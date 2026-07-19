IKEA jinak. Britové v ní poběží maraton, v Česku se bude s ikonickou taškou sprintovat pro doplňky zdarma
Navštívit obchodní dům IKEA nemusí být jen stresová záležitost, ale i zábava. V Londýně v něm poběží maraton, u nás se zase chystá speciální sprint.
Procházka nákupním labyrintem v obchodním domě IKEA se může pořádně protáhnout a na konci u pokladen má člověk mnohdy pocit, že uběhl vytrvalostní závod. Letos se ale tahle nadsázka promění ve skutečnost. Skupina odvážlivců v Británii si totiž obuje běžecké boty a postaví se na start vůbec prvního oficiálního maratonu, který se odehraje kompletně uvnitř švédské prodejny s nábytkem. Podobně se budou moci letos zapotit také Češi, byť v místních obchodech se chystá docela jiná soutěž.
S nápadem na běžecký závod nepřišel nikdo z vedení nábytkářského gigantu, ale jistý Jay McCardle. Tento člověk má pro pořádání akcí na neobvyklých místech slabost. V minulosti už dokázal běžce nahnat do nadzemních garáží, na dlouhá přístavní mola nebo za zdi britské věznice. Když ho napadlo uspořádat plnohodnotný maraton přímo v londýnské pobočce IKEA v Croydonu, neváhal a firmu s vizí oslovil.
Výsledek? Zcela obsazený závod pro skupinu sta běžců, kteří se po zavírací době vydají na trať dlouhou 42,195 kilometru, aniž by jedinkrát opustili budovu. Uspořádat takový závod v interiéru vyžaduje obrovskou porci kreativity a plánování, nicméně prostor nabízí jednu velkou logistickou výhodu.
Organizátoři závodů běžně tráví hodiny značením trasy, aby nikdo ze závodníků nezabloudil. Tady nic takového nebylo potřeba, jelikož prodejna už na podlaze své navigační šipky má. Trasa je tak předem jasně daná, běžci budou muset absolvovat celkem sedmnáct okruhů.
Že se nebude jednat o tradiční sportovní událost, dokazuje i občerstvení. Organizátoři plánují naservírovat slavné švédské masové kuličky, případně zvažují netradiční sendviče s brusinkovou omáčkou. Pokud se jídlo neobjeví přímo na trati, uvažuje se o tom, že si každý účastník odnese pytlík teplých kuliček jako trofej v cíli.
A když už je řeč o cíli, pak nesmí chybět medaile. Závodníci ale na krk nedostanou kus kovu. Namísto toho obdrží krabičku se součástkami a manuálem, podle kterého si svou medaili po více než čtyřiceti uběhnutých kilometrech budou muset smontovat. Prostě zážitek z IKEA se vším všudy.
Při pohledu na tuto ostrovní kuriozitu se přirozeně nabízí otázka, zda se něčeho podobného dočkáme i v našich končinách. Jelikož ale nešlo přímo o iniciativu prodejce nábytku, je odpověď zamítavá. „V tuto chvíli aktivitu maratonského běhu v obchodních domech IKEA v České republice neplánujeme,“ potvrzuje pro CzechCrunch Marek Vícha, vedoucí věrnostního programu pro český trh. O netradiční zábavu ale čeští zákazníci přesto nepřijdou.
Místo vytrvalostního běhu se česká IKEA chystá na adrenalinový sprint jiného ražení. Během posledního srpnového víkendu před oficiálním otevřením totiž proběhne aktivita, při níž vybraní soutěžící dostanou do ruky ikonickou modrou tašku Frakta a časový limit pouhých deseti minut. Jejich úkolem bude vběhnout do oddělení doplňků a nabrat cokoliv, co se do tašky vejde.
Všechno, co stihnou v časovém limitu posbírat, si pak budou moci odnést domů. Ačkoliv se tedy v českých uličkách nebude soutěžit na dlouhých tratích, bude se zřejmě sprintovat. Zážitek je podle Marka Víchy připraven pro členy IKEA Family, přičemž v každém obchodním domě získá možnost zúčastnit se této soutěže devět zákazníků.