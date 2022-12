iPod světa kryptoměn. Tvůrce revolučního přehrávače navrhl kryptopeněženku jako od Applu

Přezdívá se mu „otec iPodu“, protože to byl on, který dal vzniknout přehrávači, s nímž Apple změnil celý hudební průmysl. Americký designér a inženýr Tony Fadell ale má teď na práci jiné věci. Například kryptoměnovou peněženku pro startup Ledger, do které dokázal propsat svůj minimalistický cit pro estetiku – a udělal z ní zařízení, které vypadá tak, jak by nejspíš mohlo vypadat, kdyby jej vytvořil Apple.

Hardwarové kryptoměnové peněženky jsou dnes čistě utilitární zařízení. Moc u nich totiž nezáleží na tom, jak vypadají, ale na tom, aby byly co nejbezpečnější a klíče pro kryptoměny i NFT se v nich mohly spolehlivě uchovávat. Po obřím fiasku kryptoměnové burzy FTX se navíc celý segment začal znovu rozvíjet, z čehož mimo jiné těží i český výrobce Trezor pod taktovkou Marka Palatinuse.

Nárůst o stovky procent v prodejích evidují také konkurenti Trezoru jako právě francouzský Ledger, který si roky budoval jméno na kryptopeněženkách z edice Nano. Teď ovšem představil novinku pod názvem Stax, která má být minimálně stejně tak dobře zabezpečená jako předchozí modely. Ledger ovšem v jejím případě hraje na design, jenž výrazně vystupuje.

Zařízení je potaženo 3,7palcovým dotykovým „elektronickým papírem“, tudíž má svůj vlastní černobílý displej, který je po jedné straně zaoblený. Firma uvádí, že si jej majitelé mohou přizpůsobovat k obrazu svému – jak prostřednictvím symbolů oblíbených kryptoměn nebo NFT, tak různých fotek. Zajímavé pak je, že design působí vzdáleně známým dojmem. Tak trochu „jablečně“. A důvod je známý.

Foto: Ledger Kryptoměnová peněženka Ledger Stax, kterou navrhl Tony Fadell

S Ledgerem se totiž spojil Tony Fadell, který dlouhou dobu pracoval v Applu, kam si ho v roce 2001 najal sám Steve Jobs. V kalifornském Cupertinu, kde Apple sídlí, měl Fadell na starosti divizi iPodu, jednoho z vůbec nejznámějších hudebních přehrávačů, který změnil způsob, jak lidé poslouchají hudbu. Apple jich měl do letošního zastavení výroby prodat přibližně 450 milionů.

Protože měl Fadell dobrý cit pro jednoduchý a funkční design, což Jobs zbožňoval, dostal na starosti i dohled nad prvními iPhony. Nehledě na to, že řešil i veškeré příslušenství pro řadu iPodů. Apple opustil v roce 2010, aby spoluzaložil startup Nest Labs, kde se svými kolegy navrhoval vybavení pro chytrou domácnost. V roce 2014 jej za miliardy dolarů koupil Google – a dodnes na něm staví.

V posledním období se ovšem Fadell angažuje i ve světě kryptoměn, přičemž výsledkem je právě zmíněná kryptoměnová peněženka pro Ledger. A jak ve velkém příběhu pro technologický server Wired píše novinář Steven Levy, americký designér a inženýr měl během návrhů aplikovat řadu přístupů, které zastával už v Applu.

Proto je peněženka Ledger Stax na první pohled pojatá minimalisticky a působí velmi decentním dojmem. Zajímavý je také odklon od typického formátu pro kryptopeněženky Ledgeru, které dosud vypadaly jako USB klíčenky. Nabíjí se bezdrátově, tloušťka je srovnatelná s pěti platebními kartami naskládanými na sobě, váží 45 gramů, má USB-C a v předprodeji je nabízena za 5 600 korun. Na trh by měla dorazit v březnu.