která se opírá o kvalitní suroviny a má konzistentně kvalitní kuchyni a stojí takzvaně „za zastávku“. Dvě hvězdy si vyslouží kuchyně, která je navíc inovativní a díky tomu „stojí za zajížďku“. Tři hvězdy pak patří místům, která mají potenciál vytvářet jídla, co překročí hranice daného podniku a jednou se z nich třeba stane obecně uznávaná klasika. Takové restaurace stojí podle Michelinu „za samostatný výlet“.
Kategorie Selected znamená, že je podnik součástí průvodce, protože má kvalitní suroviny a dobře zvládnutou přípravu, žádné další hodnocení mu už ale nenáleží. Označení Bib Gourmand mají ty restaurace, kde se kvalitní gastronomie snoubí s příznivou cenou. Vždy se poměřuje cena za tříchodové menu bez nápojů a ceny se liší podle zemí, v Česku je to zhruba tisíc korun.
Podniků, které Biba mají, je v novém průvodci 27, jedenáct z nich je nových, například pražské Skô, Sugo Pasta Bar, Pho100, které také patří bratrům Khanh a Giang Ta, jejich Taro letos získalo jednu hvězdu, Biskup, ale taky třeba třeboňský Vratislavský dům nebo Chateau Petit v Hraničním zámečku na jižní Moravě, což je pro změnu sesterský podnik jednohvězdičkového Essensu. Jejich seznam si můžete po zadání příslušného filtru projít na webu průvodce.
Speciální ocenění
Michelin také každoročně vyzdvihuje vybrané profesionály za výjimečnou kvalitu jejich práce. Letos to byli:
Viktor Nevšímal z restaurace Zámek Kvasetice nedaleko Havlíčkova Brodu, který získal ocenění Michelin Service Award za vynikající servis. Vedle toho získal Zámek Kvasetice označení Bib Gourmand.
Barbora Šimůnková, šéfkuchařka pražské čistě vegetariánské restaurace Leaf, má letos Michelin Young Chef Award pro mladé šéfkuchaře.
Pavel Gregr z restaurace Essens, která má už od loňska jednu hvězdu, získal ocenění Sommelier Award.
A šéfkuchař a spolumajitel pražského Reasonu Jan Horák si odnáší ocenění Michelin Opening of the Year Award pro nejlepší nově otevřenou restauraci, a to za výrazný úspěch hned po svém otevření.
„Naše inspektory velmi těší, jak dynamicky se gastronomie v celé České republice rozvíjí. Stojí za tím zájem o kvalitu, skutečné řemeslo a ochota zkoušet nové věci. Ceny přitom zůstávají příznivé a česká gastronomie se dále posouvá díky pozoruhodným a osobitým konceptům i velké pestrosti kulinářských stylů. Tento působivý pokrok je patrný i mimo Prahu, kde restaurace vedle turistů ve velkém navštěvují také místní hosté,“ uvedl ke zveřejnění druhého českého vydání mezinárodní ředitel průvodce Michelin Gwendal Poullennec.
Loni se do historicky prvního čistě českého michelinského průvodce dostalo 78 restaurací, dvě hvězdy mělo Papilio, po jedné La Degustation Bohême Bourgeoise, Field, Levitate, Essens, Entrée, La Villa, Casa De Carli a Štangl. Ocenění Bib Gourmand drželo 17 podniků, v kategorii Selected jich bylo 52.