Internet Elona Muska budou využívat i České dráhy. V jakém vlaku se s ním setkáte?

Koho nikdy nenaštvalo špatné internetové připojení ve vlaku? České dráhy (ČD) se ale snaží jít naproti co nejkvalitnějšímu signálu – a oznámily novinku, která na evropských tratích není úplně běžná. Národní železniční dopravce teď totiž zahájil testování vysokorychlostního satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX amerického miliardáře Elona Muska. Zkoušky budou probíhat po dobu tří měsíců v jedné elektrické jednotce InterPanter, která brázdí tratě z Brna do Prahy či do Olomouce.

„Věříme, že satelitní internet může představovat odpověď na otázku, jak zajistit pro naše cestující stabilní a rychlé internetové připojení i tam, kde v okolí tratí není k dispozici kvalitní signál od mobilních operátorů. Bohužel, na tuzemské železniční síti je takovýchto ‚bílých míst‘ stále dost,“ uvedl generální ředitel ČD Michal Krapinec. Pokud se prý řešení osvědčí, bude dopravce jednat se SpaceX o dodávkách Starlinku i pro další jeho vlaky.

Montáž technologie na střechu InterPanteru provedla společnost Škoda Group. ČD navíc spolupracovaly i třeba s Českým telekomunikačním úřadem, který zajišťuje měření a porovnávání dostupných rychlostí Starlinku a mobilních sítí všech tuzemských operátorů. Anténa je vyhřívaná a díky tomu prý může fungovat i v mrazivých dnech, stejně tak má vydržet rovněž teploty do 70 stupňů Celsia. Podle serveru Zdopravy stála stávající integrace půl milionu korun, služba však bude pro cestující zdarma.