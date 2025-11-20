Jak bude vypadat nová čtvrť u nákladového nádraží Žižkov? Podívejte se na vítězné návrhy
Sekyra Group chystá na Žižkově tři tisíce bytů. Projekt za 25 miliard korun má začít vznikat za dva roky a celkem zabere přibližně 20 let.
Rozsáhlý brownfield v areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov čeká v příštích letech přeměna v moderní rezidenční čtvrť s bydlením pro tisíce lidí. Část areálu získalo v minulosti hlavní město Praha, které zde hodlá vybudovat školní kampus, společensko-kulturní centrum i byty. Severní úsek komplexu nedávno převzala od Českých drah developerská společnost Penta Real Estate. A stavět zde bude i další developer – Sekyra Group, jenž tu v průběhu příštích 20 let chce vystavět za 25 miliard korun přibližně tři tisíce bytů. Nyní navíc ukázal, jak nejspíš bude nová čtvrť Žižkov City vypadat.
V soutěžním workshopu totiž odborná porota vybrala čtyři architektonická studia, jejichž návrhy na podobu prvních dvou rezidenčních bloků prý nejlépe reflektují charakter tohoto území, který sousedí s historickou funkcionalistickou nádražní budovou. Celkem se soutěže zúčastnilo 12 týmů, hodnotila je porota složená z významných architektů, zástupců hlavního města, městské části Praha 3 a dalších odborníků. Nejvíce je zaujala studia Unit architekti, Klaska Ltd, edit! architects a majo architekti, a to například detaily fasád, umístěním předzahrádek nebo řešením věže.
„Podobně jako u jiných našich projektů usilujeme i v případě čtvrti Žižkov City o to, aby se na výsledné podobě podílelo více autorů. Taková spolupráce přirozeně přináší architektonickou pestrost a autenticitu. Pro tuto část Žižkova je charakteristická bloková zástavba. Tu chceme dále rozvíjet v duchu platných územních regulativů. Postavíme část města s tradičními domovními bloky pro více než šest tisíc rezidentů, které zřetelně definují uliční síť,“ říká výkonný ředitel společnosti Sekyra Group Leoš Anderle.